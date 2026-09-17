— profonda, e col tempo le cicatrici suppurano.

La sferzata comunque sia di un giorno tra tanti in cui lavori per campare.

Il risveglio dei nervi, la tua vita non può ridursi a questa meschinità. Scrivi, SCRIVI.

Alle sei del pomeriggio, parte prima, parte vorace, del giorno finita,

comincia la seconda, coca ghiacciata e cioccolato, scarica di zucchero al cervello.

E con la penna, la tastiera, sottrarre la giornata alla mediocrità

e poco importano gli strappi, che si concluda, giustificata.