Quando sono diventata madre, nessuno mi aveva preparata al fatto che il mio telefono sarebbe stato colonizzato da una serie di app: quella del baby monitor, che mi permetteva di guardare mia figlia anche quando mio marito e io riuscivamo finalmente a concederci una serata fuori; quella per gestire la “culla intelligente” Snoo, che avevamo noleggiato in un momento di disperazione con gli occhi annebbiati dalla stanchezza, e che registrava ogni minuto del sonno della bambina. E poi c’era l’app su cui annotavo gli orari, perché la culla intelligente non era abbastanza precisa. Eppure ricordo di aver pensato che, tutto sommato, mi ero trattenuta parecchio. Non avevo comprato il calzino intelligente Owlet da 299 dollari, che avrebbe trasmesso direttamente al mio telefono la sua frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno, e neanche il monitor Nanit da 290 dollari, che avrebbe controllato ogni suo respiro.

Il nostro asilo nido non aveva una diretta video, un servizio che oggi viene proposto da alcune strutture. Però per la scuola dell’infanzia bisognava scaricare un’app, e anche per il centro estivo. Presto il mio telefono ha cominciato a tempestarmi di notifiche su bisticci al parco giochi e ferite insignificanti come taglietti fatti con la carta. Mentre scrivo, ho appena saputo che mia figlia si è svegliata dal suo pisolino alle 14.17.

Liceali dell’Indiana, Stati Uniti, 2024 ( Brian Finke )

La sorveglianza continua non si ferma a neonati e bambini piccoli. I genitori con figli più grandi dei miei mi raccontano di essere ossessionati dai voti, che vengono aggiornati istantaneamente dopo ogni nuovo compito o verifica. Li osservano con il videocitofono Ring, controllano i messaggi che si scambiano. Passano al setaccio le foto inviate dai campi estivi – che un tempo erano un’occasione per disconnettersi – cercando prove di scottature solari o di ostracismo sociale. Perché se ne sta in disparte? Perché non sorride?

Ma soprattutto, i genitori sanno sempre dove sono i figli. Per i più piccoli, la localizzazione può cominciare con un dispositivo infilato nello zaino, nella giacca o in una scarpa (oggi la Skechers produce un modello con un apposito scomparto nella suola). Per i ragazzi e le ragazze abbastanza grandi da avere uno smartwatch o un telefono, il gps è già integrato, e così madri e padri continuano a tracciarli durante l’adolescenza e anche dopo. Secondo uno studio, tre quarti dei genitori di adolescenti tra i 14 e i 17 anni hanno accesso ai dati sulla posizione dei figli.

Un’altra ricerca, condotta nel 2021 da Michaeline Jensen, una psicologa dell’università della North Carolina a Greensboro, ha rivelato che un terzo degli studenti universitari veniva controllato. Cinque anni dopo, dice Jensen, la percentuale è salita: secondo dati che non ha ancora pubblicato, si è arrivati a più della metà. Ha scoperto che perfino i dottorandi continuano a essere localizzati dai genitori.

Se il controllo in tempo reale non basta, c’è Life360, un’app di localizzazione che permette di consultare lo storico degli spostamenti dei figli negli ultimi trenta giorni, di monitorare il loro comportamento al volante per assicurarsi che non superino i limiti di velocità e di ricevere notifiche quando arrivano o lasciano luoghi preimpostati, come la casa, la facoltà e perfino il dormitorio dell’università.

“Gli studenti passano un sacco di tempo a lamentarsene con me”, mi ha detto una psichiatra che ha in cura anche studenti universitari, quando le ho parlato di Life360. L’app ha 102 milioni di utenti attivi al mese.

Impatto familiare

Qual è l’impatto di tutto questo? L’ho chiesto a esperti di sviluppo infantile, ma anche a genitori e adolescenti.

“È buffo”, osserva Kaitlyn Burnell, psicologa dell’università della North Carolina a Chapel Hill che ha studiato il tracciamento digitale, quando le faccio questa domanda. “Proprio mentre parlavi, il nido di mia figlia, che ha un anno, mi ha mandato una notifica per informarmi che ha mangiato un biscotto”.

Non esistono dati a lungo termine sulle conseguenze di queste app per i genitori. Ma se è difficile sostenere che i neonati soffrano per l’eccesso di attenzioni dei genitori, la psicologia dello sviluppo suggerisce che il controllo costante finisce per diventare dannoso. Uno dei principali compiti evolutivi dell’adolescenza, dice Burnell, è raggiungere un certo grado di autonomia. “Se c’è questa specie di cordone ombelicale, il senso d’indipendenza riuscirà a svilupparsi adeguatamente?”.

Più indagavo su cosa fa a ragazzi e ragazze il monitoraggio costante, più cominciavo a chiedermi quali fossero gli effetti sui genitori. Fin dalla nascita di un figlio, i nostri telefoni ci promettono una sorta di onniscienza. Anche quando siamo fisicamente lontani, restiamo legati nel mondo digitale. Ma noi genitori, man mano che i figli e le figlie crescono, dovremmo attraversare una trasformazione, rinunciando a voler sapere tutto e al controllo esercitato nei primi anni di vita. “Anche questo è un aspetto evolutivo importante”, spiega Burnell.

E potremmo non essere all’altezza. Sicuramente non stiamo benissimo. Nel 2024 il surgeon general degli Stati Uniti (la principale autorità federale in materia di salute pubblica) ha lanciato l’allarme sull’equilibrio mentale dei genitori, riprendendo preoccupazioni espresse tre anni prima per i giovani. In due sondaggi condotti negli Stati Uniti nel dicembre 2022, il 18 per cento degli adolescenti dichiarava di soffrire d’ansia; tra i genitori la percentuale era simile, circa il 20 per cento delle madri e il 15 per cento dei padri. C’è molta preoccupazione per la salute psicologica degli adolescenti, ma anche i genitori sono in grande difficoltà.

Articoli autunnali

Qualche anno fa, quando Maureen Paschal ha mandato la figlia all’università, è stata subito invitata a entrare in una chat di mamme delle ragazze che vivevano sullo stesso piano. Paschal, una consulente universitaria della North Carolina, racconta di una madre che, una mattina d’autunno, ha scritto nella chat che la figlia era ancora in camera sua e aveva un esame di matematica dieci minuti dopo, e quindi chiedeva se una delle altre potesse chiedere alla figlia di andare a bussare alla sua porta.

“Mi sembrava che si stesse esagerando”, ricorda Paschal. Ma non tutte la pensavano così. Poco dopo, un’altra mamma ha risposto: “Sta andando mia figlia”.

Sospetto che molti genitori siano da qualche parte tra i due estremi

In un certo senso, l’episodio raccontato da Paschal non rivela niente di nuovo. L’espressione helicopter parenting, genitori elicottero, è diventata di uso comune una ventina di anni fa, e ogni autunno escono articoli su madri e padri che seguono i figli – in senso sia metaforico sia letterale – nei campus. Ma mi hanno colpito tutti quei telefoni e l’estrema semplicità con cui permettono di assecondare ogni ansia. Un passo conduce facilmente al successivo: se ti invitano a una chat di gruppo per genitori, perché non partecipare? Se puoi sapere dove si trova tua figlia nel campus, perché non dare un’occhiata? Se non è dove dovrebbe essere, perché non dire qualcosa? Bastano pochi tocchi sul telefono, che comunque tiriamo fuori istintivamente ogni volta che ci sediamo sul divano.

Ai tempi dei cellulari senza internet, mia madre non avrebbe potuto passare tutta la giornata a scambiarsi messaggi con le mamme delle mie compagne di corso, anche se avesse voluto. E nessun genitore poteva controllare la posizione dei figli, se non con sforzi eccezionali.

Poi, nel 2015, la Apple fece una cosa che forse contribuì più di ogni altra a rendere normale il tracciamento della posizione: cominciò a distribuire gli iPhone con l’app Find my friends (trova i miei amici) già installata, permettendo alle persone di condividere la propria posizione. Come suggerisce il nome, l’app non era stata originariamente concepita per le famiglie, ma nel frattempo è diventata la scelta più ovvia per i genitori che controllano gli spostamenti dei figli. Life360, lanciata nel 2008 dopo che uno dei suoi fondatori aveva visto le famiglie cercarsi nel caos seguito all’uragano Katrina, ha avuto un boom negli ultimi anni. Dal 2020 i suoi utenti attivi mensili sono quadruplicati e l’anno scorso i ricavi hanno sfiorato il mezzo miliardo di dollari. Sono le due app per il tracciamento più popolari, ed entrambe sono semplicissime da usare.

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Sensazione di pericolosità

Le prime volte che parlavo di localizzazione con adolescenti e giovani adulti, la mia prima domanda era quando i genitori avevano iniziato a controllarli. Presto mi sono resa conto che era come chiedere quando avevano cominciato a mangiare cibi solidi. Per molti ragazzi e ragazze, il monitoraggio della posizione è arrivato automaticamente con il primo smartwatch o il primo telefono, senza troppe storie. Anche per molti genitori si è infilato nella vita quotidiana semplicemente perché c’era. “Una volta avuto questo strumento”, racconta una donna con quattro figli, “ci sembrava da irresponsabili non usarlo”.

Ricordo anch’io quella sensazione, la prima volta che ho visto delle mamme del quartiere discutere di come fissare un AirTag, il localizzatore della Apple, a un bambino di tre anni. Avrei dovuto farlo anch’io? Ero stata irresponsabile a mandare mia figlia alla scuola dell’infanzia senza?

Diciamolo subito: il tracciamento della posizione è utilissimo. Comodità e organizzazione degli spostamenti sono le ragioni principali indicate da circa un terzo dei genitori che lo usa, secondo i dati preliminari raccolti da William Pelham, psicologo dell’università della California a San Diego che l’anno scorso ha coinvolto quasi mille famiglie in uno studio sul tracciamento durante l’adolescenza. Ma un’altra importante motivazione è la sicurezza, indicata come ragione principale dal 40 per cento dei genitori. E Pelham vuole capire come i genitori garantiscono la sicurezza attraverso il monitoraggio della posizione: “Cosa fanno esattamente? Controllano i figli ogni singolo giorno?”. Più volte al giorno? Gli telefonano, o vanno in macchina a cercarli se vedono qualcosa che non gli piace?

Florida, 2001 ( Brian Finke )

Faith, neolaureata, dice che al liceo la madre la seguiva costantemente con Life360 (per alcune persone che ho intervistato scrivo soltanto il nome o il secondo nome, in modo che possano parlare liberamente della loro vita familiare). “Mi telefonava mentre ero in autostrada per farmi la predica perché andavo troppo veloce”, racconta. “Una volta ero a casa di un’amica e lei non aveva riconosciuto l’indirizzo. Così ha seguito la mia posizione fino a casa di quell’amica e ha bussato alla porta”. È stato imbarazzante, dice Faith, ma la sua amica non è rimasta particolarmente sorpresa: quando tutti sono tracciati, queste cose succedono. Faith e la madre avevano da anni un rapporto difficile, e questo ha spinto la ragazza a chiudersi di più, così la madre diventava più dipendente da Life360 e lei soffriva per questa mancanza di fiducia: un circolo vizioso che molti esperti segnalano.

I pochi studi sul tracciamento degli adolescenti hanno riscontrato effetti contrastanti o molto limitati sul rapporto tra genitori e figli, anche se non hanno approfondito il modo in cui i genitori usano questi strumenti. In generale, le ricerche non distinguono tra il genitore che controlla la posizione del figlio adolescente solo per andare a prenderlo e quello che si mette in macchina per raggiungerlo in un posto indicato da Life360.

Sospetto che molti siano da qualche parte tra questi due estremi. Vedere il puntino che indica dove si trova il figlio o la figlia non è tanto una questione di controllo quanto di tranquillità. Le app offrono una “percezione di sicurezza”, sostiene Gregory Chase, che ha studiato la localizzazione degli adolescenti durante il dottorato nel laboratorio di Jensen all’università della North Carolina. Spiega così la differenza: “Quando conosci la posizione di una persona, non sai necessariamente con chi si trova né che tipo di comportamento potrebbe avere”. Puoi vedere tuo figlio nella sua stanza del dormitorio e non sapere che sta bevendo come una spugna; puoi vedere tua figlia a casa di amici e non sapere che è vittima di un’aggressione sessuale, che nella maggior parte dei casi è commessa da una persona che la vittima conosce. Ma almeno puoi escludere che tuo figlio sia finito in fondo a un fosso da qualche parte?

Un tema ricorrente nelle mie conversazioni, e in quelle che gli esperti dicono di avere con i genitori, è la sensazione che il mondo sia diventato più pericoloso e pieno di rischi. Ma le statistiche non lo confermano: sotto quasi tutti gli aspetti, gli adolescenti di oggi vivono più al sicuro che mai. Hanno meno probabilità di essere vittime di violenza rispetto agli anni novanta, quando la criminalità raggiunse il picco, ed è anche meno probabile che fumino, bevano alcolici, facciano uso di droghe pesanti o, nel caso delle ragazze, rimangano incinte. “C’è una componente di propensione al rischio che tra gli adolescenti si è sicuramente ridotta”, dice Pelham. Quando il pendolo si sposta verso la sicurezza, i vantaggi sono concreti, ma potrebbero esserci anche dei costi. Oggi gli adolescenti hanno meno probabilità di trovare un lavoro, uscire con qualcuno o mettersi alla guida, tutte attività che comportano un qualche livello, anche minimo, di rischio o d’incertezza nel mondo fisico. Le loro vite si sono ripiegate su se stesse, e quando si azzardano a uscire sono monitorati.

Salvataggio in arrivo

Per coincidenza o forse no, i tassi di depressione e ansia tra gli adolescenti sono in costante aumento. Queste tendenze “sembrano intuitivamente collegate, no?”, osserva Pelham. È attento a precisare che si tratta di una deduzione più che di un dato empirico. Le cause di questa crisi della salute mentale sono oggetto di dibattito, in gran parte concentrato sul ruolo dei social media. Ma è difficile immaginare che meno tolleranza al rischio e all’incertezza non abbia ripercussioni sul benessere degli adolescenti. E forse anche i genitori lo avvertono. Perfino quelli che seguono molto da vicino gli spostamenti dei figli mi parlano con nostalgia della loro giovinezza libera e avventurosa, l’esatto contrario di quello che offrono ai figli. “Molti genitori sono semplicemente dei grandi ipocriti”, dice Henry Stuart, studente al terzo anno di università. Suo padre continua a controllarlo. “È la stessa generazione che parla continuamente di come era bello vivere negli anni ottanta: potevano girare in bicicletta per tutto il quartiere e tornavano a casa quando calava il sole. E poi stanno su Life360 a stalkerare i figli e controllare ogni loro movimento”.

Thomas Parker ha avuto a che fare con il tracciamento della posizione prima ancora di avere figli adolescenti (lui non li monitora, ma la sua ex moglie sì). Quando era nell’esercito aveva usato un sistema chiamato Blue Force Tracking. “Lo odiavano tutti”, ricorda. In realtà, precisa poco dopo, “ci piaceva perché, nel caso di un’imboscata o qualcos’altro, loro potevano sapere esattamente dove ci trovavamo e venire in aiuto. Ma poi è diventato come avere una balia. Del genere: ‘Dovresti andare a 30, invece stai andando a 35, rallenta’”. Perfino in una zona di guerra poteva essere troppo.

Russell Shaw mi racconta di come si perse durante una vacanza di famiglia, a sette anni. Era andato in una sala giochi con il fratello maggiore, che lo aveva lasciato solo dopo avergli chiesto se sapeva come tornare al motel. “‘Ma certo!’, ho risposto. Quando sono uscito dalla sala giochi, non avevo la minima idea della strada da fare”. Erano gli anni settanta: niente cellulari, niente gps. In realtà non era lontano, forse a un isolato di distanza, ma si sentiva completamente smarrito. Cominciò a vagare. Alla fine incontrò un adulto, che lo accompagnò alla polizia. Gli agenti girarono in macchina con lui finché non vide i genitori che camminavano per strada cercandolo. “In quel momento è stato terribile”, racconta, “ma la seconda volta che mi è capitato qualcosa del genere ho pensato di potermela cavare”.

Shaw, fino a poco tempo fa preside della Georgetown day school di Washington, ha scritto una newsletter per l’Atlantic su come crescere figli e figlie resilienti e sta lavorando a un libro sul tema. Si chiede cosa significhi tutto questo tracciamento per i figli. “Se siamo costantemente monitorati o sorvegliati, e abbiamo la perenne sensazione che qualcuno possa venire a salvarci, non finiamo per non sapere fino in fondo di cosa siamo capaci? E alla fine arriverà il momento in cui dovremo cavarcela da soli”.

La storia di Shaw mi ha colpito perché i genitori che controllano i figli mi danno una versione rovesciata dello stesso episodio. La storia moderna si svolge più o meno così: un adolescente fa un errore mentre guida o prende la metropolitana; in preda al panico telefona alla madre o al padre che individuano la sua posizione e gli danno indicazioni su dove andare. Per fortuna che esiste la localizzazione!

Tra le persone che mi riportano scene simili c’è Louise Barkhuus, che studia proprio il tracciamento della posizione nelle sue ricerche sull’interazione tra computer ed esseri umani alla New York university. S’interessa a questo argomento dal 2003; i primi tempi aveva difficoltà a trovare volontari disposti a installare app di localizzazione, perché alle persone sembravano insolite e perfino invasive.

Quando la figlia ha cominciato a prendere la metropolitana da sola, Barkhuus controllava attentamente i suoi spostamenti e le mandava un messaggio se dall’app vedeva che era su un treno diretto nella direzione sbagliata. Più di una volta la figlia l’ha chiamata perché si era persa, chiedendo quale direzione prendere. All’inizio non capivo bene come Barkhuus giudicasse questo controllo minuzioso degli spostamenti della figlia. Ma quando le racconto la storia di come Shaw si era perso a sette anni, e il suo timore che i genitori non lascino più ai figli l’opportunità di affrontare da soli situazioni simili, mi risponde: “Credo che abbia assolutamente ragione”. Ma quale madre se la sentirebbe di riattaccare il telefono in faccia alla figlia in preda al panico? “Sorvegliamo i nostri ragazzi più del necessario”, dice. “Ma non so come smettere”.

Le ricerche di Barkhuus dimostrano che il tracciamento è diventato normale, perfino tra i ragazzi. Se è vero che gli adolescenti e i giovani adulti con genitori particolarmente invadenti non sopportano di essere pedinati – alcuni hanno imparato ad aggirare il controllo, modificando le impostazioni o lasciando il telefono nella cassetta della posta di un amico –, molti lo trovano rassicurante. Alcuni studenti universitari mi spiegano che sono stati loro a suggerire questa possibilità ai genitori meno esperti di tecnologia. Hanno interiorizzato l’idea di averne bisogno. Perfino Faith, che detestava come la madre usava Life360, dice di capirne la motivazione di fondo: “Il mondo stava diventando più pericoloso, ed è semplicemente una questione di sicurezza, cosa su cui sono assolutamente d’accordo”.

Le ricerche di Barkhuus dimostrano che il tracciamento è diventato normale

In treno da sola

Gli adolescenti da dove potrebbero aver imparato che il mondo è diventato così pericoloso, se non dai genitori? Negli ultimi cinquant’anni, i princìpi educativi si sono decisamente spostati verso il culto della sicurezza. Hanna Rosin, giornalista dell’Atlantic, ne ha scritto nel 2014, in un articolo intitolato The overprotected kid, il bambino iperprotetto. Rosin osservava che l’indipendenza della sua infanzia sembrava incredibile una generazione dopo. Secondo un ampio studio condotto nel Regno Unito, tra il 1971 e il 2010 la percentuale di genitori che permettevano ai figli di sette e otto anni di tornare a casa da soli dopo la scuola era scesa dall’80 al 6 per cento. I bambini assorbono l’idea che il pericolo possa nascondersi a ogni angolo di strada, perché è quello che gli hanno insegnato. Forse non dovrebbe sorprendere che, quando i ricercatori studiano i fattori di rischio dell’ansia infantile, uno dei più determinanti sia avere un padre o una madre ansiosi; la genetica ha un ruolo, ma anche l’educazione.

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Barkhuus racconta di quando, a dodici anni, prendeva il treno da sola. È cresciuta nella Danimarca degli anni ottanta, ma la libertà di cui lei ha goduto non è molto diversa da quella degli statunitensi della sua generazione. Un giorno ci fu un grave incidente ferroviario. Barkhuus non si fece nulla, ma i treni accumularono ritardi e lei arrivò un’ora dopo alla festa di compleanno di suo fratello.

Ho immaginato come andrebbero le cose nel 2026 se una ragazzina di dodici anni fosse irreperibile per un’ora: la mamma che si attacca al telefono, controlla le notizie e scopre che c’è stato un incidente ferroviario; telefona ancora, teme il peggio, continua a telefonare finché la figlia non ricompare o non richiama. Quando Barkhuus arrivò a casa, sua madre aveva semplicemente dato per scontato che la figlia fosse in giro a fare le sue cose. In un primo momento si era irritata per il ritardo, ma non si era costruita uno scenario catastrofico. “Non aveva pensato a un incidente. Non era preoccupata”. Non avendo la pretesa di essere sempre in contatto, la madre era semplicemente andata avanti con la festa di compleanno. Confidava che sua figlia prima o poi sarebbe tornata. E così era stato.

Ma se fosse successo qualcosa, fuori dalla sala giochi o sul treno? Se anche voi, come me, tendete a preoccuparvi, forse il dubbio vi ha sfiorato. In questo caso ho la pubblicità di Life360 che fa per voi. Si apre in una cucina dove una madre canta alla figlia adolescente:

Sei il mio mondo intero,

il mio cuore, la mia gioia, la mia bambina.

Non saprai mai quanto ti voglio bene!

Quando sei lontana penso solo a te…

che muori. La voce si abbassa. Lo spot, interpretato da attori in carne e ossa, si trasforma in un cartone animato che mette in scena le parole della madre. Ogni volta che ti allontani dai miei occhi,

quando vai a scuola in macchina o fai tardi la sera,

ecco dov’è che va la mia mente:

ai milioni di modi in cui potresti morire in qualunque momento.

Potresti dissanguarti per strada o restare intrappolata in una miniera.

Potresti essere rapita da una banda criminale.

Qualche delinquente potrebbe espiantarti tutti gli organi

e poi venderli online.

Ci sono milioni di modi nella mia mente

in cui potresti morire ogni momento.

Potresti essere schiacciata come una frittella da una pressa idraulica,

oppure essere risucchiata in una cippatrice per la gamba dei jeans…

New Jersey, 2002 ( Brian Finke )

E continua, per un minuto, con scenari sempre più assurdi, mentre la figlia alza gli occhi al cielo.

“È divertente”, dice Lenore Skenazy, che mi interrompe subito. “Fa ridere, anche se un po’ amaramente. Ma queste pubblicità sdoganano l’idea che pensare subito al peggio e immaginare che tuo figlio sia morto sia perfettamente normale”, continua. “E che l’unico modo per placare l’ansia sia controllare e ricontrollare il telefono”. Lo spot si conclude con la figlia che consegna alla madre un telefono su cui è installata Life360. “Ecco”, dice la ragazza. “Basta panico”. Devi solo controllare Life360.

Alcuni genitori mi hanno detto di aver imparato a contrastare le proprie ansie

Skenazy è una delle voci più autorevoli contro questa necessità di “controllare, controllare, controllare” i figli, una posizione che sostiene da molto prima che gli smartphone rendessero tanto semplice il tracciamento. Nel 2008, quando era editorialista del New York Sun, scrisse di aver lasciato il figlio di nove anni nel grande magazzino di Bloomingdale’s, a Manhattan, con una mappa della metro­politana, un abbonamento ai trasporti pubblici e venti dollari, perché tornasse a casa da solo. Lui ci riuscì, “entusiasta della sua indipendenza”, scrisse. Ma l’articolo suscitò reazioni così dure da spingerla a dedicarsi a una nuova missione. Ha pubblicato il libro intitolato Free-range kids (Bambini liberi di muoversi), e condotto un reality show, World’s worst mom (la mamma peggiore del mondo), nel quale per esempio cercava di convincere i genitori iperprotettivi di una preadolescente a lasciarla andare da sola in un bagno pubblico. Skenazy ha anche contribuito a fondare l’organizzazione non profit Let grow, nata per promuovere l’indipendenza dei bambini. Alla base c’è l’idea che la società stia soffocando la loro indipendenza, danneggiandoli.

