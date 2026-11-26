L’attacco ucraino del 22 novembre contro due navi russe nel porto di Bengasi, in Libia, ha ravvivato le tensioni tra i governi libici rivali, che hanno condannato il tentativo di portare un conflitto esterno in Maghreb. Nell’attacco sono rimasti uccisi due soldati dell’esercito comandato dal generale Khalifa Haftar, uomo forte dell’est della Libia. Le autorità della Cirenaica (est) hanno detto che “non permetteranno che il paese si trasformi in un teatro di guerre esterne”, scrive il giornale libico Al Wasat. Secondo Al Jazeera, al porto di Bengasi erano stati registrati dei movimenti militari russi tra cui consegne di armi e munizioni, forse dirette alla base di Al Khadim, dove sono presenti i paramilitari russi dell’Africa Corps. Altre fonti danno conto, invece, della presenza di soldati ucraini nell’ovest della Libia, a Misurata.