Andrea Wulf
The traveller
Penguin

La storica tedesco-britannica ricostruisce la vita di George Forster attraverso le sue grandi spedizioni con Cook in Nuova Zelanda, a Tahiti e in altre isole del Pacifico meridionale.

Andrea Wulf (Bernd von Jutrczenka, picture alliance/Getty)
Jeffrey Marlow
The dark frontier
Random House

Marlow, docente di biologia alla Boston university, ripercorre grandi spedizioni oceanografiche, a partire dalla storica missione della nave britannica Challenger nell’ottocento.

Mike Pitts
Island at the edge of the world
Mariner

L’archeologo britannico smonta le fantasiose teorie sulle origini delle monumentali statue di Rapa Nui e l’idea che gli abitanti ne abbiano distrutto l’ecosistema provocando il proprio declino.

Craig Fehrman
This vast enterprise
Avid Reader

La spedizione di Lewis e Clark, commissionata dal presidente Thomas Jefferson tra il 1804 e il 1806 per esplorare il far west, raccontata attraverso le esperienze dirette dei protagonisti. Fehrman è uno storico e giornalista statunitense.

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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 81. Compra questo numero | Abbonati