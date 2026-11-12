Nella repubblica russa di Tuva, in Siberia, alcuni archeologi hanno trovato in un tumulo funerario tracce di consumo di cannabis risalenti a quasi 2.800 anni fa. L’analisi di campioni di capelli umani ha rilevato cannabinolo e tracce più deboli di thc, il principale composto psicoattivo della pianta. Nella tomba sono stati recuperati anche circa mille semi di cannabis. La scoperta rappresenta la più antica prova diretta dell’uso della pianta probabilmente per i suoi effetti psicoattivi e anticipa di circa tre secoli le precedenti evidenze archeologiche. Non è chiaro se la cannabis fosse inalata o ingerita. La tomba si trova nella valle di Uyuk, nota per i numerosi tumuli funerari risalenti all’età del ferro e attribuiti agli sciti, popolazioni nomadi della steppa eurasiatica. Gli scavi hanno portato alla luce resti di cavalli sacrificati e ossa umane sparse, forse riconducibili a sacrifici umani. I ricercatori ipotizzano che la cannabis fosse usata nei rituali funerari, ma la sua funzione resta incerta. ◆