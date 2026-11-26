“Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth in visita a Caracas, il 18 novembre ha annunciato un accordo militare con il governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez”, scrive Efecto Cocuyo. Secondo la leader venezuelana, si tratta di una ripresa della collaborazione tecnica e militare tra i due paesi, dopo anni in cui le relazioni erano state interrotte. Mentre secondo Washington, l’obiettivo dell’accordo è “garantire che il Venezuela non sia minacciato da attori stranieri, narcoterroristi o criminali, e che sia protetto e sicuro all’interno dei suoi confini sovrani”.