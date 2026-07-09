La storica tedesco-britannica ricostruisce la vita di George Forster attraverso le sue grandi spedizioni con Cook in Nuova Zelanda, a Tahiti e in altre isole del Pacifico meridionale.
Marlow, docente di biologia alla Boston university, ripercorre grandi spedizioni oceanografiche, a partire dalla storica missione della nave britannica Challenger nell’ottocento.
L’archeologo britannico smonta le fantasiose teorie sulle origini delle monumentali statue di Rapa Nui e l’idea che gli abitanti ne abbiano distrutto l’ecosistema provocando il proprio declino.
La spedizione di Lewis e Clark, commissionata dal presidente Thomas Jefferson tra il 1804 e il 1806 per esplorare il far west, raccontata attraverso le esperienze dirette dei protagonisti. Fehrman è uno storico e giornalista statunitense.
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati