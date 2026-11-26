La prima volta in cui Li Bing ha pianto dopo essere arrivata negli Stati Uniti è stata quando ha pensato: “Ora sono libera”. Era il gennaio 2020, dieci settimane dopo il suo atterraggio a Los Angeles il 24 settembre 2019. Pochi giorni prima un funzionario le aveva consegnato la patente di guida statunitense e un rivenditore di auto usate le aveva rifilato un pickup colossale, un Dodge Ram 2500 color argento. Quel giorno Li Bing gli ha agganciato la roulotte, anch’essa presa di seconda mano, che sarebbe diventata la sua nuova casa.

Il luogo dove ha pianto per la prima volta dopo la sua fuga dalla Cina è una striscia di ghiaia nello Utah, ai margini della Interstate 15. Era tutto il giorno che viaggiava su quell’autostrada; andava a Salt Lake City, dove avrebbe incontrato un’avvocata specializzata in richieste d’asilo. Deserto infinito: qua e là una roccia, un cespuglio, un alberello spoglio e piegato dal vento. All’orizzonte, sotto il cielo azzurro, l’attiravano le montagne innevate: un po’ come in Tibet, ha pensato Li Bing, immaginandosi di svoltare da qualche parte laggiù in una valle himalayana per raggiungere la scuola da lei fondata. Quello, racconta oggi, è stato il momento in cui le è balenato nella mente un pensiero: non era forse in autostrada da quasi dieci ore, cioè da tutto il giorno? Be’, in quelle dieci ore nessuno l’aveva fermata. Aveva già percorso quasi mille chilometri senza incontrare neanche uno dei posti di blocco onnipresenti in Tibet. Nessun poliziotto autoritario che perquisisse la sua auto e che la interrogasse per ore; niente militari in cerca di libri scritti in lingua tibetana; nessuno dei controlli facciali, abituali perfino nelle stazioni di polizia delle valli più isolate del Tibet. Aveva semplicemente guidato. Si era limitata a guardare. Si era dimenticata di sé, strizzando gli occhi al sole. Pazzesco, ha pensato. A quel punto, ha frenato, ha accostato a destra ed è scesa dall’auto. All’improvviso, racconta, si è sentita invadere da una pace profonda. Ha sentito le lacrime scorrerle lungo le guance. Stava sulla corsia d’emergenza e piangeva di gioia. Si era lasciata la Cina alle spalle. Era arrivata in America. Ecco come ci si sente a essere liberi, ha pensato Li Bing. Mai più paura, mai più nascondersi. Ripensa a quel momento, quasi sette anni fa, quando la sua roulotte era ancora di un rosso sgargiante. È un’assolata giornata di marzo nella Sierra Nevada californiana e Li Bing, con la sua risata schietta, lo sguardo aperto e la testa rasata, come si addice a una monaca buddista, si trova in un ranch tra dolci colline. Indica la sua roulotte, che ora è bianca, un colore anonimo. “L’ho dipinta io stessa”, spiega togliendosi gli occhiali da sole, che usa sempre con il berretto per andare nella cittadina di montagna a venti minuti di distanza dal ranch: non deve assolutamente dare nell’occhio. Qui siamo in California, ma nella California profonda, quella più repubblicana. È la parte montuosa dello stato, dove c’è più povertà, dove alle finestre delle case coloniche sventolano logore bandiere con la scritta Trump won, Trump ha vinto. Sotto l’ampia maglietta nera, Li Bing sembra addirittura allampanata, nonostante i gelati e le torte che divora, dice, dalla rielezione di Trump. Quando ha avvertito per la prima volta che gli Stati Uniti stavano cambiando? Sai, dice, un giorno ti svegli e il paese è già un altro. Tace. Sta per parlare, ma prima, un breve “hmm”. Poi questa frase: “Non avrei mai pensato di tornare a vedere persone in uniforme compiere violenze contro i cittadini stranieri e del proprio paese”. Per il momento Li Bing e il suo veicolo non si muovono da qui, restano al ranch, lontani dalle strade e dalle città, invisibili agli agenti dell’Ice, la polizia dell’immigrazione e delle dogane. All’improvviso la paura è ritornata. E lei, fuggita dalla Cina, si nasconde di nuovo. Nel cuore dell’America. Non lontano dal parco nazionale di Yosemite, con le sue spettacolari cascate e formazioni rocciose. Le colline sono di un verde intenso; tra querce e pini sparsi pascolano bovini neri. Il ranch appartiene ad amici cinesi. Ora le due roulotte di Li Bing sono qui: quella dipinta di bianco, con cui ha attraversato gli Stati Uniti per quattro anni, e una più grande, che ha comprato un anno fa e dotato di pannelli solari, quando era ormai chiaro che doveva sparire momentaneamente dalla circolazione. Chissà per quanto tempo ancora Donald Trump e l’Ice continueranno a imperversare.

