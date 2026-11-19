C’è qualcosa fuori dal tempo nei tunnel di Onkalo. Ed è proprio questo il punto. Scavati nella roccia a oltre 400 metri sotto il livello del suolo, questi cunicoli fanno parte di una struttura concepita per durare a lungo. Per un periodo estremamente lungo. Di fatto, siti come quello di Onkalo “dovrebbero restare intatti per almeno centomila anni, se non un milione”, dice Allison Macfarlane dell’università della British Columbia, in Canada, ex presidente della Commissione di regolamentazione nucleare (Nrc) degli Stati Uniti. “Sono scale temporali geologiche”.

Onkalo è la risposta finlandese a una delle questioni più spinose poste dall’energia nucleare: cosa fare delle scorie? Dovremo cominciare a trovare risposte migliori, visto che il nucleare sta tornando a espandersi, spinto anche dalla ricerca di energia a basse emissioni di gas serra.

C’è un ampio consenso sul fatto che la soluzione migliore sia seppellire le scorie. Ma c’è un problema: gli elementi radioattivi possono rimanere pericolosi per tempi così lunghi da far sembrare assurdamente brevi quelli previsti di norma nei progetti ingegneristici. La Grande piramide di Giza, in Egitto, ha circa 4.500 anni. Alcuni depositi di scorie nucleari dovranno custodire il loro contenuto per un periodo oltre venti volte più lungo. Prima che le scorie diventino innocue, potrebbero sorgere e crollare intere civiltà, e le calotte glaciali potrebbero espandersi e ritirarsi.

Un precedente tentativo di stoccare scorie per tempi geologici si è risolto in un clamoroso fallimento dopo appena qualche decennio. A Onkalo, e in una manciata di siti analoghi in fase di progettazione o costruzione in varie parti del mondo, gli ingegneri pensano di poter fare molto meglio. E dunque, ora che Onkalo si prepara a ricevere le prime spedizioni di scorie, come hanno fatto esattamente a progettare un impianto a prova di futuro?

Il guaio delle scorie nucleari è che alcune delle sostanze più pericolose si rifiutano di scomparire. Gran parte del materiale prodotto dall’industria nucleare contiene livelli di radioattività relativamente bassi e può essere gestito senza troppe difficoltà.

Ma il combustibile esausto e i materiali usati per costruire e schermare il reattore nucleare principale sono un’altra questione, perché contengono alcuni elementi radioattivi che restano in giro per periodi incredibilmente lunghi. Lo iodio-129, per esempio, ha un’emivita di quasi 16 milioni di anni.

E allora cosa ne facciamo? I ricercatori hanno valutato delle idee spettacolari. Una delle più eclatanti: lanciarle nello spazio. “Rispondo con una sola parola: Challenger”, dice Macfarlane. “Spesso lanciamo razzi nello spazio ed esplodono prima di arrivarci. E se trasportassero scorie nucleari, significa che finiremmo per respirarle, aumentando enormemente il rischio di cancro”.

Un ascensore di emergenza nel sito di Onkalo, 2 maggio 2023 ( Jonathan Nackstrand, Afp/Getty )

Considerata questa eventualità, la soluzione preferita è la stessa che adottiamo da decenni: scavare un buco molto profondo, metterci dentro le scorie e ricoprirlo. Ma anche questo è più facile a dirsi che a farsi.

Nel 1967 le autorità della Germania Ovest cominciarono a stoccare rifiuti radioattivi nella Schacht Asse II, una miniera di sale dismessa. Negli anni successivi oltre 125mila fusti, contenenti per lo più rifiuti di livello basso e intermedio, furono ammassati in camere situate a centinaia di metri di profondità. Gli ingegneri pensavano che il salgemma fosse un materiale ideale per ospitare le scorie. È eccezionalmente impermeabile all’acqua e si deforma lentamente sotto pressione, e questo significa che se si aprono delle crepe attraverso cui possono infiltrarsi le acque sotterranee, la roccia è in grado di autosigillarsi, mantenendo al sicuro la miniera e il suo contenuto. Ma la realtà non è quasi mai così semplice.

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Nel 1988 i gestori scoprirono che nella miniera si stava infiltrando dell’acqua salata. Come spiegato in un rapporto del Panel internazionale sui materiali fissili del 2011, il problema era che i minatori avevano scavato troppo vicino al margine dei giacimenti di sale e non avevano riempito a sufficienza le cavità una volta terminato il lavoro. Questo aveva indebolito la struttura sotterranea e aumentato il rischio di crolli, provocando fratture nel sale più rapidamente di quanto potesse autosigillarsi, e permettendo così all’acqua di filtrare all’interno. Il rapporto segnalava che questa possibilità era stata evidenziata già nel 1979, ma l’avvertimento era stato ignorato.

Il problema è stato reso pubblico solo nel 2008. Ora le autorità tedesche hanno il poco invidiabile compito di recuperare il materiale sepolto: circa 47mila metri cubi di rifiuti radioattivi.

Quella di Asse II è una lezione esemplare sulla difficoltà dell’ingegneria del tempo profondo: seppellire i rifiuti radioattivi sottoterra è facile, ma metterli al sicuro per periodi che vanno ben oltre qualunque normale orizzonte temporale di progettazione è estremamente difficile. Una barriera che sembra solida e rassicurante per un secolo potrebbe corrodersi, creparsi o muoversi nell’arco di mille anni. Se si sposta il limite a diecimila o centomila anni la fiducia nell’ingegneria comincia a vacillare.

Tramandare la paura

Una soluzione è ipotizzare che uno stoccaggio estremamente prolungato non sia davvero necessario. I rifiuti radioattivi non sono per forza inutilizzabili. Il combustibile nucleare esaurito contiene ancora materiali potenzialmente preziosi. Per esempio, il 97 per cento circa del combustibile usato può essere riciclato e mescolato a combustibile nuovo, e le tecnologie future potrebbero essere in grado di sfruttarlo ancora di più. E anche se non ci riuscissero, chi vivrà tra qualche secolo potrebbe trovare un modo migliore per gestire queste sostanze. È un’idea che gli ingegneri francesi tengono presente. Nel deposito sotterraneo che intendono costruire nella Francia nordorientale, noto come Cigéo, sarà installata una funicolare, in modo che in futuro i rifiuti nucleari possano essere riportati in superficie.

Cigéo, che dovrebbe diventare operativo a metà del secolo, sarà scavato nell’argillite sedimentaria, un materiale impermeabile che limita il flusso delle acque sotterranee e dovrebbe mantenere all’asciutto i rifiuti. Ma la possibilità di recuperare le scorie sarebbe anche una sorta di assicurazione, nel caso in cui si verificassero problemi analoghi a quelli di Asse II.

“In Francia, la gente vuole avere la certezza che se qualcosa dovesse andare storto sarebbe possibile recuperare tutti i rifiuti”, spiega Macfarlane.

C’è un’altra preoccupazione legata allo stoccaggio su tempi lunghissimi: le persone che vivranno tra migliaia di anni potrebbero perfino ignorare l’esistenza dei depositi e perforarne accidentalmente uno, provocando un disastro ambientale.

Per evitare che succeda sono state immaginate le soluzioni più bizzarre. Alcuni ricercatori, consapevoli che le lingue cambiano e addirittura scompaiono nel corso dei secoli, ritengono importante segnalare il pericolo senza ricorrere a parole scritte. Nel Waste isolation pilot plant del New Mexico, il primo e unico deposito geologico profondo per rifiuti nucleari negli Stati Uniti, operativo dal 1999, i ricercatori avevano valutato l’ipotesi di costruire enormi strutture artificiali e monumenti dall’aspetto minaccioso, tra cui un paesaggio di spine gigantesche che avrebbe dovuto avvertire le generazioni future di non scavare in quel luogo. Ma niente di tutto questo è stato realizzato. Un inconveniente ovvio è che le rovine misteriose tendono ad attirare gli esseri umani curiosi a caccia di tesori sepolti.

Macfarlane pensa che sia meglio indirizzare gli sforzi altrove. “Lasciamo perdere. È molto arrogante pensare di poter progettare un segnale che le persone del futuro saranno in grado di capire”, dice.

L’Agenzia francese per la gestione dei rifiuti radioattivi, che sovrintende al progetto Cigéo, ha in mente qualcosa di meno spettacolare. I suoi ingegneri stanno sperimentando dei dischi di zaffiro sui quali è possibile incidere fino a quarantamila pagine miniaturizzate di testi e immagini. Questi dischi di 20 centimetri di diametro sarebbero in grado di resistere al calore, ai graffi e all’esposizione agli agenti chimici. Se conservati vicino al sito di Cigéo, potrebbero segnalare alle generazioni future l’esistenza del deposito. In Svezia, intanto, i ricercatori che lavorano per l’agenzia responsabile della gestione dei rifiuti nucleari hanno redatto un documento digitale di 42 pagine che descrive dettagliatamente un deposito in costruzione nel sottosuolo di Forsmark, 130 chilometri a nord di Stoccolma. Il piano è di aggiornare il documento, tradurlo e tramandarlo di generazione in generazione.

Potrebbero esserci altri modi per mantenere viva la memoria. L’autorità svedese di regolamentazione nucleare ha suggerito che trasmettere le informazioni con l’istruzione e la cultura potrebbe rivelarsi più duraturo che produrre documenti materiali.

Esistono dei precedenti: una decina di anni fa alcuni antropologi documentarono che i racconti delle comunità indigene sulle coste australiane avevano conservato informazioni sull’innalzamento del livello del mare avvenuto almeno settemila anni fa. I ricercatori ipotizzano che queste storie siano sopravvissute perché le comunità seguivano un complesso sistema di verifiche incrociate, in cui le generazioni più giovani e quelle più anziane conoscevano i racconti e si correggevano a vicenda in caso di errore.

Rame e argilla

Ma in Finlandia i ricercatori hanno adottato un metodo diverso. Decine di anni fa furono valutati diversi possibili siti per stoccare i rifiuti nucleari. Gli esperti cercavano una zona dal sottosuolo privo di materiali di interesse economico, come il petrolio, così da rendere improbabile che qualcuno potesse mai pensare di scavarci. L’idea è che in un luogo così povero di risorse gli ingegneri non debbano preoccuparsi d’informare le generazioni future dell’esistenza di un deposito nucleare sotterraneo.

Sull’isola di Olkiluoto, nella Finlandia sudoccidentale, trovarono quello che cercavano. E dal 2004 è qui che stanno lavorando alla costruzione del deposito di Onkalo. “Anche oggi quando si arriva si vede solo un sito industriale moderno”, dice Petteri Vuorio, direttore dello sviluppo dell’impianto. Ma addentrandosi in profondità si comincia ad avere un’impressione diversa. “L’ambiente diventa più silenzioso e la roccia sempre più presente man mano che si scende”, spiega.

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Secondo i ricercatori finlandesi il substrato roccioso di Onkalo è il migliore che si possa desiderare per un deposito di scorie nucleari: è composto per lo più di gneiss, una roccia metamorfica incredibilmente compatta e impermeabile. Per aumentare la sicurezza dell’impianto la roccia è stata mappata accuratamente, in modo da evitare tutte le zone con fratture importanti o minuscole debolezze strutturali che un giorno potrebbero consentire alle acque sotterranee di infiltrarsi nelle cavità artificiali. È in queste zone prive di fratture che oggi si trovano i chilometri di tunnel di Onkalo.

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Ma la roccia non è sufficiente. È stato anche adottato un sistema di protezioni multiple, noto come Kbs-3, messo a punto dall’azienda svedese Skb. Il combustibile esausto viene prima caricato in un contenitore di ghisa che assicura la robustezza strutturale. Poi ogni contenitore viene sigillato all’interno di un involucro di rame con pareti spesse cinque centimetri. Gli studi hanno dimostrato che il rame allo stato elementare rimane praticamente inalterato anche in ambienti radioattivi e ad alta pressione, il che ne fa un buon candidato per questo rivestimento protettivo.

A questo punto il cilindro è inserito in un foro praticato nel pavimento roccioso di una delle gallerie. Intorno al cilindro viene pressata della bentonite, un tipo di argilla. Quando si bagna, la bentonite si gonfia formando una barriera compatta e quasi impermeabile, perciò anche se dell’acqua riuscisse a penetrare nei tunnel i rifiuti nucleari dovrebbero restare all’asciutto. La bentonite, inoltre, protegge le scorie da eventuali movimenti della roccia.

Secondo gli ingegneri questa combinazione di misure protettive può assicurare la cosa più vicina a un sistema infallibile in grado di resistere per millenni.

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“La barriera artificiale dovrebbe già bastare, ma se per qualche ragione non funzionasse, allora si può contare su una geologia davvero favorevole”, dice Clare Bond, una geologa dell’università di Aberdeen, nel Regno Unito, che non è legata al progetto.

Nell’ottobre 2026 il governo finlandese ha rilasciato una licenza ufficiale per la gestione dell’impianto di Onkalo. Nei prossimi mesi arriveranno i primi carichi di rifiuti nucleari. Quando Onkalo sarà completamente pieno, tutte le gallerie e i pozzi saranno riempiti con altro materiale ricco di bentonite e sigillati. L’impianto scomparirà di nuovo, letteralmente, nella roccia.

Il giudizio della storia

Passeranno gli anni, ma il sito dovrebbe rimanere sigillato. Appena ventimila anni fa questa zona si trovava sotto una spessa calotta glaciale, e nell’immenso arco di vita del deposito nucleare potrebbe succedere di nuovo, forse anche più di una volta. “Quando il peso del ghiaccio scompare, la crosta terrestre torna a sollevarsi. E questo può provocare delle fratture”, osserva Bond. Ma aggiunge che sono state condotte ricerche approfondite per elaborare modelli che valutino la sicurezza di depositi nucleari come Onkalo nel caso di cambiamenti climatici simili. “C’è ancora molto da fare, ma siamo vicinissimi al traguardo”, dice Vuorio.

Onkalo potrebbe essere il primo sito costruito pensando a un futuro lontanissimo, ma non sarà l’ultimo. Ci sono progetti simili in Canada, anche se mancano ancora diversi anni all’apertura dei cantieri. In Svezia sono già cominciati i lavori per il deposito di Forsmark, che adotterà lo stesso sistema di protezione a più strati con rame, bentonite e roccia. Se tutto procederà secondo i piani, dovrebbe essere operativo negli anni trenta.

In tutti questi casi, agli ingegneri viene chiesto di ragionare su scale temporali imperscrutabili. Ma la verità è che solo gli osservatori del lontano futuro sapranno se i loro sforzi avranno avuto successo. “Anche dopo centinaia di visite nel sottosuolo, continuo a sentirmi schiacciato”, dice Vuorio. “Bisogna garantire che quello che stiamo facendo qui rimanga così com’è per migliaia di anni. È una cosa difficile da descrivere”.◆ gc

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