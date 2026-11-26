Pochi giorni dopo il vertice di Shenzhen del 19 novembre, in cui Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump hanno ribadito le proprie posizioni senza fare passi avanti verso una soluzione del conflitto, l’Ucraina ha compiuto un’operazione militare nel Mediterraneo. Il 22 novembre sette droni navali hanno attaccato due navi russe nel porto di Bengasi, in Libia, affondando la corvetta Merkury e colpendo il cargo Angara, usato per trasportare armamenti. Il giorno prima un altro attacco aveva danneggiato una nave russa nel golfo di Finlandia. L’operazione in Libia è stata rivendicata dal presidente Volodymyr Zelenskyj, mentre Mosca non ha commentato. La missione di sostegno dell’Onu nel paese ha chiesto un’indagine indipendente. Intanto la Russia continua a bombardare l’Ucraina. In una settimana i russi hanno lanciato 2.770 droni, 165 missili e più di 1.440 bombe plananti, provocando, tra il 21 e il 25 novembre, 18 morti e più di settanta feriti. Zelenskyj ha chiesto a Washington nuovi sistemi di difesa antiaerea, e il 23 novembre la Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Basandosi su dati sottratti all’istituto nazionale di statistica russo, i siti **Mediazona ** e **Meduza ** hanno stimato che dall’inizio della guerra sono morti almeno 720mila militari russi.