Qualche settimana prima, durante una videochiamata alla fine di febbraio, di Li Bing si vedeva quasi solo la punta del naso tra le coperte e il berretto. Fuori infuriava una tempesta di neve, con temperature sotto lo zero. “Ero contenta della bufera”, ha detto in seguito. Siccome per le strade non c’era anima viva, è riuscita a entrare inosservata in un grande supermercato, a un’ora di distanza, per fare scorta di tofu e verdure. “La neve era pazzesca. Guidavo a passo d’uomo, non vedevo quasi nulla. Eppure, mi sentivo leggera come non mi capitava da tempo”. Ma poco dopo, marzo ha portato un’ondata di caldo: il clima al ranch adesso è da maglietta. Li Bing scosta la tenda, indicando il paesaggio da cartolina sotto il sole dorato del pomeriggio. Di notte, racconta, spesso vede la luna dal suo letto. Quando si sveglia al mattino, sente ululare i coyote. Li Bing imita l’ululato, ride e si spalma abbondantemente le braccia con il balsamo di tigre: colibrì, gufi, cinghiali e cervi le fanno visita, e da quando fa caldo anche le zanzare. “Questo è un paradiso”, dice. “Ma allo stesso tempo, in certi momenti, mi sembra di vivere in un incubo”. La settimana scorsa il New York Times ha scritto che per chi cerca di immigrare negli Stati Uniti, il governo Trump ha costruito un’“architettura della paura”. L’idea sarebbe quella di smantellare in modo mirato, pezzo per pezzo, la vita degli immigrati, regolari e irregolari, finché non lasceranno volontariamente il paese.

Scuole in Tibet

Li Bing e io ci conosciamo dagli anni che ho trascorso a Pechino come corrispondente della Süddeutsche Zeitung dalla Cina. A quel tempo faceva la pittrice: insieme abbiamo visitato varie mostre clandestine. In seguito, lei spariva ogni tanto dalla capitale, per intraprendere lunghi viaggi di mesi a piedi attraverso il Tibet. Si è fatta ordinare monaca nel monastero tibetano di Drikung, e per una quindicina d’anni si è dedicata a costruire scuole nelle regioni tibetane della Cina, per i bambini delle zone più isolate.

Ci eravamo visti l’ultima volta a Pechino nell’autunno del 2018. La polizia aveva appena chiuso tutte le sue scuole, perché le autorità le consideravano un potenziale focolaio di “separatisti” tibetani. E sebbene Xi Jinping, capo dello stato e del Partito comunista cinese, stesse già da tempo trasformando il paese in uno stato totalitario, e le minoranze – tra cui i tibetani – soffrissero in modo particolare sotto la nuova ondata di repressione, quella sera non era ancora chiaro che quasi esattamente un anno dopo Li Bing sarebbe fuggita dalla Cina. Li Bing si dirige verso il boschetto di querce. Poco più in là siede all’ombra della sua roulotte Zhang Wei (non è il suo vero nome), l’amico che le ha offerto rifugio nel ranch. Sembra più giovane dei suoi 58 anni. Balza in piedi e saluta Li Bing. È evidente quanto sia orgoglioso per questo pezzo di terra, che ha comprato insieme alla moglie e ad alcuni amici. Si lamenta dei democratici della California, che secondo lui creano troppi ostacoli burocratici, e dice che se un giorno potrà votare sceglierà i repubblicani. “Ancora un anno”, aggiunge raggiante, e poi potrà richiedere la cittadinanza.

La Sierra Nevada californiana vista dall’auto, marzo 2026 ( Lin Bing, Süddeutsche Zeitung )

