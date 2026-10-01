Marlon James
The disappearers
Hamish Hamilton

Nel 1988 otto uomini gay si riuniscono a Kingston per provare uno spettacolo teatrale, ma una folla li aggredisce brutalmente. Il romanzo racconta la vita della comunità gay giamaicana dell’epoca. James è nato a Kingston nel 1970.

Marlon James (Tim P. Whitby, Getty)
Elaine Vilar Madruga
La piel hembra
Editorial Barrett

Una notte tutte le donne di un villaggio isolato scompaiono e tornano all’alba incinte e ricoperte di polvere d’oro, convinte di essere le madri del nuovo messia, che sarà una bambina. Elaine Vilar Madruga è nata a L’Avana nel 1989.

Gabriela Guerra Rey
Las puertas del tiempo
El Desvelo

Una ragazza cubana di sedici anni fugge dall’isola e intraprende un viaggio segnato dall’esilio, dalla memoria e dalla ricerca della propria identità. Gabriela Guerra Rey è nata a L’Avana nel 1981.

Claudia Rankine
Triage
Allen Lane

Partendo da episodi personali, Rankine (Kingston, 1963) riflette con un’amica filosofa sulle diverse reazioni alla violenza e all’ingiustizia contemporanee.

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Questo articolo è uscito sul numero 1685 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati