“Il mondo può mettere fine alla sua dipendenza energetica dallo stretto di Hormuz se investe 240 miliardi di dollari in oleodotti alternativi e in nuove fonti di rifornimento”, scrive il Financial Times, citando l’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea). In particolare, sottolinea l’istituto con sede a Parigi, bisognerà investire quaranta miliardi di dollari in condutture e duecento miliardi in pozzi petroliferi che si trovano in altre zone del mondo. Insieme a una domanda di greggio più bassa, stima l’Iea, il flusso di petrolio attraverso Hormuz potrebbe scendere dai venti milioni di barili al giorno registrati prima della guerra contro l’Iran a due milioni nel 2035. ◆
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati