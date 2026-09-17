Per Callard, filosofa dell’università di Chicago, la via socratica non è un’erudita curiosità del passato, ma un dialogo vivo e comunitario per superare risposte scontate, dettate da conformismo e ideologie.
Come dar senso alla vita? In un saggio brillante, Carlisle, docente di filosofia al King’s college di Londra, cerca una risposta intrecciando filosofia, biografia e arte.
La ragionevolezza non è mancanza di coraggio, ma una virtù sociale indispensabile. In un testo brillante e compatto, la filosofa di Stanford dimostra che il compromesso non è debolezza, ma il fondamento stesso della vita civile.
Attraverso un’indagine brillante e profonda, Pollan, giornalista scientifico, esplora il mistero della coscienza, dimostrando che l’esperienza personale e soggettiva resta l’enigma più difficile da spiegare.
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Questo articolo è uscito sul numero 1683 di Internazionale, a pagina 82. Compra questo numero | Abbonati