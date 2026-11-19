Dagli anni sessanta l’idea dell’“uomo cacciatore” ha influenzato le letture dell’evoluzione umana: i maschi si occupavano della caccia, le femmine della raccolta e della prole. Ma uno studio che ha seguito per dieci anni i bonobo della riserva di Kokolopori, nella Repubblica Democratica del Congo, mette in discussione questo paradigma. A differenza degli scimpanzé, che cacciano soprattutto piccole scimmie sotto la guida dei maschi, i bonobo predano sia primati arboricoli sia ungulati terrestri, e le femmine hanno un ruolo dominante. Circa il 60 per cento delle 115 catture documentate a Kokolopori è stato portato a termine dalle femmine. Le più anziane erano le principali cacciatrici di ungulati, anche di grandi dimensioni. Spesso era una femmina dominante a distribuire la carne, rafforzando le alleanze nel gruppo. La prevalenza dei maschi nella caccia potrebbe quindi non essere una condizione ancestrale. Il comportamento dei bonobo potrebbe rispecchiare modalità più antiche oppure un’evoluzione legata allo status sociale delle femmine. ◆