Zhang Wei e sua moglie non sono profughi come Li Bing. Sono arrivati negli Stati Uniti da turisti, hanno comprato questo terreno e vogliono investire. Lui ha la green card (il documento che attesta la residenza permanente negli Stati Uniti) già da cinque anni. Sua moglie l’ha richiesta tre anni fa, e ha appena ricevuto l’invito al colloquio preliminare per l’assegnazione del documento in caso di matrimonio all’ufficio immigrazione di Fresno. Nell’ultimo anno Li Bing è diventata più prudente. I suoi conoscenti non sanno che non ha la green card, ed è una rifugiata politica. Spesso ricevono visite da altri cinesi, e non è certo un segreto che le comunità cinesi negli Stati Uniti pullulino di informatori di Pechino. E se i suoi amici dovessero lasciarsi sfuggire qualcosa e qualcuno la denunciasse all’Ice? Lei ha la sensazione che siano tornati gli anni bui del suo passato. Zhang Wei e sua moglie sentono di essere stati premiati dal destino. “Caffè!”. Li Bing tira fuori un macinino e comincia a girare la manovella. È una persona frugale: racconta che all’inizio, nella sua vita in roulotte, se la cavava con 500-700 dollari al mese. Ultimamente i costi sono saliti a quasi mille dollari. Su una cosa, però, non ha mai risparmiato: il caffè. Prima di diventare monaca, il rinpoche – la guida spirituale – le aveva spiegato che non avrebbe più potuto sposarsi e che avrebbe dovuto rasarsi la testa. “A quelle parole ho risposto con una sola domanda: potrò continuare a bere caffè?”. I lama, sorpresi, hanno risposto di sì, ma dopo aver consultato antichi testi buddisti. Appoggiati alle pareti della roulotte ci sono alcuni suoi dipinti. In uno si riconoscono un cane e una persona che gli si avvicina con il braccio alzato. Nella loro scuola avevano dei cani da guardia, che di notte sparivano, molti sono stati uccisi: “La polizia segreta voleva spaventarci”, dice Li Bing. “Una volta ne hanno avvelenato uno davanti ai miei occhi”. Tira fuori un atlante stradale degli Stati Uniti ormai logoro e fa scorrere il dito lungo i percorsi che ha già coperto, segnati con il pennarello; quasi tutte le grandi autostrade sono evidenziate a colori. Mi racconta dell’eclissi solare nel parco nazionale di Capitol reef; dell’osservazione delle stelle nel Grand canyon; di Fort Rock, dove una famiglia con nove figli l’ha accolta in casa propria; di Sequoia, dove un orso nero l’ha sorpresa a colazione; del tornado in Arizona. Alla fine fa un sospiro profondo, chiude l’atlante e commenta: “Aaaah, la vita!”. Poi spiega che ora non osa neanche guidare fino a San Francisco. Dopo il suo arrivo negli Stati Uniti, per restare in contatto con gli amici rimasti in Cina, Li Bing si è dotata di un secondo cellulare su cui ha caricato l’app Weixin (nota in occidente come WeChat), su cui passano la vita molti cinesi, per la gioia dei servizi di sicurezza che leggono queste righe. Nel suo primo anno da nomade in roulotte Li Bing ha impostato questa frase come stato su Weixin: ziyou zhen hao, la libertà è fantastica. Con tanti saluti a Pechino. Uno dei suoi luoghi preferiti era Quartz-site, una piccola località nel deserto dell’Arizona che in inverno vede crescere la sua popolazione fino a diverse centinaia di migliaia di cosiddetti snowbird, persone che confluiscono qui in roulotte da ogni parte degli Stati Uniti per trascorrere l’inverno nel clima caldo del deserto. In tutti gli anni trascorsi nel paese, da ottobre a marzo, quello è diventato anche il rifugio invernale di Li Bing. Il canone di sosta per sei mesi è imbattibile: solo 180 dollari. Vendeva qualche quadro, teneva corsi di meditazione online e, quando uno dei campeggi cercava una persona che desse una mano a fare le pulizie, restava più a lungo. Nella sua veste ufficiale di richiedente asilo, già pochi mesi dopo l’arrivo ha ottenuto un permesso di lavoro e un numero di previdenza sociale. Quindi Li Bing è negli Stati Uniti legalmente: è entrata nel 2019 con un visto turistico valido. Ora il suo status è “in attesa di asilo”: aspetta da quasi sette anni che un tribunale si pronunci sulla sua richiesta di asilo.

A Quartzsite ha conosciuto la Blue zone, un gruppo di campeggiatori nato all’inizio della pandemia di covid-19: statunitensi progressisti, piuttosto minoritari tra quanti vivono in roulotte. Si sono dati appuntamento su Facebook e hanno parcheggiato tutti i mezzi nello stesso posto: una “zona libera da Maga”. Ancora oggi la chat di gruppo della Blue zone è la prima cosa che Li Bing apre sul cellulare al mattino. C’è chi dà consigli su come cambiare le gomme, chi pubblica la propria playlist di Spotify intitolata Desert songs. Nel rituale mattutino del gruppo rientra il fatto che molti, per prima cosa, si scatenino contro Donald Trump, festeggino il licenziamento della responsabile della sicurezza interna Kristi Noem o riportino le ultime notizie sulla guerra in Iran. “Una volta che tutti ci siamo sfogati”, dice Li Bing, “cominciare la giornata è più facile”. Più tardi, dopo la prima tazza di caffè, di solito apre il portatile: sta scrivendo un romanzo sulle sue esperienze in Tibet. “Ora”, dice, “vivo nel mio libro”.

La soldata

Nel dicembre 1966, quando è nata lei (ultima di tre figli), Mao Zedong aveva appena dato il via alla sua sanguinosa rivoluzione culturale. Il padre l’ha chiamata Bing, soldata. “Soldata un corno”, dice. “Da bambina ero quella che faceva sempre troppe domande, quella con le idee chiare”. E gli Stati Uniti? Nella Cina della fine degli anni settanta erano soprattutto i blue jeans venduti nei mercatini di strada, e lei, a 12 anni, fu la prima della sua classe a possederne un paio. Più tardi arrivarono sulla tv di stato le prime serie poliziesche, tra cui Kojak. Era già cominciata la fase dell’apertura: la Cina si stava liberando del terrore degli anni di Mao e dell’isolamento; cominciava, soprattutto per i giovani, un’epoca di sogni sfociata direttamente nel movimento democratico del 1989. I manifestanti in piazza Tiananmen invocavano la libertà, la democrazia. “Non ho mai visto i miei connazionali così educati, così cordiali, così pieni di speranza”, ricorda Li Bing. Come simbolo delle proteste, gli studenti dell’accademia d’arte di Pechino realizzarono in cartapesta una dea della democrazia alta dieci metri, senz’ombra di dubbio ispirata alla statua della libertà di New York. Li Bing trascorse molti giorni e notti in piazza. “Per noi l’America era perfetta, senza macchia”, ricorda. “Volevamo anche noi la libertà, i diritti”.

Li Bing alla guida della sua auto, marzo 2026 ( Kai Strittmatter, Süddeutsche Zeitung )

Ma la dea restò in piedi solo cinque giorni. Alle prime ore del mattino del 4 giugno 1989 il Partito comunista cinese ordinò all’esercito di intervenire. Li Bing aveva lasciato la piazza appena qualche ora prima per andare a casa a prendere dell’acqua e qualcosa da mangiare. Lungo la strada, racconta, per ore incrociò colonne di carri armati e camion militari carichi di giovani soldati. “Non sparate! Non sparate!”, gli urlava. Di lì a poco gli studenti furono schiacciati dai carri armati, gli operai uccisi dai cecchini, i passanti pugnalati a morte con le baionette. Quella notte morirono centinaia di persone? Migliaia? Nessuno lo sa. Dopo quei fatti Bing si è allontanata da Pechino prendendo un treno diretto nella provincia occidentale del Qinghai. “In realtà volevo andare nel deserto e morire lì”, racconta oggi. Ma siccome il primo camionista cui si rivolse alla stazione era diretto in Tibet, invece di finire nel deserto si ritrovò nella regione di Amdo. E il Tibet non l’avrebbe più lasciata andare. Al suo arrivo negli Stati Uniti, racconta Li Bing, molti cinesi le hanno sconsigliato di assumere un avvocato perché costava troppo. La procedura d’asilo l’avrebbe gestita in qualche modo da sola, le dicevano. Ma per lei era fuori discussione: “Ero agitata: volevo un avvocato, volevo vedere finalmente lo stato di diritto in azione, a prescindere da quanto sarebbe costato”. E così ha avuto una doppia fortuna: ha trovato uno studio legale a Salt Lake City convinto di poter vincere la causa; per giunta il titolare le ha detto che le avrebbero addebitato 50 dollari al mese di spese legali, una cifra con cui negli Stati Uniti di solito, se hai fortuna, passi appena venti minuti con un avvocato. “Quanta brava gente c’è qui”, commenta. Li Bing ha vissuto il giorno delle elezioni del novembre 2024 nel deserto dell’Arizona insieme ai suoi amici della Blue zone. Da Quartzsite o da Yuma il confine con il Messico è a due passi, e lì ci sono più agenti dell’Ice e della polizia di frontiera che altrove. Da quel 4 novembre, dice Li Bing, tutti si sono comportati in modo diverso. L’agente dell’Ice ora le chiede se sia citizen invece di limitarsi, come in passato, a controllare se possieda documenti di soggiorno regolari. Gli amici statunitensi con cui era in auto durante una gita alla vista di un agente di frontiera sul ciglio della strada hanno cominciato a ordinarsi a vicenda: “Assolutamente non guardatelo negli occhi!”. All’improvviso, racconta Li Bing, è tornata a essere una persona che può dare problemi.

Eppure, ripeto, Bing si trova negli Stati Uniti in modo perfettamente legale, con il permesso di soggiorno e il numero di previdenza sociale. Ma a Washington c’è un governo che ha annunciato di voler espellere dal paese un milione di persone all’anno e si è già messo all’opera. Stephen Miller, eminenza grigia della politica migratoria, impone agli agenti dell’Ice una quota di “almeno tremila arresti al giorno”. Li Bing segue ogni giorno sul suo cellulare le scene di caccia a Los Angeles, Chicago, Miami, Washington, e in un numero crescente di città. Il 13 marzo 2025 aveva scritto questa email alla sua avvocata Marti Jones: “Cara Marti, questi ultimi due mesi hanno cambiato radicalmente la mia visione degli Stati Uniti. Quando vedo ciò che dice e fa il governo, ho la sensazione di guardare un film sulla dittatura cinese. Il mio passaporto scade alla fine del 2028, dopo probabilmente non avrò la possibilità di rinnovarlo regolarmente. Che fare? Devo scappare prima che sia troppo tardi? Volevo anche dirti che ho dato il tuo numero a un’amica in caso d’emergenza. Per il resto sto bene. Bing”. Ecco la risposta di Marti Jones: “Bing, mi dispiace tantissimo che quello che stiamo vivendo qui sia così stressante per te e che rinnovi il tuo trauma. Hai assolutamente ragione, questo è un momento estremamente difficile per chi è in cerca di asilo. Spero che tu non sia in viaggio. In questo momento è importante che tu non resti sola o isolata”. Si è capito presto che molti arresti erano arbitrari: non riguardavano affatto, come promesso all’inizio, solo i “criminali”; spesso gli agenti dell’Ice non si davano neanche la pena di verificare se gli arrestati si trovassero nel paese illegalmente. Continuavano a catturare persone incensurate con documenti validi, tra cui anche richiedenti asilo come Bing, e di tanto in tanto anche cittadini statunitensi, alcuni dei quali sono stati addirittura espulsi. Tutti i perseguitati avevano una cosa in comune: non avevano la pelle bianca. Tra l’ottobre 2025 e il febbraio 2026, un’indagine dell’agenzia di stampa Reuters ha contato 4.400 casi in cui i giudici hanno accertato a posteriori che alcuni arresti erano illegali. Li Bing ha cominciato a provare per la prima volta la sensazione di non essere più al sicuro: “Sono qui legalmente, ma loro prendono chiunque riescano a beccare”. In Cina, quando gli agenti della sicurezza la rispedivano a casa dopo uno dei soliti interrogatori, pensava sempre la stessa cosa: questa volta sono stata fortunata, ma la prossima cosa succederà? “Mi amareggia dirlo, ma ora improvvisamente ho esattamente lo stesso riflesso qui negli Stati Uniti”, osserva Li Bing. “Ho come una spada che mi pende sopra la testa, e le giornate non sono altro che un’attesa del momento in cui calerà”. Racconta dell’uomo che poco tempo prima, in coda al supermercato, l’aveva guardata con aria indagatrice, e di come il suo cuore avesse subito cominciato a battere più forte. Ancora più forte quando l’uomo si era messo il cappellino con la scritta Trump 2028. Racconta di essersi precipitata fuori; racconta dell’auto bianca che sulla via del ritorno a casa aveva visto a lungo nello specchietto retrovisore; racconta del panico che si era sentita crescere dentro. In un’email inviata da Li Bing alla sua avvocata il 9 ottobre 2025 si legge: “Cara Marti, erano mesi che volevo chiedertelo: credi ancora nello stato di diritto in questo paese? Mi dispiace, spero di non ferirti, ma in certe cose mi sembra di avvertire un’eco della mia vita in Cina. Cosa posso fare? Come posso dare il mio contributo?”. La risposta di Marti Jones: “Bing, credo ancora nello stato di diritto, e al momento i tribunali sono l’unica cosa che argina questo governo; ma so anche che il loro scudo è debole. Quindi sì, la tua percezione è corretta: quello che sta accadendo somiglia alla situazione in Cina, anche se non ancora del tutto. Ti consiglio vivamente di NON proseguire il viaggio, ma di scegliere un luogo dove restare e costruire una comunità”.

Fino alle prossime elezioni

E così quell’autunno Li Bing per la prima volta non si è diretta in Arizona verso la Blue zone, ma si è messa al volante del suo pickup, ha guidato su per le montagne della Sierra Nevada e ha puntato sul ranch dei suoi conoscenti in California. Dopo non molto l’amministrazione Trump ha smesso di rinnovare i permessi di lavoro a persone come lei, e nel novembre 2025 ha definitivamente sospeso l’esame delle richieste d’asilo. Quell’autunno Bing ha pensato che, se fosse stato necessario, avrebbe potuto resistere nel ranch anche per qualche anno, magari fino alle prossime elezioni. Così ha trasformato la più piccola delle due roulotte in uno studio, sorprendentemente arioso e luminoso. Nell’interno tutto bianco, un unico tocco di rosso: una foto incorniciata del dalai lama. Ma per lo più se ne sta seduta nell’altra roulotte a scrivere il suo romanzo. “Guardati intorno”, mi dice. “Sarebbe un gran bel posto per dipingere e scrivere”. Poi beve un sorso di caffè e aggiunge: “Se questo fosse un paese normale”. Nei mesi prima di rivederci il crescente nervosismo di Li Bing era diventato sempre più percepibile: evitava i social media, usava solo l’app di messaggistica Signal, non smetteva di inviare link ad articoli dei giornali statunitensi: sul forte aumento del numero di decessi inspiegabili mentre si era in custodia dell’Ice; su un volo carico di persone espulse dal paese diretto in Cina; sulla sorveglianza high tech usata dall’Ice, i cui agenti si affidano ad app di riconoscimento facciale e applicazioni prodotte da aziende come la Palantir. “Lo sappiamo bene, vero?”, ha scritto alludendo alla dittatura high-tech cinese. “Incredibile. Sembra davvero che i sostenitori di Trump non abbiano ancora capito cosa significhi la strada verso l’autocrazia. Anche per loro stessi”. Per quattro anni lo stato di Li Bing sull’app Weixin era rimasto uguale: “La libertà è una cosa fantastica”. Adesso è meiguo jienan, tragedia americana.

L’avvocata di Salt Lake City

Marti Jones, 61 anni, è specializzata in diritto dell’immigrazione e dell’asilo. Lavora per uno studio legale di Salt Lake City. È difficile contattarla e spesso non torna a casa prima di mezzanotte. Alla fine, sacrificando la pausa pranzo, riusciamo ad avviare una videochiamata. Capelli grigi pettinati rigorosamente all’indietro, occhiali, voce potente: “Diavolo, no!”, esclama quando le chiedo se il lavoro l’abbia sempre assorbita così tanto. “È Trump, è tutta colpa di Trump”. La rapidità con cui il suo governo manipola la legge è senza precedenti: “Sta demolendo pezzo dopo pezzo ogni parte del nostro sistema politico e giuridico”. Mi racconta qualcosa dei suoi clienti. Per esempio, c’è un signore la cui moglie e i quattro figli sono tutti cittadini statunitensi, ma che è rinchiuso da sette mesi in un centro di detenzione dell’Ice solo perché molti anni fa è immigrato senza documenti validi. Ci sono i figli detenuti di un afgano che in passato nel suo paese ha lavorato per l’esercito statunitense, è stato più volte decorato, si è addirittura trasferito negli Stati Uniti.

La Sierra Nevada californiana dall’auto, marzo 2026 ( Lin Bing, Süddeutsche Zeitung )

“Quello che sta succedendo qui è una vera e propria follia”, dice Marti. E la domanda di Li Bing a proposito dello stato di diritto? “Lei mette proprio il dito nella piaga”, sospira. Poi cerca le parole giuste e aggiunge: “Io penso che si possa ancora credere nell’ideale dello stato di diritto” (e sottolinea la parola ideale) “e che almeno nei tribunali federali la massa critica sia ancora abbastanza ampia da tener viva la speranza”. Quindi da una parte ci sono l’ideale e la speranza, dall’altra una realtà in cui il presidente e i suoi tirapiedi sostituiscono sempre più spesso la legge con l’arbitrio. “Non ce lo stiamo inventando”, osserva Li Bing. “Succede davvero, ogni giorno”. E Jones lo vede nel suo lavoro: “Il dipartimento di giustizia è completamente asservito”, afferma, “inclusi i magistrati che si occupano d’immigrazione”. Negli Stati Uniti i giudici dell’immigrazione non fanno parte del ramo indipendente del sistema giudiziario: appartengono al dipartimento di giustizia e quindi possono subire pressioni ed essere licenziati. Su circa 750 l’amministrazione Trump ne ha già mandati a casa più di cento. Il New York Times ha riferito che quest’anno è stato accolto meno del 10 per cento delle richieste d’asilo: è il minimo storico. Il quotidiano ha reso pubblica la lettera che ha inviato al Congresso un giudice rimosso dall’incarico. Il mittente cita un funzionario del dipartimento di giustizia il quale, alla domanda su chi potesse effettivamente ottenere l’asilo, ha risposto: “Forse un ebreo in fuga dalla Germania nazista nel 1943”. Esagera Bing dicendo che le viene in mente la Cina? “Ah!”, esclama Marti Jones. “Tutti noi che ci occupiamo di diritto dell’immigrazione sappiamo bene cosa ci ricorda tutto questo. Nel corso degli anni ce l’hanno descritto molte volte i nostri clienti, provenienti dai più svariati stati oppressivi”. Un giorno, mentre siamo seduti in un bar – agli altri tavoli ci sono un gruppo di ragazzini appassionati di skateboard che smanettano sui cellulari e una famiglia del posto – Li Bing sussulta quando passo brevemente dal cinese all’inglese per citare Trump. Più tardi, nella roulotte, mi racconta che l’anno scorso è rimasta sconvolta quando ha sentito la paura insinuarsi di nuovo dentro di sé e ha cominciato a cambiare certi suoi comportamenti: “Ora, per esempio, quando sono nella lavanderia a gettone, non oso più ascoltare senza cuffie i video su YouTube in cui si critica Trump”. Sa bene cosa significa quando si comincia a stare sempre sul chi vive, a fingersi stupidi, ad assecondare gli altri, a diffidare di tutti. “Quando mi capita, mi odio”, confessa. È come quando era in Cina: “Non voglio diventare paranoica. Sarebbe come dire che hanno vinto loro”. Li Bing sale sul pickup: vuole andare al parco di Yosemite. Durante il tragitto, sulla destra si vede un ruscello spumeggiante che scintilla al sole, mentre il pendio a sinistra è costeggiato da alberi di Giuda in fiore: un tripudio di colori viola. Nel parco ci sono cedri imponenti circondati da pareti rocciose. Li Bing avanza a grandi passi sul sentiero che porta alla cascata Bridalveil (la cascata del velo da sposa), che ora, dopo le forti nevicate di febbraio, ruggisce come succede raramente. Qui l’acqua precipita per 189 metri prima di infrangersi in un’enorme nuvola di vapore sulle rocce sottostanti. Pochi passi più avanti, sul ciglio del sentiero, due massi appoggiati l’uno all’altro formano una piccola grotta. “È successo qui”, ricorda, il 25 gennaio 2026.

Il giorno prima l’Ice di Minneapolis aveva ucciso l’infermiere Alex Pretti, sparandogli alle spalle. Quasi tre settimane prima era stata uccisa Renée Good, madre di tre figli, con un colpo alla testa a cui uno degli agenti dell’Ice aveva aggiunto un fucking bitch, “fottuta stronza”, chiaramente udibile nei video. Li Bing racconta di essere crollata quando ha saputo della sparatoria contro Pretti e ha visto i video: “Ma che razza di gente è? Che razza di governo è questo?”. Non voleva più restare in silenzio, tappata nella sua roulotte: “Ero già in macchina, si stava facendo buio. Volevo andare a Minneapolis e gridare in faccia al primo agente dell’Ice che avessi incontrato: ‘Se cercate un criminale, lo troverete alla Casa Bianca!’”. In quel momento era squillato il suo cellulare. Era una vecchia amica di Pechino, una statunitense, altrettanto sconvolta dall’uccisione di Pretti, ma non meno scioccata dal piano di Li Bing. L’amica l’ha convinta a desistere. E lei, ricorda, quella notte non ha chiuso occhio. Ma il giorno dopo, una fredda mattina d’inverno, ha preparato un sacco a pelo, è andata al parco di Yosemite, ha raggiunto a piedi la cascata e ha meditato: “Per tutto il giorno. Qui, proprio in questo punto”, dice indicando una panchina davanti alla grotta nella roccia. “C’era la neve. Ho meditato fino a sera, finché non mi sono sentita abbastanza serena”. Li Bing ha imparato a meditare nel monastero di Drikung in Tibet, dove la tradizione vuole che monaci e monache si ritirino per mesi in piccole grotte buie. Le è piaciuto, dice: senza la meditazione non sarebbe sopravvissuta né agli anni passati in Cina, né a quest’ultimo anno negli Stati Uniti. Però non ha mai considerato la meditazione una soluzione ai suoi problemi, tanto meno una terapia: “Mi aiuta soprattutto a raggiungere un po’ di chiarezza e a prendere le distanze dalle mie preoccupazioni, dalla mia rabbia. Non è che la rabbia sparisca: semplicemente riesco a gestirla”. Una volta Li Bing ha incontrato il dalai lama, durante un’udienza a Dharamsala, in India. Era andata lì di nascosto: per la propaganda cinese il dalai lama è “il diavolo sotto sembianze umane”, e in Tibet basta avere una sua foto per essere arrestati e malmenati. Di lui l’hanno colpita l’atteggiamento, la tesi secondo cui bisognerebbe perdonare anche i nemici più accaniti, l’empatia anche nei confronti dei cinesi come lei, nonostante Pechino opprima il suo popolo da decenni e stia cancellando la cultura tibetana. “Io però non potrei mai”, dice Li Bing ridendo ancora una volta, più forte di prima. “Pregare per Trump? Mai nella vita!”. Indica la cascata. “Guarda che bellezza”, dice. “E noi qui a parlare solo di cose brutte. Dai, torniamo a casa”. Un quarto d’ora dopo è rannicchiata sul sedile del suo

pickup con le braccia intorno alle ginocchia e lo sguardo sbalordito. Il cellulare aveva squillato mentre era al volante. Era il suo amico Zhang Wei che chiamava da Fresno: si trovava ancora all’ufficio dell’immigrazione dove era andato quella mattina insieme alla moglie. Avevano il colloquio per la green card che aspettavano da anni. “Cosa?”, ha esclamato lei. “Ma che diavolo?”. Poi: “Oddio, sai dove si trova?”. Ha frenato, ha accostato a destra e ha guardato fisso attraverso il parabrezza. “Mi sento male”, ha detto stringendo il cellulare nella mano tremante. “Sono arrivati quelli dell’Ice e l’hanno arrestata. Durante il colloquio in ufficio. La stanno portando via”. Poi, con lo sguardo fisso in lontananza: “Ora hanno l’indirizzo del ranch. Non verranno mica qui?”. La sera dopo al ranch Zhang Wei è seduto davanti alla sua roulotte, sotto un tendone. Fuma una sigaretta dopo l’altra e racconta di ieri, dell’interrogatorio. Il funzionario dell’ufficio immigrazione voleva soprattutto accertarsi che il loro matrimonio fosse autentico. Poi gli ha detto di uscire perché sua moglie doveva essere interrogata da sola; appena uscito, hanno fatto irruzione degli agenti dell’Ice che l’hanno arrestata. “Era una trappola”, dice. “È pura malvagità”. I suoi lineamenti tremano. “Una trappola del governo. Imparano tanto in fretta dalla Cina”. Sua moglie ha appena chiamato; dopo averle parlato, il marito, in lacrime, ha passato il telefono a Li Bing. Sembra che l’abbiano spostata da una parte all’altra della California per tutta la notte, ammanettata mani e piedi, a bordo di vari furgoni della polizia penitenziaria. Ora è in un centro di detenzione a cinque ore da qui, indossa l’uniforme carceraria e occasionalmente le è permesso di telefonare. “Tiratemi fuori”, ha implorato. “Per favore!”. Il visto turistico della moglie di Wei era scaduto e aveva mancato la data del colloquio per la green card. In passato infrazioni simili erano tollerate, ma ora gli uffici dell’immigrazione le puniscono con la detenzione in un centro di raccolta. Zhang Wei racconta che dopo l’arresto a Fresno gli agenti dell’Ice gli hanno fatto una proposta: “Tua moglie non dovrà andare nel centro di detenzione: se acconsentite entrambi, la espelleremo direttamente verso la Cina”. Ma lui, dice, ha risposto: “Mai nella vita!”. E aggiunge, accendendosi un’altra sigaretta con le dita tremanti: “Non ci arrenderemo. Combatteremo!”. Più tardi siamo di nuovo soli Li Bing e io, davanti alla sua roulotte. “Devo andarmene”, dice lei. “E se volessero rinchiudere anche me in un campo, o rispedirmi in Cina?”. È il suo timore più grande. Nei primi anni dopo la fuga Li Bing aveva ancora incubi in cui si ritrovava nel suo paese, correva per salvarsi la vita, era inseguita, voleva correre più veloce ma non ci riusciva, perché una parte del suo corpo era paralizzata. Ai bambini tibetani, nelle scuole di Li Bing, si insegnava anche la loro lingua madre per avvicinarli alla loro cultura. “Ma per il Partito comunista”, spiega, “noi facevamo ai piccoli il lavaggio del cervello”. Erano gli anni in cui più di 160 tibetani si sono dati fuoco in pubblico per protestare contro la distruzione della loro cultura e della loro religione. Le scuole di Li Bing accoglievano – illegalmente e di nascosto – anche bambini provenienti da famiglie in cui qualcuno si era dato fuoco. L’apparato di sicurezza della Cina le teneva d’occhio da tempo. A volte gli agenti la seguivano ovunque, altre volte le sbarravano la strada per Dali, nella provincia dello Yunnan dove abitava, e la filmavano in modo ostentato. Li Bing racconta di aver dovuto traslocare undici volte perché gli agenti della polizia segreta andavano dai suoi padroni di casa per metterli in guardia contro di lei. Lu Yuyu, un giornalista suo amico che aveva aperto un sito per documentare le proteste nel paese, è stato arrestato e ha raccontato di maltrattamenti, percosse e privazione del sonno protratta per anni. Anche uno degli allievi di Li Bing è stato arrestato e le ha riferito di essere stato torturato con bastoni elettrici. “Non so cosa mi faranno una volta tornata in Cina”, dice. “So solo che non sopporto il dolore. Cercheranno sicuramente di costringermi a tradire gli amici, i contatti tibetani”.

