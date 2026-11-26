I l 22 novembre il ministro dell’istruzione Choi Kyo-jin si è dimesso dopo uno scandalo che ha messo in dubbio la regolarità del suneung , l’esame nazionale di ammissione all’università. Il caso è scoppiato il 15 novembre, quando il primo classificato all’esame nazionale per consulenti fiscali ha ammesso di aver usato una microcamera, uno smartphone e un chatbot d’intelligenza artificiale. La rivelazione è arrivata pochi giorni prima del _suneung _ a cui avrebbero partecipato 490mila studenti. Per evitare il rischio di frodi, all’ultimo minuto le autorità, colte impreparate, hanno deciso misure controverse e giudicate insufficienti. “È il momento di cominciare a discutere di una profonda riforma del sistema dell’istruzione”, scrive Hankyoreh. “I metodi di valutazione attuali sono inefficaci nell’era dell’ia”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati