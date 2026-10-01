Era la fine dell’estate del 2006 e Gaetano Sateriale chiamò in redazione. Si presentò, era il sindaco di Ferrara e voleva sapere se eravamo interessati a fare un festival nella sua città. Internazionale a Ferrara è nato così, un po’ per caso. Venerdì comincia la ventesima edizione: una generazione di lettori e lettrici del giornale è passata da Ferrara e lì ha scoperto mondi, capito cose e soprattutto ha incontrato altre persone. Perché alla fine è questa la parte più importante: il festival è un momento di incontro e di confronto tra giornaliste e autori stranieri, lettrici e lettori del giornale, e la redazione.