Quest’estate restiamo con voi.

È appena uscita una nuova puntata di Limoni, il podcast di Annalisa Camilli, per ricordare i venticinque anni dal G8 di Genova. E sta per uscire un’altra puntata del Nido dei serpenti, il podcast di Zerocalcare, che questa volta racconta la storia di Gino, un militante antifascista fermato in Francia che aspetta di sapere se sarà estradato in Ungheria, dove rischia venticinque anni di carcere. È disponibile sul sito e nell’app di Internazionale in anteprima per chi ha un abbonamento e la prossima settimana sarà aperta a tutti. Sempre a proposito di podcast, è uscito Un anno con Vinicio Capossela, in cui il cantautore legge la rubrica che ha scritto per Internazionale nel 2025.

Le interviste del Mondo estate cominciano il 3 agosto con il cantautore Brunori Sas (intervistato da Giovanni Ansaldo), poi ci saranno lo scrittore francese Emmanuel Carrère (con Veronica Raimo), la regista teatrale Emma Dante (con Giuseppe Rizzo) e la scrittrice indiana Arundhati Roy (con Junko Terao). Le interviste con Roy e Carrère saranno disponibili sia nella versione originale sia in italiano.

Dal 24 luglio è possibile comprare il nuovo volume di Extra Large, la collana di tascabili di Internazionale. Raccoglie i ritratti di sedici grandi registi scritti da Goffredo Fofi per Internazionale. Il titolo è Storie di cinema, è distribuito in edicola e può essere ordinato in tutte le librerie, comprese quelle online.

La settimana prossima, infine, escono il numero di agosto di Internazionale Kids, con dieci pagine di giochi, e il numero estivo di Internazionale, con 164 pagine di reportage, foto e articoli di viaggio. Come sempre, resterà in edicola tre settimane. Nel frattempo, ogni giorno il sito e la newsletter quotidiana racconteranno le ultime notizie dal mondo. ◆

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