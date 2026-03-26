Non era la costa della Normandia, in sé. Non era
formaggio puzzolente o falchi pescatori strepitanti
sull’ultimo scoglio disponibile prima che la marea
ribolla portando a galla giocattoli smarriti, tappi
di bottiglia, qualche stella marina lì per cosa,
se non per serenate al chiar di luna ma senza luna,
e chi le sta cantando? Non era niente
di determinabile esattamente –
trame sconnesse, il volgere del secolo scorso
o l’altro ieri o l’istante prima che la bufera
trovi di slancio la sua strada verso l’interno.
Ancora nessun segno del postino
o della consegna della lavanderia.
Ancora nessun indizio e traccia lungo la rue de Vogue
su cosa stesse facendo lontano dai riflettori
o in quegli ultimi anni segnati dall’oscurità
prima di fare il grande passo.
Stava scrivendo qualche appunto a matita
prima dell’inverno per non dimenticare?
Stava intingendo nel caffè
una baguette vecchia di una settimana?
C’era rimasto qualcosa da trasferire –
il ciclostile impolverato di ragnatele
e coperto da un telo in un fienile ai margini della città,
un fascio di manifesti fatti con lo stencil,
maquette scrostate, un biglietto o due
a una fidanzata. Ma dai, sul serio?
Ancora nessuna parola su quanto accadde dopo.
Un’infinità di forse.
Gerard Malanga è un poeta italoamericano nato nel 1943, figura centrale della Factory di Andy Warhol in qualità di ballerino, attore, fotografo e regista. Ha pubblicato più di venti raccolte di poesie. Il titolo di questo testo inedito rimanda al paesino dove si uccise Guy Debord, teorico situazionista della società dello spettacolo. Traduzione dall’inglese di Dario Borso.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati