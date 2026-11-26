L’analisi tossicologica di otto mummie trovate sulle cime di vulcani del Perù e dell’Argentina rivela nuovi dettagli sulla capacocha, il rituale inca che prevedeva il sacrificio di bambini e giovani donne in onore delle divinità delle montagne. In tutti i campioni di capelli analizzati sono state trovate tracce di cocaina e del suo metabolita, la benzoilecgonina. La coca era sacra per gli inca, e le sue foglie aiutavano a sopportare la fatica e l’altitudine durante l’ascesa ai santuari. Nelle mummie provenienti dai siti argentini di Chuscha e Llullaillaco è stato individuato anche il cocaetilene, prodotto dal fegato quando cocaina e alcol sono assunti insieme. Nelle unghie di una giovane sacrificata sul monte Ampato è stata invece trovata l’armina, un alcaloide presente in piante amazzoniche usate per preparare l’ayahuasca, ma non sono state trovate altre sostanze che confermino il consumo di questo decotto psicoattivo. I risultati suggeriscono che la preparazione dei giovani al sacrificio variava da un luogo all’altro, probabilmente a seconda delle divinità venerate. ◆