Lottare per il paese

Di recente ha fatto un sogno. Si svolgeva nello studio legale della sua avvocata a Salt Lake City. “Nel mio sogno”, racconta, “tutti gli avvocati facevano le valigie, compresa Marti, per lasciare il paese e sembravano contenti di farlo”. Il capo dello studio si metteva a ballare e poi usciva dalla porta raggiante di gioia. Quando ascolta il racconto del sogno, Marti Jones ride. Andarsene? Assolutamente no! Lei lotta nel suo paese, per il suo paese e per persone come Li Bing. Più volte le ha detto: “Non dimenticare mai che tu qui sei in regola! Non possono arrestarti”. Però, ribatte Li Bing, fanno di continuo cose che secondo la legge non dovrebbero fare. È l’ultimo giorno e Li Bing sta cucinando tofu con funghi shiitake freschi, cetrioli freddi schiacciati con il coltello e conditi con aglio e peperoncino. “Nella Blue zone i miei cetrioli erano sempre un successo”, ricorda mostrandomi un sacchettino rosso: è una speciale miscela di peperoncino del Sichuan. Versa il riso in due ciotole. È agitata. È venuta qui con la testa piena di idee e progetti, invece ora “mi nascondo. Cerco di rendermi invisibile. Mento perfino ai miei migliori amici pur di proteggermi dall’Ice”. Sospira. “Che razza di vita è questa?”. Qualche giorno dopo sulla rivista The Atlantic è uscito un articolo sulla cacciata della ministra per la sicurezza interna: “Kristi Noem se n’è andata. Ora le espulsioni di massa possono davvero cominciare”. L’Ice intendeva costruire una decina di carceri, ciascuno in grado di ospitare diecimila detenuti. Il succo dell’articolo era: adesso si comincia a fare sul serio. Ma per Li Bing era già chiaro il giorno dell’arresto della sua amica: il ranch non è più un luogo sicuro. Un conoscente l’ha invitata a stare da lui, in una città governata dai democratici, a più di mille chilometri di distanza. “Me ne vado da qui”, annuncia. Ora che ha sparecchiato, è china sull’atlante e percorre vari stati con il dito: “Prenderò le strade secondarie”, dice, “e mi sposterò solo di notte”. Ha imparato a memoria il numero di telefono della sua avvocata e ha scaricato dal sito dell’Ice il modulo 60-001: “Rinuncia alla protezione dei dati personali in caso di arresto”. Lo firmerà e lo invierà agli amici. In questo modo, se lei dovesse sparire, avranno il diritto di richiedere informazioni all’Ice. Due settimane dopo ricevo un messaggio su Signal. Li Bing ha guidato per due notti di fila, dormendo di giorno nel suo pickup in luoghi riparati, ed è arrivata sana e salva a casa del conoscente. La sua amica è ancora nel centro di detenzione; un giudice ha negato il rilascio su cauzione. Sembra sempre più disperata, scrive Li Bing. E mi chiede: “Hai sentito?”. Uno dei nuovi, enormi centri di detenzione dell’Ice dovrebbe essere costruito proprio nella città dove si trova Bing. “Chi l’avrebbe mai detto?”, erano state le sue parole prima di salutarmi partendo dal ranch: “Sono di nuovo in fuga”. ◆ ma

Kai Strittmatter è un giornalista tedesco. Lavora per la Süddeutsche Zeitung, di cui è stato il corrispondente da Pechino.

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