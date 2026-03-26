Storia del cristianesimo dalla sua nascita ai giorni nostri. L’antropologa britannica Alice Roberts ne analizza la complessità, le contraddizioni e l’impatto culturale e sociale nel corso dei secoli.
La giornalista irlandese Melanie McDonagh esamina la sorprendente ondata di conversioni al cattolicesimo in Inghilterra e nel Galles tra il 1910 e il 1960, attraverso 16 biografie di artisti, scrittori e intellettuali.
Esiste una sola morale valida per tutti? Confrontando filosofia e scienze sociali, il teorico politico e sociale britannico Lukes mostra quanto i valori morali varino nel tempo e nelle culture.
Stimolante indagine filosofica sulla fede, che esplora argomentazioni ateistiche e materialistiche, suggerendo che la fede può offrire una prospettiva più coerente sulle grandi questioni esistenziali. Beha è un saggista statunitense.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati