Questa storia a fumetti fa parte di Donna, vita, libertà, un libro pubblicato il 14 settembre dalla casa editrice francese l’Iconoclaste e uscito in contemporanea in vari paesi europei, in Italia per Rizzoli Lizard con la traduzione di Lara Pollero. Una versione in persiano sarà accessibile gratuitamente su internet. Il libro è curato da Marjane Satrapi, fumettista, regista, sceneggiatrice e illustratrice iraniana naturalizzata francese, autrice di Persepolis, che ha lavorato insieme all’editor Alba Beccaria. Per i testi sono stati coinvolti il politologo iraniano Farid Vahid, il giornalista francese Jean-Pierre Perrin e lo storico iraniano-statunitense Abbas Milani. Le storie a fumetti invece sono state realizzate da quattro autori iraniani e tredici provenienti da Europa e Stati Uniti. Come scrive Satrapi nell’introduzione, il libro “ha una duplice vocazione”: innanzitutto “vuole tentare di spiegare cosa sta succedendo in Iran, di analizzare gli eventi nella loro complessità e nelle loro sfumature per lettori non iraniani”; e poi serve a “dare un segnale agli iraniani per ricordare loro che non sono soli”. ◆