Il 16 novembre, riuniti a Vienna, sei ministri dell’interno e due capi di governo europei hanno dato il via a “uno storico cambio di paradigma”, ha annunciato il cancelliere conservatore austriaco Christian Stocker (del Partito popolare austriaco, Övp). Ha parlato di “svolta” anche la premier danese socialdemocratica Mette Frederiksen. Cinque paesi dell’Unione europea – Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi – hanno avviato dei negoziati con il governo del Ruanda per la creazione di un nuovo centro per il rimpatrio dei migranti, un return hub. L’entrata in funzione è prevista per luglio del 2027.

“Quando i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta non collaborano, o quando i loro paesi di provenienza non collaborano, siamo in difficoltà”, ha spiegato il ministro dell’interno tedesco Alexander Dobrindt (Unione cristiano democratica, Cdu/Csu). Secondo lui i centri per il rimpatrio sono luoghi in cui i richiedenti asilo “potrebbero trovare una prospettiva, mentre nei nostri paesi non ne hanno nessuna”. Tuttavia i migranti sarebbero spediti in un paese da cui non provengono e con il quale di solito non hanno nessun legame. Ufficialmente, inoltre, dovrebbero trascorrere in questi centri solo il tempo necessario per organizzare il loro rimpatrio. Ma su questo non c’è nessuna notizia certa. Anche la somma di denaro che il Ruanda riceverà non è stata ancora svelata, nonostante la notizia di un accordo girasse da settimane.

A margine dell’incontro con i rappresentanti europei, il ministro dell’interno ruandese Vincent Biruta ha definito la migrazione “una sfida globale per la quale abbiamo bisogno di soluzioni collettive”. I migranti devono essere “trattati con dignità a ogni livello”, ha detto. Per questo motivo il Ruanda può essere “parte della soluzione, offrendo alle persone una seconda opportunità”. Chi, dopo aver visto la propria domanda d’asilo rifiutata in Europa, non potesse essere rimandato direttamente nel proprio paese d’origine potrebbe tornarci dal Ruanda, oppure proseguire in un paese terzo, ha detto Biruta. Ma potrebbe anche decidere di restare nel paese africano e in quel caso riceverebbe una forma di sostegno, per esempio potrebbe cominciare un percorso di formazione professionale. Secondo questo modello la Germania dovrebbe disporre inizialmente di quaranta posti a fronte di una partecipazione ai costi per venti milioni di euro, si è saputo da fonti parlamentari tedesche. Complessivamente Kigali dovrebbe mettere a disposizione dei paesi europei qualche centinaio di posti all’interno del nuovo centro di espulsione.

Oggi in Germania vivono circa 260mila persone senza un permesso di soggiorno. Di queste, circa il 20 per cento sarebbe tenuto a lasciare il paese con effetto immediato e dunque è esposto al rischio di espulsione. Il restante 80 per cento al momento non può essere espulso, per esempio per problemi di salute o per una scarsa collaborazione da parte del paese di provenienza. Questi ostacoli verrebbero aggirati con i centri per il rimpatrio.

Finora i cinque stati coinvolti si sono rifiutati di chiarire se nei return hub le persone saranno detenute, quanto a lungo dovranno restarci e cosa accadrebbe nel caso in cui un rimpatrio, anche dopo un certo periodo di tempo, non dovesse essere possibile. Ma soprattutto non è stato reso noto in che misura l’Unione europea sarà responsabile per le persone all’interno dei centri – per esempio in quale sede i migranti potranno fare appello contro la reclusione o le condizioni a cui sono sottoposti. Non si conoscono con esattezza nemmeno i criteri per decidere quali persone, tra quelle che hanno un provvedimento di espulsione, devono andare nei centri per il rimpatrio.

Esperimenti europei

Già nel 2022 il Ruanda aveva previsto un accordo simile con il Regno Unito, che voleva mandare i migranti direttamente a Kigali prima ancora che potessero cominciare il processo di richiesta di asilo. Il Regno Unito sborsò per il progetto 715 milioni di sterline, circa 850 milioni di euro. Ma a fermare le espulsioni ci hanno pensato prima i giudici della corte suprema, poi il governo laburista che ha cancellato l’accordo dalla sua agenda. In Europa, dalla scorsa primavera, è l’Italia a sperimentare le espulsioni in uno stato terzo. Nel 2023 il governo di Giorgia Meloni ha concordato la costruzione di un centro per richiedenti asilo in Albania. In teoria dovevano essere portate lì le persone fermate dalla guardia costiera in mare: avrebbero dovuto presentare la richiesta d’asilo in Italia dall’Albania. I giudici italiani, tuttavia, hanno bloccato più volte questa procedura. Così, dal febbraio 2026, il governo di Roma ha cominciato a trasferire dall’Italia a Gjadër, nel nord dell’Albania, i cittadini stranieri a cui è stata respinta la richiesta di asilo e che sono tenuti a lasciare il territorio italiano. Da lì dovrebbero essere rimpatriati nei loro paesi d’origine. Perciò l’Italia ha di fatto reso operativo il primo hub per i rimpatri dell’Unione europea. Finora l’Albania ha però permesso l’arrivo nel centro solo di migranti provenienti dall’Italia e non da altri stati dell’Unione.

Rapimento di stato

Il governo tedesco è determinato a chiudere l’accordo con Kigali. Il ministro dell’interno sembra convinto che la questione sia di esclusiva competenza dell’esecutivo e che il parlamento non vada interpellato. Ma all’inizio di novembre un parere del servizio di ricerca e consulenza del Bundestag ha sollevato dei dubbi. Stando al documento, bisognerebbe valutare il contenuto dell’accordo per capire se sia necessaria una legge di ratifica: più l’intesa tocca i diritti fondamentali delle persone, più si rende necessario il voto parlamentare.

La questione potrebbe diventare un serio problema per il governo, se non altro perché alcuni esponenti del Partito socialdemocratico (Spd) hanno duramente criticato il progetto, dicendo che non è stato concordato. Ma che fossero in corso trattative con il Ruanda è noto da mesi, senza che la questione abbia suscitato obiezioni da parte della Spd. Anche il capo dei Verdi Felix Banaszak si è detto contrario al progetto: “Questi disumani centri per il rimpatrio diventeranno luoghi che non offrono nessuna prospettiva”. La portavoce per la politica interna del partito Die Linke, Clara Bünger, ha parlato di “brutalità e orrore”. “Non è altro che un rapimento di stato”, ha detto. ◆ nv

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