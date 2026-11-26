Due milioni di anni fa nel mare del Nord nuotava una specie di orca lunga più di sette metri ( nell’immagine ). Lo indicano cinque fossili, tra cui due crani incompleti, descritti su PeerJ. La struttura dei denti e delle vertebre cervicali fa pensare che potesse afferrare e lacerare prede di grandi dimensioni, come altri delfinidi o balene. La scoperta suggerisce che le orche abbiano cominciato a nutrirsi di mammiferi marini e abbiano occupato il vertice della catena alimentare molto prima di quanto si pensasse.