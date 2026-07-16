e per un attimo accade il miracolo: lo spazio e il tempo spariscono

Petăr Čuhov è un poeta, scrittore e musicista bulgaro nato a Sofia nel 1961. Ha pubblicato sedici libri di poesia e diversi libri in prosa, anche per l’infanzia. Questa poesia è uscita nel novembre del 2025 sul sito d’informazione e cultura Toest. Traduzione dal bulgaro di Alessandra Bertuccelli.