Elaine Vilar Madruga

La piel hembra

Editorial Barrett

Una notte tutte le donne di un villaggio isolato scompaiono e tornano all’alba incinte e ricoperte di polvere d’oro, convinte di essere le madri del nuovo messia, che sarà una bambina. Elaine Vilar Madruga è nata a L’Avana nel 1989.