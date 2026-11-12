Eppure Huang potrebbe restare al suo posto, perché si è reso insostituibile. Ha 63 anni, ma non ha preparato un successore e gestisce l’azienda in modo centralizzato. Comparendo sui palcoscenici internazionali, ha consolidato lo status di pop star del settore tecnologico. Ed è lui a tenere i contatti con politici come Donald Trump o Friedrich Merz. È un fallimento degli organi di controllo della Nvidia aver permesso una simile concentrazione di potere. Un fallimento che ora anticipa, per così dire, l’esito di un’indagine interna sulla presunta operazione di spionaggio cinese che potrebbe danneggiare l’azienda e i suoi azionisti. Nel settore della tecnologia il caso non è isolato. La Meta senza Mark Zuckerberg? Difficile da immaginare. La Tesla e la SpaceX senza Elon Musk? Quasi impossibile. Ma ora la questione è più ampia. Anche il settore tecnologico dipende dalla Nvidia e dai suoi processori innovativi. Il suo futuro è legato alla capacità dell’ia – e della Nvidia – di mantenere le promesse. Certo, esistono altri produttori di processori, ma si sta correndo un rischio sistemico come se ne vedono di rado nel mondo economico. Eppure i dirigenti del settore tecnologico e gli organi di controllo dell’azienda dovrebbero conoscere la regola numero uno degli investitori: non puntare mai tutto su una sola carta. Se ne sono dimenticati e ora potrebbero pagarne le conseguenze. ◆ nv