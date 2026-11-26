“Il 23 novembre, poco prima che cominciassero le celebrazioni per i dieci anni dall’accordo di pace con il gruppo guerrigliero delle Farc, un attacco con droni carichi di esplosivo ha colpito una casa situata a pochi metri da una caserma di polizia di Cúcuta, un’importante città della Colombia vicino al confine con il Venezuela”, scrive l’Associated Press. Tre persone sono state ferite e una sessantina di abitazioni e negozi sono stati danneggiati. George Quintero, un colonnello in pensione che fa il consulente sulla sicurezza per il governo di Bogotá, ha affermato che l’operazione è opera di uno dei due gruppi armati che si contendono il controllo della zona: l’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e il Frente 33, un gruppo dissidente delle Farc. Secondo il centro studi colombiano Fundación ideas para la paz gli attacchi con droni sono passati da 119 nel 2024 a 351 quest’anno. Sempre il 23 novembre un’autobomba è esplosa nella città di Villavicencio, davanti alla sede del governo del dipartimento di Meta. ◆