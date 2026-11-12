Racconta Kevin Kelly, studioso di cultura digitale, che ognuno di noi ha a disposizione un supercomputer. È più potente della maggior parte delle intelligenze artificiali (ia) attualmente disponibili, è piccolo e molto efficiente dal punto di vista energetico. In tutto il mondo di questi supercomputer ce ne sono otto miliardi: sono i nostri cervelli.

“Abbiamo la prova concreta”, scrive Kelly, “che l’intelligenza biologica non ha bisogno di essere accentrata” per poter funzionare bene. “Si dice spesso che quella di oggi sia la versione peggiore delle intelligenze artificiali che vedremo mai. È vero. E probabilmente è anche la più accentrata”.

Perché al momento il modo migliore per rendere più intelligenti le ia è renderle più grandi. Quindi: enormi data center che costano decine di miliardi di dollari e sono alimentati da gigawatt di energia. Pochi possono permettersi sistemi di queste dimensioni, dunque il potere dell’ia si concentra nelle mani di poche aziende. Però “la potenza di calcolo di cui un’ia ha bisogno si dimezza ogni otto mesi. E nel giro di pochi anni un modello potente quanto il miglior modello linguistico oggi disponibile funzionerà su un dispositivo personale”.

È un rimpicciolimento che non dovrebbe sorprenderci, spiega Kelly. Sembra impossibile che un data center possa ridursi a un oggetto che sta nel palmo di una mano, ma è già successo con i nostri telefoni: venticinque anni fa l’equivalente di un chip grafico dell’iPhone avrebbe riempito una grande stanza. È probabile, dunque, che le polemiche sui data center si esauriscano semplicemente perché spariranno i data center. Kelly li definisce “una breve parentesi nella storia della tecnologia”.

I problemi che molti di noi hanno con l’ia si risolverebbero se l’ia non fosse disponibile solo attraverso grandi aziende tecnologiche ma fosse creata e gestita da ciascuno. Un po’ come i nostri cervelli.

Queste ia personali “non risolveranno ogni problema e forse ne creeranno di nuovi”, ma il decentramento distribuisce il potere “e un mondo governato da un miliardo di ia è preferibile a uno governato da tre o quattro”. ◆