- Se hai più di ventimila foto sul telefono, hai un disturbo compulsivo.
- No ai ricordi sgranati: le foto importanti falle in hd.
- Vuoi un tuffo nel passato? Stampale.
- Un selfie è un atto di narcisismo socialmente accettato.
- Se fotografi tutto, non ti godi niente.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati