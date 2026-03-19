Ero solito pensare che il mare
fosse il mio passato. Ma mi risveglio a lui ogni mattina.
Controllo la mia tasca e mi preoccupo
quando al tasto è smorta e vuota, come se potessi
[lasciare il mare
dimenticarlo su uno sgabello al bar o alla pompa
[di benzina.
Come se la marea potesse uscire a fumare
e dimenticarsi di tornare.
Ryan Van Winkle è un poeta, artista e produttore statunitense nato nel 1977. Vive da anni in Scozia e, dal 2023, è il direttore artistico dl StAnza Poetry Festival, che si tiene ogni anno a St. Andrews. La traduzione di questa poesia inedita è di Elisa Biagini.
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Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 88. Compra questo numero | Abbonati