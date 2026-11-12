Quando l’aereo privato del padre è esploso in volo a 8.500 metri d’altitudine, Pavel Prigožin stava ancora prendendo confidenza con l’attività di famiglia. Dopo la morte di Evgenij Prigožin, ha preso il comando della più grande organizzazione di mercenari del mondo: il gruppo Wagner, un impero fatto di soldati di ventura, contrabbandieri d’oro, trafficanti di oppioidi, produttori di birra e distillatori di vodka.

Un tempo considerato poco più di un playboy viziato, Pavel ha dato prova di un certo talento naturale. Secondo ex uomini della Wagner, funzionari del governo e imprenditori di Bangui (la capitale della Repubblica Centrafricana) questo ventottenne non solo ha tenuto in piedi le operazioni del gruppo in Africa, ma ne ha allargato il raggio d’azione.

Per la Global initiative against transnational organized crime, un centro studi di Ginevra, l’attività della famiglia Prigožin consiste in operazioni legali e illegali, e genera più di 400 milioni di dollari l’anno. Dalla sua base di Bangui Prigožin e i circa cinquecento mercenari sotto il suo comando hanno assunto il controllo di diverse miniere d’oro. Inoltre si occupano della sicurezza personale del presidente Faustin-Archange Touadéra e combattono gruppi ribelli. Per questo sono diventati indispensabili. Prigožin ha preso in mano anche il commercio d’armi precedentemente gestito dal padre, facendo affari con milizie in Sudan e in Libia. Produce vodka e una birra chiamata Africa ti l’or (L’Africa è oro, nella lingua sango), oltre a controllare gran parte del mercato locale del tramadolo, un farmaco oppioide venduto su prescrizione medica.

“Il gruppo Wagner si è evoluto creando una rete che somiglia sempre più a un’organizzazione criminale”, spiega Lou Osborn, ricercatrice dell’organizzazione svizzera senza scopo di lucro Inpact. “Immagino che Pavel sia stato autorizzato a portare avanti le operazioni. Probabilmente ha trovato un accordo con il Cremlino o è stato ridimensionato al punto da non rappresentare una minaccia”.

Pavel Prigožin è riuscito a realizzare le ambizioni del padre, che per anni lo aveva preparato a raccogliere il testimone. Secondo l’Anti-corruption foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro associata ad Aleksej Navalnyj , l’oppositore del Cremlino morto in un carcere russo, inizialmente il giovane Prigožin aveva l’abitudine di pubblicare online foto che lo ritraevano a bordo di jet privati oppure nudo sullo yacht di famiglia.

Il padre considerava Pavel (che ha due sorelle) come il suo successore alla guida degli interessi multimiliardari della famiglia. Per questo aveva cercato di cambiare l’immagine del figlio. Le foto viste successivamente sui social media lo ritraevano come un patriota russo impegnato a combattere nella guerra civile siriana, o come un agente dell’intelligence e un operatore di droni in Ucraina.

Oggi Pavel Prigožin va regolarmente a Bangui dalla sua casa di San Pietroburgo, alloggiando all’hotel di lusso Ledger Plaza, di fatto il quartier generale della Wag­ner quando lui è nel paese. Uomini dal volto coperto e armati di fucili AK-47 circondano il perimetro dell’albergo.

Con il tacito consenso del governo, Prigožin ha aumentato la produzione della più grande miniera d’oro del paese (su cui il padre aveva messo le mani), portandola a un valore di 250 milioni di dollari all’anno.

Cinquemila uomini

Evgenij Prigožin, conosciuto come “lo chef di Putin” per aver gestito il catering degli eventi al Cremlino, aveva sfruttato i suoi contatti per far crescere il gruppo Wagner, chiamato così in onore del compositore tedesco dell’ottocento Richard Wagner. I mercenari del gruppo si definiscono “musicisti”.

Biografia ◆ 1998 Nasce in Russia. ◆ 2023 Dopo la morte del padre, assume il controllo delle attività della Wagner in Africa. ◆ 2026 Consolida la presenza del gruppo nella Repubblica Centrafricana, ampliando gli affari nel settore minerario e nel commercio di armi.

Secondo l’Africa center for strategic studies, un’organizzazione finanziata dal Pentagono, Prigožin aveva inviato i suoi uomini in Mali per proteggere la giunta militare in cambio di dieci milioni di dollari al mese. La Wagner, inoltre, aveva messo in sicurezza i pozzi di petrolio nelle aree della Libia controllate dai ribelli. Aveva fornito anche missili terra-aria alle Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan, che avevano pagato in lingotti d’oro. A un certo punto Prigožin comandava fino a cinquemila uomini in sei diversi paesi del continente. Ma la presenza in Repubblica Centrafricana era stata una delle sue iniziative di maggior successo.

La Wagner aveva avuto un ruolo di primo piano anche nell’invasione dell’Ucraina e nel reclutamento dei detenuti da mandare al fronte per affiancare sul campo le forze russe.

Nel 2023, però, Evgenij Prigožin aveva fatto l’errore di sfidare Putin e i leader militari russi sulla strategia da seguire. I suoi mercenari sono entrati nella città russa di Rostov sul Don – uno snodo strategico della guerra – minacciando di marciare su Mosca. In un video Prigožin scherniva i più alti generali di Putin chiamandoli “pagliacci geriatrici”.

L’insurrezione, però, aveva avuto vita breve. Prigožin aveva subito fermato la sua avanzata verso Mosca accettando un accordo che avrebbe risparmiato la sua vita e quella dei combattenti. Due mesi dopo il suo aereo è precipitato uccidendolo insieme al suo più importante comandante militare e ad altre otto persone.

Dopo la morte di Prigožin il Cremlino ha assunto il controllo delle attività della Wagner in Russia e ha creato l’Africa corps per inglobare le operazioni del gruppo nel ministero della difesa. Diversamente dalla Wagner, che operava come compagnia militare semiprivata, l’Africa corps risponde direttamente a Mosca.

Tuttavia Pavel Prigožin si è mosso rapidamente per sottrarre la Repubblica Centrafricana al controllo diretto di Putin. È volato a Bangui per ottenere l’appoggio del rappresentante locale della Wagner, Dmitrij Sytij (ex collaboratore del padre), e di Denis Suprunov, il suo comandante militare, oltre a incontrare diversi rappresentanti del governo. In seguito il presidente Touadéra ha inviato un messaggio a Mosca per chiedere al Cremlino di non sostituire i mercenari della Wagner con i soldati russi. Touadéra ha aiutato Prigožin a consolidare la sua posizione integrando i mercenari nella polizia locale, nell’esercito e nell’intelligence.

Ad aprile Prigožin ha convocato nel suo hotel di Bangui i vertici dell’organizzazione e del governo della Repubblica Centrafricana per capire come mantenere il flusso d’oro verso i mercati stranieri. Il ministro delle miniere Rufin Benam Beltoungou e gli uomini della Wagner hanno elaborato una strategia per aggirare i controlli internazionali. Secondo funzionari locali, negli ultimi tre mesi le spedizioni d’oro sono partite verso la Bielorussia, un paese alleato del Cremlino.

Sytij, braccio destro di Prigožin, gestisce una serie di emittenti radiofoniche finanziate dalla Wagner che trasmettono propaganda antioccidentale per favorire Touadéra. A dicembre il presidente ha ottenuto un terzo mandato, alla fine di elezioni giudicate irregolari dagli osservatori internazionali. I critici definiscono Touadéra “il presidente della Wagner” . Nelle strade di Bangui i manifesti affissi dalla Wagner esaltano la Russia. L’iniziativa fa parte di una campagna per restare nelle grazie di Putin.

Sotto il comando di Prigožin il gruppo ha aumentato i suoi mercenari arruolando i ribelli catturati in battaglia e miliziani che oggi sono chiamati “russi neri”. L’organizzazione ha esteso le sue attività anche nel traffico di stupefacenti.

Secondo gli attivisti locali, le milizie governative allineate alla Wagner sono responsabili di una serie di omicidi extragiudiziali, rapimenti e attacchi mirati contro i minatori autonomi che estraggono l’oro concesso ai mercenari.

Ad aprile, mentre Prigožin si trovava nel suo albergo di Bangui, i combattenti della Wagner a bordo di elicotteri russi monitoravano alcune operazioni minerarie illegali al confine con il Sud Sudan. I ricercatori locali sostengono che Prigožin abbia messo gli occhi su nuove riserve d’oro. ◆ fdl

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