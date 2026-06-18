Di recente ho coltivato sentimenti complessi
nelle condizioni più adeguate,
la temperatura ideale
e il giusto grado di umidità.
Sono cresciuti,
si sono propagati oltremisura,
cominciano a intralciarmi
sono diventati una palla al piede.
Ormai è tempo di lasciarli andare
consentirgli di svolazzare in casa
aprire la finestra
lasciarli liberi
e sentire il fruscio
mentre se ne volano via
Þórðís Gísladóttir è una scrittrice, critica letteraria e giornalista islandese nata nel 1965. Questo testo è tratto dalla raccolta Mislæg gatnamót (“Intersezioni a livelli sfalsati”, Benedikt 2019). Traduzione dall’islandese di Silvia Cosimini.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 94. Compra questo numero | Abbonati