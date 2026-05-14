Megha Majumdar
A guardian and a thief
Scribner

In una Calcutta futura, devastata dalla crisi climatica, una madre e un ladro entrano in conflitto per il possesso di documenti necessari per emigrare. Majumdar è nata nel 1987 a Calcutta, in India.

Arturo Holmes, Getty
Mohammed Hanif
Rebel english academy
Grove

Romanzo satirico ambientato nel Pakistan degli anni settanta. Nel 1979, in una cittadina di provincia, un ex rivoluzionario fonda una scuola d’inglese per figli di contadini e piccoli commercianti. Mohammed Hanif è nato a Okara, in Pakistan, nel 1964.

Deepa Anappara
The last of earth
Oneworld

Tibet, 1869: un insegnante indiano e spia britannica e un’esploratrice anglo-indiana attraversano insieme un territorio proibito. Deepa Anappara è nata nello stato del Kerala, nel sud dell’India.

Rahul Bhattacharya
Railsong
Bloomsbury

La storia di una donna s’intreccia con quella dell’India tra il 1961 e il 1992, durante la fase di modernizzazione del paese. Rahul Bhattacharya è nato nel 1976 a New Delhi.

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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati