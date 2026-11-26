Comparso in Africa quasi due milioni di anni fa, l’ Homo erectus si spinse fino a Giava. Si riteneva che fosse scomparso dall’Asia continentale 400mila anni fa, ma alcuni denti ( nella foto ) trovati in due grotte della Cina meridionale suggeriscono che sopravvisse nella regione fino a 184mila anni fa. Le proteine dello smalto dentale rivelano una variante dell’ameloblastina che indica l’esistenza di una popolazione di H. erectus finora sconosciuta. Secondo due studi pubblicati su **Nature **questo gruppo si era adattato alla vita nelle foreste pluviali, un ambiente con caratteristiche ecologiche molto diverse da quelle delle savane aperte in cui la specie aveva avuto origine.