Nella mia mente un lillà inizia a mettere foglie
prima che inizi a mettere foglie.
Una nuova foglia è
una nuova luna.
Come la pelle di un camaleonte
riflette temperatura, luce, emozione
una radiografia delle mie mani
riflette caso, intenzione, fame?
Puoi, nella diffrazione
della radiografia,
studiare la simmetria dei cristalli
ma qui, adesso,
la cesura segna un cambiamento nella mente,
le vicissitudini
della luce stellare,
la falena luna che apre le sue ali.
Arthur Sze è un poeta e traduttore statunitense nato nel 1950. Ha ricevuto numerosi premi ed è il venticinquesimo poet laureate degli Stati Uniti. Questo testo è tratto da The glass constellation: new and collected poems (Copper Canyon Press 2021), volume che riunisce dieci delle sue dodici raccolte poetiche. Traduzione dall’inglese di Elisa Biagini.
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Questo articolo è uscito sul numero 1681 di Internazionale, a pagina 128. Compra questo numero | Abbonati