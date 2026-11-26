“Il Senegal trionfa al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna e riscrive la storia del calcio africano”. Il quotidiano senegalese Le Soleil **si è rallegrato della decisione presa il 24 novembre dal tribunale svizzero, che ha restituito la vittoria della Coppa d’Africa 2025 al Senegal, dieci mesi dopo la finale giocata a Rabat, in Marocco, il paese che ospitava il torneo. La partita era stata caotica e molto tesa, e aveva vinto il Senegal con un gol ai tempi supplementari. A marzo, però, la Confederazione africana del calcio aveva deciso di assegnare la vittoria al Marocco perché i giocatori senegalesi avevano infranto il regolamento. Secondo il sito di Casablanca **Le 360, questa battuta d’arresto non interrompe la traiettoria in ascesa del calcio marocchino.