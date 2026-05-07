Il ruolo dei fiori nelle interazioni ecologiche e nei processi coevolutivi con altri organismi. David George Haskell è un biologo britannico-statunitense, docente all’Emory university, in Georgia.
L’ombra come risposta al riscaldamento globale: aria condizionata e automobili hanno indebolito la pianificazione urbana collettiva, rendendo l’accesso all’ombra diseguale. Bloch è un giornalista statunitense. Vive a New York.
Analisi, su scala evolutiva, di come gli alberi abbiano trasformato la Terra. Harriet Rix è una consulente scientifica britannica specializzata nello studio degli alberi.
L’impero russo raccontato attraverso le sue foreste (un quinto di quelle mondiali) e il pesante impatto umano sugli alberi. Sophie Pinkham è docente di letteratura comparata alla Cornell university.
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Questo articolo è uscito sul numero 1664 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati