Poco prima di sposarsi, Stephen Huff si è sottoposto a un esame per scoprire perché avesse il fiato corto. Aveva 29 anni, era in ottima forma, aveva giocato a baseball a livello professionistico e non aveva mai fumato. Quindi la diagnosi lo ha colto di sorpresa: tumore polmonare al quarto stadio. “Mi hanno trovato diverse macchie nei polmoni, nel collo, nella spina dorsale, nel fegato e nel cervello. Erano ovunque”, racconta Huff. “Ho cercato di mostrarmi coraggioso, ma dentro di me ero terrorizzato. Non sapevo se sei mesi dopo sarei stato ancora vivo”.

Fortunatamente per Huff, la madre, una ricercatrice che si occupa di cancro, lo ha spinto a sottoporsi a un nuovo tipo di test che sta rivoluzionando silenziosamente l’oncologia. Invece che sulle aree del corpo da cui si è originato il tumore (per esempio i polmoni, lo stomaco o la pelle) si concentra sui geni. L’obiettivo è individuare l’esatta mutazione che l’ha provocato, in modo da bloccarlo con farmaci che agiscono come missili guidati.

Grazie a questa nuova strategia, Huff ha “vinto alla lotteria”, dice il suo oncologo, perché ha avuto la possibilità di assumere un farmaco approvato da poco che avrebbe agito direttamente sull’alterazione genetica all’origine della sua malattia. Nell’arco di qualche settimana, Huff ha cominciato a sentirsi meglio. “Il primo esame ha mostrato che tutte le neoplasie si erano rimpicciolite o erano addirittura sparite”, racconta.

Oggi, grazie a questo metodo di precisione, un numero sempre maggiore di persone come Huff sopravvive a tumori che in passato erano considerati una condanna, come quelli ai polmoni, al pancreas e al cervello. “La possibilità d’identificare con esattezza i meccanismi che regolano il funzionamento di un tumore sta avendo un effetto enorme”, spiega David Thomas, pioniere dell’oncologia di precisione all’università del New South Wales di Sydney. Sorprendentemente, però, questo progresso non ha ricevuto molta attenzione al di fuori del mondo della medicina.

In passato la maggior parte dei farmaci oncologici era scoperta per caso. Il cisplatino, usato nella chemioterapia, è stato individuato fortuitamente negli anni sessanta da alcuni scienziati che stavano facendo esperimenti con gli elettrodi di platino e i batteri. Il paclitaxel è stato isolato dalla corteccia del tasso del Pacifico e individuato durante un’analisi casuale di estratti vegetali. Entrambi i farmaci funzionano uccidendo le cellule che si moltiplicano rapidamente, a prescindere dal fatto che si trovino all’interno di una massa tumorale o altrove. È un po’ come sganciare una grossa bomba sul corpo, provocando gravi danni ed effetti collaterali come spossatezza, nausea e perdita dei capelli, spesso senza colpire le cellule tumorali che si nascondono in profondità.

Nel corso degli anni il processo per tentativi ed errori ha permesso di stabilire quali composti funzionassero meglio per i diversi tipi di neoplasie, in base alla posizione anatomica e all’aspetto al microscopio. Il tipo di tumore che aveva colpito Huff, per esempio, era un carcinoma polmonare non a piccole cellule, chiamato così per via delle dimensioni consistenti delle sue cellule nell’analisi al microscopio. Decenni di sperimentazioni con diversi farmaci avevano portato alla conclusione che la soluzione migliore fosse una combinazione di cisplatino e paclitaxel, anche se l’aspettativa di vita media era di soli otto mesi.

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L’oncologia di precisione, invece, si basa sull’identificazione della specifica mutazione genetica presente nel tumore di ciascun paziente anziché sulla posizione o sulla morfologia cellulare. “Il cancro è fondamentalmente una malattia genetica”, sostiene Thomas. “Di conseguenza isolare i geni che lo provocano e mettere a punto terapie capaci di colpirli ci permette di fare enormi progressi”.

Profilazione genomica

I semi dell’oncologia di precisione sono stati piantati negli anni novanta e all’inizio degli anni duemila, quando gli scienziati hanno scoperto una serie di geni che se mutano o si combinano in modo anomalo provocano la crescita dei tumori. Un gene chiamato Egfr, per esempio, si è rivelato importante nello sviluppo di alcuni tipi di tumore al polmone, mentre altri due, Bcr e Abl1, sono legati alla leucemia mieloide cronica, una neoplasia ematica. Queste scoperte hanno aperto la strada ai primi farmaci mirati, come l’imatinib, che blocca una proteina anomala prodotta quando i geni Bcr e Abl1 si fondono per errore, che favorisce lo sviluppo della malattia. Dall’introduzione dell’imatinib, nel 2001, il tasso di sopravvivenza della leucemia mieloide cronica a otto anni dalla diagnosi è aumentato rapidamente, fino a raggiungere il 90 per cento.

Il settore ha preso slancio negli anni dieci, quando è diventato possibile sequenziare rapidamente non solo un gene nelle cellule di un tumore o un piccolo gruppo di geni, ma centinaia di geni con un singolo test. Questa pratica è chiamata “profilazione genomica completa”.

Il test a cui si è sottoposto Huff, per esempio, ha preso in esame più di 300 geni nella biopsia di uno dei tumori nel suo collo. L’analisi ha rivelato che il cancro era dovuto a un’alterazione in un gene chiamato Alk, coinvolto nella crescita cellulare. Grazie all’identificazione del gene, è stato possibile curare Huff con un farmaco chiamato alectinib, che agisce specificamente su questa mutazione.

Thomas ha supervisionato uno dei primi studi clinici sulla profilazione genomica completa, avviato dal Garvan institute of medical research di Sydney nel 2016. La ricerca ha coinvolto quasi quattromila persone con tumori in fase avanzata (ai polmoni, al pancreas, al cervello, alle ovaie, allo stomaco e al seno) che avevano esaurito tutte le altre opzioni disponibili. I campioni prelevati tramite biopsia sono stati sequenziati per esaminare più di 500 geni legati alla malattia. Più di un terzo dei partecipanti presentava mutazioni significative in almeno un gene. Quei pazienti avevano potuto ricevere un farmaco mirato e sono sopravvissuti il doppio del tempo rispetto agli altri.

Sulla base di questo successo, il governo australiano ha accettato di finanziare un programma nazionale gestito da Thomas, partito nel 2023. Il programma offre la profilazione genomica completa e raccomandazioni per una cura personalizzata a tutti gli australiani malati di tumore con basse aspettative di sopravvivenza. Finora si sono iscritte più di 26mila persone.

Cellule tumorali al microscopio a fluorescenza: nuclei in blu, citoplasma in rosso e, in verde, i danni al dna ( Nicola Ferrari, Getty )

Per questi pazienti le prospettive sono diventate sempre più incoraggianti. “Oggi circa il 48,5 per cento riceve una raccomandazione forte. Questo significa che siamo abbastanza convinti che vivrà più a lungo se riceverà la cura consigliata”, spiega Thomas.

Al peggio c’è fine

Vale anche per il tumore del pancreas, considerato “il peggio del peggio”, con una sopravvivenza media di pochi mesi. “Abbiamo rilevato che più del 30 per cento dei pazienti che hanno ricevuto indicazioni specifiche per la cura è ancora vivo dopo cinque anni, mentre per gli altri la sopravvivenza è intorno al 4 per cento”, spiega Thomas. Il motivo di questo divario, nella maggior parte dei casi, è che i test possono identificare chi ha maggiore probabilità di rispondere ai farmaci chiamati inibitori del checkpoint immunitario, che impediscono alle cellule tumorali di neutralizzare il sistema immunitario del paziente.

Dopo l’approvazione del daraxonrasib negli Stati Uniti, le cose dovrebbero ulteriormente migliorare. Questo farmaco colpisce le mutazioni in un gene chiamato Kras, frequenti nel tumore al pancreas. Negli studi clinici ha raddoppiato l’aspettativa di vita nei pazienti con una malattia in fase avanzata e ha bloccato la progressione delle neoplasie nel 90 per cento dei casi. L’oncologia di precisione sta cominciando a ottenere grandi risultati anche rispetto a un altro tipo di tumore molto temuto, quello al cervello. Un nuovo farmaco chiamato vorasidenib agisce contro le mutazioni dei geni Idh1 e Idh2, che spesso innescano la crescita dei gliomi (tumori del sistema nervoso centrale che hanno origine nelle cellule gliali). In uno studio clinico, i pazienti con gliomi provocati da queste mutazioni che avevano assunto vorasidenib avevano il 61 per cento di probabilità in meno di registrare una progressione del tumore rispetto a quelli a cui era stato somministrato un placebo.

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Mentre le prove dell’efficacia di questo metodo si moltiplicano, i sistemi sanitari di paesi come Giappone, Germania, Norvegia e Danimarca hanno reso disponibile la profilazione genomica completa per tutti i pazienti con tumori in stadio avanzato. Nel Regno Unito la maggior parte dei malati oncologici in stadio avanzato può sottoporsi alla profilazione genomica completa attraverso il sistema sanitario nazionale, ma i risultati vengono riportati solo per il 10 per cento dei geni, in base al tipo di cancro e alla disponibilità delle cure. Gli Stati Uniti non hanno un programma di oncologia di precisione coordinato a livello nazionale, ma si affidano a servizi separati gestiti da università e istituti di ricerca.

“Qui c’è una certa competizione tra i centri, che vogliono sostenere programmi simili per i loro bacini d’utenza”, spiega Jens Rueter, a capo della Maine cancer genomics initiative del Jackson laboratory, un istituto di ricerca indipendente. Nonostante questo, solo una piccola minoranza degli statunitensi affetti da tumori in stadio avanzato (circa uno su quattro) si sottopone a una profilazione genomica completa. Tra i motivi di questo ritardo ci sono la scarsa informazione e le disparità nell’accesso alle cure dovute a fattori socioeconomici e geografici.

Oltre che aumentare la diffusione dei test, è importante migliorare l’accesso ai farmaci che vengono prescritti dopo gli esami. A volte, per esempio, a una paziente con un tumore alle ovaie viene raccomandata una terapia che è stata approvata solo per il cancro al seno, quindi la donna è costretta a pagarla di tasca propria. Per risolvere questo problema, oggi alcune terapie sono approvate come “farmaci agnostici”, e possono essere prescritte per curare qualsiasi tipo di neoplasia, a prescindere dalla sede del tumore iniziale.

Un altro ostacolo allo sviluppo dell’oncologia di precisione è la resistenza ai farmaci. In quest’ottica la capacità dei nuovi medicinali di colpire in modo mirato il bersaglio è sia un punto di forza sia una debolezza: da un lato, infatti, massimizzano l’efficacia e minimizzano gli effetti collaterali, ma dall’altro con il tempo il tumore può sviluppare dei meccanismi di difesa. Questo significa che è indispensabile continuare ad ampliare la disponibilità di farmaci mirati.

Progressi tangibili Tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di alcuni tipi di tumore, % ( American cancer society )

Nel caso di Huff, l’alectinib ha funzionato bene per cinque anni, ma poi la malattia ha ricominciato a progredire. Fortunatamente, però, a quel punto era stato approvato un nuovo farmaco che colpisce il gene Alk, il lorlatinib, grazie al quale le neoplasie di Huff sono entrate nuovamente in regressione. Oggi, a quattro anni di distanza, il suo stato di salute è ottimo. Nel frattempo si è sposato, ha due figli e lavora nella vendita di apparecchiature mediche. “La vita è bella e cerco di godermela finché posso”.

Non se, ma quando

Uno dei punti di riferimento nel mondo dell’oncologia di precisione è un programma chiamato Zero childhood cancer, disponibile per tutti i bambini malati di tumore che vivono in Australia. Il programma offre un’assistenza ancora più ampia rispetto a quello per gli adulti, con l’obiettivo ambizioso di portare a zero il numero di decessi oncologici infantili.

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Quando un bambino entra nel programma viene sequenziato l’intero genoma del suo tumore, non solo qualche centinaio di geni. Altri due test – il sequenziamento dell’intero trascrittoma dell’Rna e la profilazione della metilazione del dna – sono eseguiti per ottenere un quadro ancora più dettagliato dei meccanismi che sono alla base della malattia. Inoltre anche il genoma delle cellule normali viene sequenziato per cercare di scoprire il motivo per cui si è sviluppata. Infine, in alcuni casi, le cellule tumorali sono coltivate in laboratorio in modo da permettere a un robot di sperimentare più di cento farmaci, oppure sono impiantate in una cavia di laboratorio per verificare l’efficacia di un farmaco specifico.

La storia di Jack Kennelly è uno dei successi di questo metodo. Quando aveva tre anni, Jack ha detto ai genitori che gli faceva male la testa. Presto i medici hanno scoperto che aveva un raro tumore cerebrale a crescita rapida, originato da una mutazione di un gene chiamato Dicer1. Questo gene di solito sopprime i tumori, ma alcune mutazioni gli impediscono di funzionare e provocano una crescita incontrollata delle cellule.

Al momento non esistono farmaci mirati per i tumori legati al Dicer1, ma la scoperta ha permesso di somministrare al bambino una combinazione dei tre farmaci chemioterapici che in precedenza si erano rivelati i più efficaci contro il suo tipo di tumore. I medicinali, abbinati alla chirurgia e alla radioterapia, hanno eliminato il cancro. “Gli hanno fatto una risonanza magnetica, poi ci hanno chiamati e hanno detto che il tumore era sparito”, racconta la madre di Jack, Kristen. “Non ci sono parole per esprimere quella sensazione”. Oggi Jack ha sette anni. “Le cose apparentemente semplici, come la scuola, per noi sono diverse, perché lui ha una vita normale, è pieno di gioia. Ogni giorno ringraziamo perché è ancora insieme a noi”, spiega Kristen.

La scoperta che Jack ha una mutazione del Dicer1 nel genoma con cui è nato significa che il monitoraggio a cui è sottoposto può essere impostato in modo mirato. Prima degli otto anni di età le mutazioni del Dicer1 tendono a provocare una crescita delle cellule tumorali soprattutto nei reni, quindi Jack fa regolarmente ecografie in quella zona. “La prossima sede sarà la tiroide”, spiega Kristen. La preoccupazione è incessante, ma i controlli regolari sono pianificati per rilevare qualsiasi nuovo tumore in uno stadio iniziale e curabile.

Louis Chesler, direttore del Children’s cancer institute di Sydney, che coordina il programma Zero, oggi è “più convinto che mai” che le morti infantili dovute ai tumori diventeranno solo un ricordo. “Non è una questione di se, ma di quando”, dice. “Questo è un grande momento per essere un ricercatore o un medico clinico”. Le tecnologie emergenti come i vaccini personalizzati contro il cancro, le analisi del sangue per la diagnosi precoce delle recidive e la scoperta di farmaci con l’aiuto dell’intelligenza artificiale renderanno l’oncologia di precisione ancora più efficace, sottolinea Chesler.

Per Thomas, l’oncologia di precisione è diventata una questione personale. Quattro anni fa, mentre preparava il programma nazionale australiano, ha scoperto di avere un tumore e si è iscritto al suo stesso progetto. “Fortunatamente la mia malattia sta rispondendo ad alcune delle terapie”, spiega. “A questo punto non credo di avere molte possibilità di guarire completamente, ma sono ancora in grado di dare un contributo significativo, a livello personale e professionale”, aggiunge. “Il mio caso è una dimostrazione di cosa può ottenere la medicina moderna”. ◆ as

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