In una Calcutta futura, devastata dalla crisi climatica, una madre e un ladro entrano in conflitto per il possesso di documenti necessari per emigrare. Majumdar è nata nel 1987 a Calcutta, in India.
Romanzo satirico ambientato nel Pakistan degli anni settanta. Nel 1979, in una cittadina di provincia, un ex rivoluzionario fonda una scuola d’inglese per figli di contadini e piccoli commercianti. Mohammed Hanif è nato a Okara, in Pakistan, nel 1964.
Tibet, 1869: un insegnante indiano e spia britannica e un’esploratrice anglo-indiana attraversano insieme un territorio proibito. Deepa Anappara è nata nello stato del Kerala, nel sud dell’India.
La storia di una donna s’intreccia con quella dell’India tra il 1961 e il 1992, durante la fase di modernizzazione del paese. Rahul Bhattacharya è nato nel 1976 a New Delhi.
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Questo articolo è uscito sul numero 1665 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati