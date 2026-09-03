Arthur Sze è un poeta e traduttore statunitense nato nel 1950. Ha ricevuto numerosi premi ed è il venticinquesimo poet laureate degli Stati Uniti. Questo testo è tratto da The glass constellation: new and collected poems (Copper Canyon Press 2021), volume che riunisce dieci delle sue dodici raccolte poetiche. Traduzione dall’inglese di Elisa Biagini.