Ero solito pensare che il mare fosse il mio passato. Ma mi risveglio a lui ogni mattina.

quando al tasto è smorta e vuota, come se potessi

Ryan Van Winkle è un poeta, artista e produttore statunitense nato nel 1977. Vive da anni in Scozia e, dal 2023, è il direttore artistico dl StAnza Poetry Festival, che si tiene ogni anno a St. Andrews. La traduzione di questa poesia inedita è di Elisa Biagini.