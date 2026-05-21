Rilettura di Shakespeare attraverso le sue traduzioni in varie lingue, che mostra come ogni versione trasformi ritmo, suono e significato. Daniel Hahn è uno scrittore, traduttore ed editor britannico.
Saggio vivace e istruttivo sul mondo dei dizionari e il processo di definizione e codificazione delle parole. Fatsis è un giornalista statunitense.
Affascinante storia dei manoscritti medievali cifrati, in cui il linguaggio rivela e nasconde al tempo stesso. Dal mistero del Manoscritto Voynich all’alfabeto di Ildegarda di Bingen, esplora i limiti della comprensione e il potere enigmatico delle parole. Garry J. Shaw è uno storico britannico.
Indagine sulle parole che definiscono i colori nei dizionari, nata dalla revisione del Webster’s Third New International Dictionary e dai suoi curiosi nomi cromatici. Stamper è una lessicografa statunitense.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati