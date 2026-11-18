Ci siamo. Da giovedì 19 novembre sarà finalmente disponibile Grand theft auto VI. Dopo anni di congetture e frammenti d’informazioni rilasciate col contagocce dallo sviluppatore Rockstar Games, gli utenti potranno prendere in mano il controller e vagare per ore, fare casino per le strade di Vice City (simulacro di Miami), rubare macchine, guidare a tutta velocità lungo viali fiancheggiati dalle palme, comprare partite di droga sotto le luci al neon di club sudici, dare la caccia agli alligatori nelle Everglades e naturalmente rapinare i minimarket, come una sorta di Bonnie e Clyde dell’era di TikTok. Questo è il momento in cui la grammatica basilare del videogioco si riprende il suo spazio: manopola sinistra per puntare, manopola destra per sparare o accelerare.

Finora Gta VI era stato un’altra cosa. Non un videogioco, ma una gigantesca macchina fantasma, una fabbrica di sogni cromati, un’orizzonte da raggiungere. “Resisteremo fino all’uscita di Gta”, si leggeva lo scorso 6 ottobre su un cartello mostrato dagli studenti francesi in rivolta. Misogina, volgare, violenta e contro la polizia, la serie sovversiva della Rockstar che nei primi anni duemila suscitò la collera dei democratici statunitensi (fino al tentativo di promulgare una legge che ne vietasse la vendita ai minorenni) è diventata così imprescindibile che oggi nessuno ne mette più in discussione la natura.

Nelle sue varie uscite, Grand theft auto, in breve Gta, è arrivato a 500 milioni di copie vendute. Difficile resistere a un fenomeno di tale portata. Prima ancora che il sesto capitolo fosse ufficializzato, ogni voce di corridoio si trasformava in informazione. E in questo mondo la moderazione non è tollerata: ci si attende più o meno un concerto di superlativi. Gta VI non è un videogioco che potrebbe essere semplicemente interessante, ma il miglior gioco del mondo, il più caro, il più ambizioso, il più commentato. È una bussola che indica un nord che nessun altro sarà in grado di raggiungere, per manifesta mancanza di risorse. Tutti i mezzi di comunicazione non possono fare altro che adeguarsi.

Ferie e febbre

Qualcuno ha cercato di carpire dettagli dai trailer, meravigliandosi davanti alla scena in cui il protagonista mangia patatine (simbolo della raffinatezza di animazioni che hanno come unico obiettivo quello di riprodurre la realtà, anche a costo di richiedere una quantità delirante di ore di lavoro). Altri si sono concentrati sull’attesa del pubblico, come i giornalisti economici secondo i quali 1,5 milioni di statunitensi hanno preso le ferie o “prevedono di ammalarsi” per l’uscita del videogioco. Si è parlato di una “febbre Gta” pronta ad abbattersi sull’economia mondiale minacciandone la produttività.

Al balletto partecipano anche aziende e istituzioni: una multinazionale che fornisce apparecchiature tecnologiche ha fatto sapere alla stampa che i suoi seimila dipendenti riceveranno un giorno di congedo straordinario per accompagnare l’uscita del gioco; una scuola di economia francese propone ai giornalisti interviste con i suoi “specialisti”; influencer che non hanno mai toccato un controller danno già i loro dieci consigli per partire bene con il nuovo capitolo. Ognuno cerca di attirare verso di sé un brandello della luce che splende su Gta. Tranne i creatori del gioco, che si tengono in disparte.

A quanto pare nessun giornalista ha potuto mettere le mani su delle anteprime. La critica ha aspettato, come tutti gli altri. D’altronde la brama di Gta è tale che la Rockstar Games è riuscita a trasformare un extended look, un video che presenta il gioco come ne esistono per ogni titolo, in un evento su Netflix, visto da 31,1 milioni di persone in quattro giorni.

Gta VI ( Rockstar games )

Ma da cosa nasce questa esaltazione? Forse dal fatto che Gta VI è il genere di videogioco che fa vendere le console, resuscitando il desiderio dei vecchi giocatori che avevano appeso il controller al chiodo e che ora sono pronti a sborsare più di 600 euro (senza contare il prezzo del gioco) per mettere piede a Vice City. Un altro motivo del clamore potrebbe essere che le produzioni della Rockstar si sono fatte sempre più rare e ambiziose. L’ultimo gioco dell’azienda risaliva al 2018 (il magistrale Red dead redemption 2), mentre l’ultimo Gta è uscito nel 2013. La serie si è evoluta in un altro universo dopo la svolta segnata da Gta III, uscito pochi giorni dopo l’11 settembre 2001. La Rockstar non ha solo codificato il videogioco in modalità “open world”, che da quel momento si è imposto come uno standard del settore, ma ne è restata il padrone assoluto. Allo stesso tempo simulatore urbano, spazio fantasmatico dove rivivere i grandi film di gangster, territorio in cui ogni trasgressione è permessa, luogo di vagabondaggi e palcoscenico teatrale, la serie è per sua natura “costituita da una moltitudine di strati impilati in maniera contraddittoria”, come sottolinea il filosofo Mathieu Triclot nella sua prefazione al saggio (Façonnage Éditions). Nessun altro titolo offre la stessa ampiezza, la stessa sensazione di libertà totale e lo stesso effetto sbalorditivo, anche perché la Rockstar possiede mezzi e una conoscenza inaccessibili agli altri sviluppatori. Il successo fenomenale di Gta V non ha fatto altro che allargare il divario con la concorrenza. Anche per questo l’industria dei videogiochi si è riorganizzata in funzione dell’uscita di Gta VI (tra l’altro rinviata a più riprese), al punto che quest’anno abbiamo assistito a una concentrazione straordinaria di pubblicazioni tra settembre e ottobre. I produttori, evidentemente, hanno fatto il possibile per non avvicinarsi all’orizzonte degli eventi del buco nero della Rockstar. Solo la Nintendo, colosso indifferente, ha presentato un titolo della serie Zelda quindici giorni fa.

Un altare al dio del caos

Quali sono le promesse di questo progetto faraonico? La possibilità d’incarnare due pregiudicati, Jason e Lucia, che cercano di farsi strada sotto il sole della Florida. Per la prima volta, la Rockstar offre all’utente la possibilità di manovrare un personaggio femminile, per giunta non bianco. Detto questo, la prima promessa di Gta VI, probabilmente la più importante, è di essere un Gta, un immenso parco giochi traboccante di attività. Ma la sua singolarità è soprattutto nell’arte di percorre strade alternative, nei tempi infiniti dedicati con soddisfazione a perdersi negli imprevisti. La Rockstar padroneggia come nessun altro l’eruzione delle microtrame nate dalla frizione tra l’utente e sistemi sempre più ricchi. Chiunque abbia mai giocato a Gta sa che un semplice rifornimento in una stazione di servizio può assumere proporzioni bibliche e far deragliare in mille modi i piani del giocatore. Visto il grado di attenzione dedicato ai dettagli, Gta VI promette di trasformarsi in un altare festivo dedicato al dio del caos. ◆ as

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