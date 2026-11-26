mattina davanti al cantiere
giorno di riposo operaio
due bimbi fanno spiedini
enormi, di polistirolo
(poi mi guardano, sorpresi come fosse
un reato)
Jérôme Poloczek è un poeta, artista visivo e performer belga nato nel 1979. Questo testo è tratto dalla raccolta presque poèmes (quasi poesie, Tétras Lyre 2021). Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 98. Compra questo numero | Abbonati