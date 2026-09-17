Film-monstre che in vent’anni ha coinvolto tanti attori e migliaia di comparse a Charkiv, in Ucraina. Il più grande set d’Europa e la prima grande installazione cinematografica.
Gli agenti dell’intelligence israeliana che assassinano i capi di Hamas e le loro famiglie rivelano che tutto quello che hanno scritto i giornalisti palestinesi è vero.
Diritti del lavoro e lotta di classe trattati con grande coraggio per la Corea del Sud. Ma il film riguarda tutti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati