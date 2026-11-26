◆ Più di sessant’anni fa alcuni scienziati della Nasa puntarono un laser verso il cielo e inviarono un impulso luminoso verso un satellite dotato di pannelli riflettenti. In questo modo dimostrarono che misurando il tempo impiegato dalla luce per tornare era possibile calcolare con maggiore precisione la posizione dei satelliti.

Oggi questa tecnica, chiamata satellite laser ranging (Slr), si avvale delle misurazioni realizzate da quaranta stazioni in tutto il mondo. Oltre che per determinare l’orbita dei satelliti, è essenziale per stabilire il quadro di riferimento terrestre internazionale (Itrf), fondamento dei sistemi di coordinate. Anche il tracciamento del centro di massa della Terra, la misurazione dei cambiamenti del livello dei mari e del volume dei ghiacci, lo studio dei movimenti delle placche tettoniche e il funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare come il gps si basano sull’accuratezza del quadro di riferimento.

Il 12 ottobre la prima di una nuova generazione di stazioni Slr è stata inaugurata all’osservatorio geodetico di Ny-Åle­sund, alle isole Svalbard. È la più settentrionale di queste strutture, e la sua posizione migliora la distribuzione delle stazioni sul pianeta e la robustezza dell’intera rete. In alcuni momenti dell’anno la stazione non sarà accessibile, per esempio in estate durante la stagione riproduttiva degli uccelli migratori, e dovrà essere gestita da remoto.–Nasa