Comparso in Africa quasi due milioni di anni fa, l’ Homo erectus si spinse fino a Giava. Si riteneva che fosse scomparso dall’Asia continentale 400mila anni fa, ma alcuni denti ( nella foto ) trovati in due grotte della Cina meridionale suggeriscono che sopravvisse nella regione fino a 184mila anni fa. Le proteine dello smalto dentale rivelano una variante dell’ameloblastina che indica l’esistenza di una popolazione di H. erectus finora sconosciuta. Secondo due studi pubblicati su **Nature **questo gruppo si era adattato alla vita nelle foreste pluviali, un ambiente con caratteristiche ecologiche molto diverse da quelle delle savane aperte in cui la specie aveva avuto origine.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati