Nel corso di poche settimane una serie di incidenti legati alla cybersicurezza ha evidenziato la fragilità del nostro mondo interconnesso. In uno dei più clamorosi furti della storia, un gruppo di hacker che l’Fbi ha associato alla Corea del Nord ha sottratto alla Binance, una piattaforma specializzata nella finanza blockchain, oltre sei miliardi di dollari in criptovalute e altri asset digitali. Un altro caso eclatante è il sabotaggio dei frigoriferi e dei freezer collegati a internet: diversi supermercati europei hanno rilevato il tentativo (in alcuni casi andato a buon fine) di aumentare a distanza le temperature.

Gli attacchi hanno colpito anche alcune celle frigorifere dell’istituto francese per la conservazione e la distribuzione del sangue. Molti siti sono andati offline per risolvere le vulnerabilità scoperte dall’intelligenza artificiale (ia) nell’onnipresente codice informatico Php. A inizio novembre un cyberattacco ha rimosso circa cento milioni di euro da un conto della banca francese Crédit Mutuel Arkéa. Non è chiaro chi siano i responsabili di queste incursioni, ma tutte contengono la stessa lezione per i governi, le aziende e gli individui.

Errore umano

La digitalizzazione e l’estrema connessione di tutto ciò che regola la nostra vita – nei tre casi citati denaro, informazioni e infrastrutture fisiche – si sono sviluppate a un ritmo forsennato. Sono passati appena tre decenni da quando internet è entrato nelle case di tutti, ma i grandi benefici in termini di convenienza, ottimizzazione delle strutture e costi hanno comportato anche un aumento dei punti deboli.

La decentralizzazione, in sé, non è una soluzione, anche perché le nostre attività sono molto meno centralizzate di quanto si pensi, nonostante le affermazioni dei piazzisti di criptovalute. La Binance era un nodo centralizzato simile a una banca convenzionale. Anche se inizialmente la piattaforma ha attribuito l’attacco al computer compromesso di un dipendente, in seguito gli inquirenti hanno scoperto che gli hacker erano penetrati in ampie sezioni della rete locale. In realtà è stato proprio il fatto che alcune aree del sistema blockchain fossero rimaste centralizzate ad aver permesso di congelare parte del bottino digitale.

Anche negli altri casi è stata la comodità offerta dalla connessione a esporre i sistemi. L’“internet delle cose” ha permesso ai supermercati di risparmiare energia ottimizzando centralmente i loro profili di refrigerazione, ma resta il fatto che in passato un malintenzionato non sarebbe mai stato in grado di assumere il controllo dei frigoriferi da lontano. Le critiche alla centralizzazione nascono dal fatto che molti siti sono stati costruiti usando un unico software, lo stesso che l’ia ha reso meno sicuro per tutti.

La seconda lezione, quindi, è che l’ia sta aggravando esponenzialmente questi rischi. I modelli linguistici si sono dimostrati molto abili nell’individuare i bug e le vulnerabilità che sfuggono ai programmatori umani. Inoltre questi modelli sono sempre più capaci d’impersonare gli umani e trovare il modo spingere le persone ad abbassare la guardia.

La soluzione, in parte, è minimizzare il più possibile l’errore umano. Troppe persone, oggi, prendono alla leggera la cybersicurezza o conoscono poco gli strumenti per proteggere la loro vita e i loro dati. I governi e le aziende possono aiutare con campagne di sensibilizzazione, regole sulla responsabilità e standard tecnici, ma ogni utente e ogni società devono prendere le precauzioni necessarie. A questo punto pare inevitabile che l’ia ci costringerà a dedicare più risorse alla sicurezza. Per quanto sembri paradossale, una tecnologia che aumenta la produttività finisce per alzare i costi dell’attività imprenditoriale. Nei casi più gravi può essere necessario isolare fisicamente la rete o comunque limitare la connettività, perché i rischi superano nettamente i potenziali benefici. Un mondo pienamente connesso era sicuramente un sogno affascinante. Ma forse era anche troppo bello per essere vero. ◆ as

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