Nilay Özer è una poeta turca nata nel 1976. Autrice anche di letteratura per l’infanzia e di saggi sulla poesia contemporanea, vive a Istanbul e insegna letteratura turca all’Università Işık. Alcune traduzioni italiane di suoi testi sono uscite online su Kaleydoskop – Turchia cultura e società, Le parole e le cose e Poeti e poesia. Questo testo, tratto dalla raccolta Zamana Dağılan Nar (“La melagrana sparsa nel tempo”, Hera 1999), è stato tradotto da Nicola Verderame, che è anche curatore di Rituale notturno – Poesie scelte 1999-2025, un’antologia di poesie di Nilay Özer che uscirà ad aprile 2026 per La Vita Felice.