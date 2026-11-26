Durante le vacanze i nostri figli hanno giocato a I coloni di Catan. O meglio, non ci hanno giocato. Hanno usato le sue tessere esagonali per formare un arcipelago di isole non contemplato dal regolamento, creato ponti fatti di legno, mattoni e pietre, e si sono inventati un obiettivo, senza punteggio. Non hanno giocato a Catan. Hanno giocato dentro Catan, usandone i pezzi per costruire un mondo che gli ideatori del gioco non avevano immaginato.

Il mio primo impulso è stato quello di prendere le istruzioni e spiegargli le regole. Il secondo è stato provare a capire come potevo vincere. Mi ci è voluto un po’ per mettere a fuoco quello che dovevo fare realmente: trovare il coraggio di chiedere se potevo unirmi e costruire insieme a loro. In quel momento qualcosa è scattato, non in loro ma in me: un insegnante di 48 anni, seduto su un tappeto, che crea isole e costruisce ponti senza uno scopo preciso.

La noia non è un problema: è la condizione in cui la nostra mente, quando non è sollecitata, comincia a giocare da sola, a vagare, a creare associazioni

Si può giocare a un gioco o dentro un gioco. Quando uno rispetta le regole ufficiali, vuole raggiungere l’obiettivo prestabilito e si misura rispetto agli avversari o a un punteggio, quella è competizione: si gioca a un gioco. Gli antichi greci avevano una parola per descrivere questa attività: agon, dal nome del dio che rappresentava il conflitto, la lotta e la competizione. Ma quando i miei figli hanno smontato il tavolo da gioco per trasformarlo in un mondo, hanno fatto qualcosa di più antico e più strano. Si sono dedicati a quello che il sociologo francese Roger Caillois nel suo saggio del 1958 I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine (Bompiani 2000) colloca nella paidia: il gioco libero, spontaneo, non strutturato. Un gioco che non prevede vincitori né punteggi, e che nella vita degli adulti non trova quasi posto. È il tipo di gioco di cui abbiamo più bisogno, soprattutto ora che i punteggi regolano perfino il nostro tempo libero.

Tutta l’architettura della vita digitale, con i suoi feed algoritmici, la fluidità dei contenuti e l’idea secondo cui dovremmo costantemente consumare o ottimizzare, ci spinge a inseguire risultati invece che a generare senso. Monitoriamo il nostro sonno e misuriamo la nostra calma. Le app di fitness trasformano la corsa mattutina in una gara. Le app per imparare le lingue danno distintivi per premiare quella che un tempo era chiamata curiosità. La gamificazione del tempo libero ha trasformato in lavoro tutto quello che in passato era il suo contrappunto. Lo svago è diventato qualcosa che porta con sé metodi di misurazione e la sensazione di rimanere sempre indietro.

Il filosofo C. Thi Nguyen la chiama “cattura del valore”: il processo attraverso cui i valori facilmente decifrabili di un gioco invadono l’attività del mondo reale, mentre il gioco dovrebbe essere al servizio del mondo reale. Sono valori potenti perché i giochi non creano solo mondi ma attraverso i punteggi orientano gli interessi dei partecipanti. Quando il nostro posto nella classifica dell’app di corsa diventa più importante del motivo per cui abbiamo cominciato a correre, siamo di fronte a una cattura del valore. La misura ha preso il posto del senso.

Lo storico e critico culturale Johan Huizinga aveva previsto tutto questo quasi un secolo fa. Nel suo saggio del 1938 Homo ludens sosteneva che il gioco non ha un ruolo marginale nella civiltà. Al contrario, ha una funzione generativa. Secondo lui, il diritto, la filosofia, la poesia e la guerra emergono dal “cerchio magico” del gioco, lo spazio delimitato in cui le regole abituali sono sospese e qualcos’altro diventa possibile. Huizinga notava con preoccupazione che dalla fine del settecento il gioco, eroso dall’industrializzazione e dalla professionalizzazione, occupava sempre meno spazio nella civiltà occidentale. Oggi i suoi timori sono diventati realtà. Non abbiamo ucciso il gioco, lo abbiamo catturato e imbrigliato in una cornice di produttività. E poi lo abbiamo confezionato per un consumo passivo, mettendolo in vendita. Il cerchio magico è stato strumentalizzato sotto forma di scarica di dopamina.

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Quello che manca non è né il divertimento né la competizione. Io sono un grande sostenitore di entrambi: sono cresciuto sciando e giocando a calcio. Da adolescente ho praticato l’arrampicata. Poi sono diventato un ultramaratoneta a livello agonistico: ho partecipato a più di cinquanta gare, percorso migliaia di chilometri e conquistato un titolo nazionale in due categorie di età. Ma non è lì che trovo un senso, che costruisco la mia comunità o che esploro chi sono.

