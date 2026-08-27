Francesca Cricelli è una poeta e traduttrice italo-brasiliana nata nel 1982. Tra le sue traduzioni più note ci sono i romanzi di Lisa Ginzburg e di Igiaba Scego, pubblicati dalla casa editrice brasiliana Nós. Cresciuta tra l’Italia e il Brasile, con lunghi periodi di residenza in Malaysia e in Islanda, oggi vive a São Paulo. Questo testo è tratto dalla raccolta Inventário (Nós 2024). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.