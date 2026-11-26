L’ex prima ministra bangladese Shehik Hasina vuole tornare dall’esilio in India, dov’è scappata nel 2024 in seguito alle proteste che hanno rovesciato il suo governo, il 16 dicembre, anniversario della fine della guerra d’indipendenza contro il Pakistan nel 1971. E vuole che sia il governo di Dhaka a organizzare il suo trasferimento con la compagnia aerea nazionale, scrive il Dhaka Tribune. Hasina, che è stata condannata a morte in contumacia per aver ordinato la violenta repressione delle proteste in cui sono morti centinaia di manifestanti, rifiuta la sentenza e dice di volersi battere in tribunale una volta rientrata in Bangladesh. Ma per il governo l’ex premier può tornare solo tramite estradizione, chiesta da Dhaka a New Delhi, che la sta esaminando. Nel frattempo i sostenitori del partito di Hasina, la Lega Awami, hanno protestato perché le autorità bangladesi a New Delhi le hanno negato il passaporto e la carta d’identità.