Lo spazio
che
vuole divorarti
il tempo
che
ti risucchia
abbracci qualcuno
vi sprofondi dentro
con la timida speranza
che se sarete in due
la passerete liscia
e per un attimo
accade il miracolo:
lo spazio e il tempo
spariscono
vi siete lasciati andare
nel sorriso di Dio
assomigliate a parole
unite in paradiso
che sogneranno
l’eternità
finché qualcuno
comincerà a parlare
Petăr Čuhov è un poeta, scrittore e musicista bulgaro nato a Sofia nel 1961. Ha pubblicato sedici libri di poesia e diversi libri in prosa, anche per l’infanzia. Questa poesia è uscita nel novembre del 2025 sul sito d’informazione e cultura Toest. Traduzione dal bulgaro di Alessandra Bertuccelli.
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Questo articolo è uscito sul numero 1674 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati