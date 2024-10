Dove un tempo vendevo cravatte di seta ai broker adesso il pavimento è un obitorio improvvisato con in fila i carbonizzati e gli andati in pezzi. Questo è fin dove io faccio andare l’immaginazione.

Kimiko Hahn è una poeta statunitense nata nel 1955. Insegna letteratura e scrittura creativa al Queens college, City university of New York. Questo testo è tratto dalla raccolta The narrow road to the interior (W.W. Norton & Company 2006). Traduzione dall’inglese di Elisa Biagini.