Il problema è che abbiamo eliminato le condizioni in cui il gioco libero può svilupparsi. Basta guardarsi intorno la mattina in una metropolitana qualunque. Tutte le teste sono chine su uno schermo. Non lavorano, non pensano, ingannano il tempo. Candy crush mentre fai la fila alla cassa. Instagram nell’ascensore. Pochi secondi di tempo non strutturato scatenano il panico e l’inconsapevole movimento delle dita verso il telefono. Eppure la noia non è un problema: è la condizione in cui la nostra mente, quando non è sollecitata, comincia a giocare da sola, a vagare, a creare associazioni, a muoversi in uno spazio transizionale dove i collegamenti si formano spontaneamente. Ogni attimo che riempiamo con uno schermo preclude il libero gioco della mente. Non ci servono giochi diversi. Ci servono più momenti vuoti.

Nella sua tassonomia Caillois descrive l’intero spettro del gioco: dall’agon (la competizione) e l’alea (la fortuna) fino al mimos (il gioco di ruolo) e all’ilinx (le vertigini e il disorientamento). I quattro tipi sono distribuiti lungo un continuum compreso tra la paidia (la fantasia scatenata) e il ludus (le regole strutturate). La cultura contemporanea del gioco tende però a comprimere tutto lo spettro in un’unica classe ristretta, fatta di competizione e struttura. Nell’App store e nel nostro vocabolario culturale non esiste una categoria per la paidia senza l’agon. La nostra cultura non prevede il gioco libero, esplorativo, contemplativo, che rifiuta la competizione.

La paidia però irrompe appena le persone smettono di tenere il punteggio. I bambini inventano regole che subito dimenticano. La modalità creativa di Mine­craft è usata da milioni di utenti che costruiscono mondi immaginari per il piacere di costruirli. I Lego, al loro meglio, sono paidia allo stato puro: ricombinatori, improvvisativi e autotelici, ovvero fine a se stessi. Ma queste eccezioni non fanno che chiarire meglio il problema: Minecraft (di proprietà della Microsoft) e Lego sono presentati come giochi per bambini, mentre sono enormi ecosistemi incentrati sulla proprietà intellettuale. Il gioco libero esiste solo sotto la costante minaccia della cattura del valore. Quando ci dedichiamo al gioco libero non è grazie alle piattaforme, ma a dispetto della loro esistenza.

Francesca Ghermandi

I giochi che rifiutano la competizione e l’ottimizzazione o che non generano risultati misurabili hanno un prestigio culturale minore e un’infrastruttura sociale ridotta. Per lo psicoanalista e pediatra britannico Donald Winnicott, questa carenza era un’emergenza clinica. Nel suo saggio del 1971 Gioco e realtà, Winnicott scrive che il gioco non è quello a cui i bambini e le bambine si dedicano mentre diventano adulti produttivi. È un aspetto essenziale di come un essere umano si prende cura del suo mondo. Attraverso il gioco entriamo in contatto con la nostra esperienza, diventiamo capaci di sorprenderci, sensibili alla differenza tra il fare le cose meccanicamente e l’essere veramente presenti.

Il concetto chiave sviluppato da Winnicott è quello di spazio transizionale. La parola “spazio” può essere fuorviante, perché lui si riferisce a una condizione, più che a un luogo. Immaginate una conversazione così avvincente da farvi dimenticare che state parlando. Vi ritrovate a dire una cosa che non sapevate di pensare fino al momento in cui la sentite uscire dalla vostra bocca. Non siete completamente dentro la vostra testa (fantasia) né state completamente recitando per un pubblico (compiacenza). Vi trovate nel mezzo. Quella zona né del tutto privata né del tutto pubblica, né pura vita interiore né puro compito esteriore è ciò che Winnicott chiama spazio transizionale. È dove la creatività, l’arte e quella che lui definisce “vita immaginativa” hanno origine.

La sua tesi più radicale ci appare ancora oggi come una diagnosi urgente: “È l’appercezione creativa, più di ogni altra cosa, che fa sì che l’individuo abbia l’impressione che la vita valga la pena di essere vissuta”. Winnicott la contrappone alla compiacenza, in rapporto alla realtà esterna che “porta con sé un senso di futilità”. Secondo lui, ciò che dà un senso alla vita non è raggiungere obiettivi, fondare una famiglia, nemmeno creare arte. È il modo in cui vediamo il mondo. L’appercezione indica una modalità d’incontro in cui la percezione non è ricezione passiva ma impegno attivo. La differenza è sottile ma decisiva. Nella percezione ordinaria, il mondo è semplicemente lì e il sé gli si adatta. Nell’appercezione creativa co-creiamo il mondo, dando vita a qualcosa tra noi e l’ambiente, nella dimensione del gioco.

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La compiacenza, invece, è la vita vissuta alle condizioni di qualcun altro, seguendo un copione, piegandosi a punteggi e misurazioni, muovendosi in un mondo già definito in partenza. Non rischiamo nulla di nuovo, non creiamo nulla di genuinamente nostro. Secondo Winnicott, molte persone sperimentano la creatività in misura appena sufficiente a riconoscere la sua assenza, e sentono di vivere “in modo non creativo, come imbrigliate nella creatività di qualcun altro o di una macchina”.

Quest’ultima frase, scritta nel 1971, è secondo me l’osservazione più lungimirante che la psicologia del ventesimo secolo abbia offerto alla nostra epoca. Molto prima dell’avvento del personal computer e degli algoritmi, prima che c’infilassimo deliberatamente dei dispositivi di sorveglianza in tasca chiamandoli telefoni cellulari, Winnicott era allarmato dalla prospettiva di finire imbrigliati nella creatività di una macchina. Ma aveva trovato la soluzione: il gioco. Per Winnicott, il gioco è la condizione per sentirsi reali giorno dopo giorno.

Due secoli prima di lui, Friedrich Schiller aveva formulato la stesa tesi, ma da un’altra prospettiva. Nel suo testo del 1795 L’educazione estetica dell’uomo sosteneva che gli esseri umani sono combattuti tra il richiamo delle sensazioni grezze e la spinta verso un ordine astratto, e che solo “l’istinto del gioco” permette d’integrare entrambe. È un’affermazione audace. Schiller scrive che “l’uomo gioca solo quando è uomo nel pieno significato della parola, ed è interamente uomo solo quando gioca”. Winnicott ha spiegato l’effetto psicologico del gioco (la vita ci sembra reale), Schiller il suo effetto metafisico (ci fa sentire completi).

In poche parole gli adulti hanno lo stesso, assoluto bisogno di giocare dei bambini: il bisogno di una dimensione in cui la vita interiore incontra la materialità esterna, e qualcosa d’imprevedibile emerge. Gli antichi greci come al solito avevano una parola per descrivere tutto questo: l’eutrapelia (la capacità di sapere quando e come giocare bene), che Tommaso d’Aquino, grande ammiratore medievale di Aristotele, considerava una virtù autentica e discreta. Una persona che non gioca mai è squilibrata quanto una che non lavora mai. Non stiamo parlando dell’equilibrio vita-lavoro, trita metafora secondo cui il gioco sarebbe un tempo di recupero in vista della prossima fase produttiva. La virtù dell’eutrapelia implica che per vivere bene bisogna giocare: non si conquista, si pratica, giorno dopo giorno. Non dobbiamo chiederci se giocare, ma dove questa pratica è ancora viva, come possiamo reintrodurla nella nostra vita quotidiana e valorizzarla nella nostra cultura.

Per anni sono andato in ufficio a piedi, camminando dalla Grand central station di New York alla 14a strada (più o meno trenta isolati). Mi dicevo che facevo attività fisica, o che risparmiavo sul biglietto della metropolitana, o che mi piaceva stare all’aria aperta. Ma la verità è che pensavo, o meglio: lasciavo che il pensiero seguisse il suo corso. La lezione che non riuscivo a preparare seduto alla scrivania prendeva forma verso la 34a strada. I punti essenziali si disponevano in ordine a ogni mio passo, il ragionamento diventava più chiaro, come se il movimento lo rielaborasse. Non stavo lavorando alla lezione, stavo camminando dentro la lezione, proprio come i miei figli giocavano dentro Catan.

È un’esperienza antica e ben documentata. Friedrich Nietzsche, che camminava tra le sei e le otto ore al giorno, nel Crepuscolo degli idoli del 1889 scriveva: “Solo i pensieri nati camminando hanno valore”. Il liceo di Aristotele era chiamato scuola peripatetica per i suoi vialetti. Jean-Jacques Rousseau diceva di poter comporre solo mentre camminava. Albert Einstein andava e tornava ogni giorno a piedi da Princeton, nel New Jersey, all’Institute for advanced study e a quanto pare diceva ai colleghi che la riflessione vera e propria si svolgeva durante la camminata, poi in ufficio la trascriveva.

Gli studi più recenti confermano queste intuizioni: camminare è una forma di gioco per la mente come per il corpo. Nel 2014 Marily Oppezzo e Daniel Schwartz, dell’università di Stanford, hanno scoperto che camminare aumenta del 60 per cento il pensiero divergente, cioè la capacità di generare più risposte a problemi aperti. Non solo: si ottiene lo stesso risultato camminando nel campus o su un tapis roulant davanti a un muro bianco, il che indicherebbe che l’effetto è prodotto dall’attività, non dal paesaggio circostante. Il movimento cadenzato permette al pensiero di giungere al termine.

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Se si spinge il corpo oltre i suoi limiti, succede qualcosa di strano. La tassonomia di Caillois comprende una categoria di cui si parla poco: l’ilinx, il gioco basato sulle vertigini e sul disorientamento. Girare su se stessi fino a sentirsi storditi. O correre così tanto che il tempo parziale non ha più importanza e il sé comincia ad allentare la presa. Conosco per esperienza questa dimensione. Quando si sta per intraprendere una gara di 160 chilometri, non ci si chiede se le gambe sono pronte, ma se la mente è pronta. L’agon va bene per chi vuole partecipare a una corsa di cinque chilometri, non per finire un’ultramaratona. Nguyen lo chiama gioco di sforzo. Esiste per rendere possibile l’esperienza dello sforzo, non il contrario. La linea del traguardo è il mezzo, il fine è il viaggio. Nostro figlio fa una cosa molto simile, ma invece dei chilometri di percorso usa il metallo, il legno e la pietra. Crea oggetti con pezzi di metallo, ripara motori elettrici, intaglia animali di legno, fa gioielli con il rame e anelli con le pietre. Nessuno glielo ha chiesto. Non segue nessun tutorial. I materiali dettano l’attività manuale: il rame dice cosa vuole diventare, la pietra suggerisce una forma, e bisogna ascoltarla, altrimenti si rompe. Al tavolo di lavoro, la visione interiore incontra il mondo fisico ed emerge qualcosa che non è né pianificato né accidentale.

Mio figlio non vende quello che crea. Lo regala: il coltello a un’amica, l’animale intagliato a un insegnante. Il gioco fine a se stesso si espande in generosità proprio perché nulla ne è stato estratto. Quando qualcosa di bello emerge da un processo privo di scopo, la cosa più naturale è darlo via. Quello che mio figlio crea entra nel mondo non come merce ma come dono.

Osservo la stessa dinamica nel mio lavoro. Insegno letteratura, e i momenti migliori durante i seminari non hanno nulla a che vedere con l’istruzione, seguono la logica dell’improvvisazione. Una studente nota qualcosa di strano in un passaggio (una parola che stona, un silenzio che non dovrebbe esserci) e qualcun altro parte da quell’osservazione per ribaltarla, collegandola a qualcosa che abbiamo visto tre settimane prima, e d’un tratto tutta l’aula forma un pensiero che nessuno aveva in mente. I seminari, al loro meglio, sono uno spazio transizionale in un’istituzione che il più delle volte premia la compiacenza. Scardinano la dimensione tra pensiero privato e valutazione pubblica, in cui una studente dice una cosa che non sapeva di pensare fino a quando l’ha detta.

Lo stesso accade quando un complesso di jazzisti trova un groove mai sentito prima, un grafico traccia liberamente delle forme finché una lo sorprende, un gruppo di amici si passa il pallone senza squadre né punteggio. Ogni volta che un adulto costruisce uno spazio in cui la vita interiore incontra una materia esteriore ed emerge qualcosa di imprevedibile, il gioco sta svolgendo il suo ruolo.

Secondo Aristotele, la contemplazione è la più nobile delle attività umane perché è fine a se stessa e assorbe l’essere umano nella sua interezza. Questa gerarchia ha resistito per secoli, in ogni campo, dalla religione al diritto e alla ricerca accademica, piazzando la vita contemplativa al di sopra di quella attiva, il pensare al di sopra del fare. Ma chiedersi “qual è l’attività umana più nobile” è fuorviante perché è già un esempio di competizione. Il gioco non prende parte alla gara, la dissolve. Il gioco è solitario e condiviso, serio e libero.

Schiller, Huizinga e Winnicott avevano ragione: il gioco rende la vita degna di essere vissuta. La capacità di giocare – smettere di ottimizzare, sedersi per terra, camminare senza una meta, fare qualcosa e regalarlo – abbraccia una virtù dal nome antico: eutrapelia. L’abitudine di giocare bene. L’ordinaria magia dell’essere reali. ◆ fs

Justin Neuman insegna inglese alla New School di New York ed è il fondatore di ultra-normal.com, che crea software e giochi per stimolare la curiosità senza creare dipendenza. Questo articolo è uscito sul giornale scientifico online Aeon con il titolo “More nothing now”.

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