Le elezioni legislative del 29 novembre si annunciano estremamente incerte: come scrivono i quotidiani El País ed El Mundo la media dei sondaggi condotti fino al 23 novembre, ultimo giorno consentito per la pubblicazione dei risultati, mostra che nelle ultime settimane il Partito socialista ha ridotto lo svantaggio rispetto al centrodestra, anche se il Partito popolare e l’estrema destra di Vox continuano ad avere, se considerati insieme, più consensi rispetto alla somma dei partiti di sinistra. Per il capo del governo uscente, il socialista Pedro Sánchez, questa rimonta potrebbe non bastare. Tuttavia sta facendo innervosire il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo, che per la prima volta ha ammesso la possibilità di una situazione di stallo. Il quotidiano conservatore Abc accusa Sánchez di spendere per conquistare voti: da quando sono state indette le elezioni anticipate, il 6 ottobre, il governo ha approvato una serie di provvedimenti e investito più di 30 miliardi di euro in misure che dovrebbero far dimenticare i processi e gli scandali in cui è coinvolto. ◆