Il messaggio di Skenazy a favore dell’indipendenza di bambini e bambine ha trovato un pubblico ricettivo, almeno in certi ambienti. Lei è un’ottima portavoce, a volte divertente e altre volte implacabile. Skenazy e gli altri fondatori di Let grow appaiono spesso in riviste come l’Atlantic. E i genitori che vivono nei quartieri benestanti di Brooklyn (come il mio) parlano spesso di voler educare all’autonomia, in qualche modo.

D’altra parte, gli ultimi vent’anni sono stati una lunga ed estenuante marcia verso una maggiore sorveglianza da parte dei genitori, e verso la sorveglianza in generale. Da quando è stato pubblicato Free-range kids, la percentuale di madri e padri che localizzano i figli è passata da circa zero al 100 per cento (esagero, ma non troppo). E, come ho scoperto quando ho avuto una figlia, con il progresso tecnologico si sono moltiplicati i prodotti per monitorare i bambini fin da neonati.

Quando i figli di Skenazy erano piccoli, i baby monitor erano più o meno solo dispositivi audio. Nella nostra epoca di monitor intelligenti, mi dice, immagina l’effetto che può avere su un genitore controllare ogni singolo respiro di un neonato. “È come se dovessi trattenere il fiato per dire: ‘Bene, ha respirato’. Così trasformi la vita di tutti i giorni in una potenziale catastrofe su cui devi essere costantemente allertata”. Un’app del genere, sostiene, promette tranquillità nell’immediato, “ma in realtà produce l’effetto opposto: dà l’impressione che tua figlia sia al sicuro solo perché tu hai tutto sotto controllo”.

E se l’ipervigilanza è l’unico modo per tenere al sicuro tua figlia, come puoi smettere di sorvegliarla? Oggi monitori ogni respiro del neonato, domani gli starai fisicamente addosso quando muoverà i primi passi, tra vent’anni continuerai a seguire ogni suo spostamento, a distanza. L’ansia diventa una forma di attenzione, la sorveglianza una forma d’amore.

La maggior parte dei genitori concorda – in teoria – sul fatto che i figli crescendo devono misurarsi con le loro difficoltà e commettere i loro errori. Devono imparare a chiedere aiuto quando si perdono. Devono affrontare le conseguenze di non essersi svegliati in tempo per un esame di matematica prima di non svegliarsi in tempo per un colloquio di lavoro. Ma a distanza, telefono alla mano, è assolutamente naturale volerli aiutare ed è facilissimo intervenire.

Secondo Skenazy, queste app tolgono anche ai genitori la possibilità di fare esperienza: “Non hai modo di allenarti a lasciare andare tuo figlio, a vivere per un po’ senza sapere dove si trova e poi vederlo tornare sano e salvo. E a realizzare: wow, non devo preoccuparmi ogni singolo secondo”. Invece siamo stati abituati a controllare e ricontrollare, come se solo il telefono potesse rassicurarci.

Faccende quotidiane

Forse l’ultima persona che mi sarei aspettata condividesse le idee di Skenazy era Chris Hulls, cofondatore e presidente esecutivo di Life360, e fino all’anno scorso anche amministratore delegato. “Mi piace davvero”, dice, “sono d’accordo con lei su moltissime cose”. Hulls è cresciuto nella contea di Marin, in California, e da bambino era libero – molto libero – di muoversi in autonomia. A undici anni, racconta, andò da solo in Kenya, dove visse con la famiglia di un sacerdote episcopale che aveva conosciuto da poco. “Era nella savana: senza elettricità, senza acqua corrente, senza telefoni, ero completamente, assolutamente irreperibile”. Poteva telefonare ai genitori solo durante una gita settimanale a Nairobi. “Se fosse successo qualcosa di brutto, probabilmente i miei genitori lo avrebbero saputo dopo giorni. Ho rischiato di essere morso da una vipera soffiante. Avrebbe potuto uccidermi”.

Hulls non morì, e quell’esperienza si è rivelata molto formativa. Dopo il liceo si arruolò nell’aeronautica militare, poi studiò economia aziendale all’università della California a Berkeley e infine ha fondato Life360, nata come progetto scolastico dopo l’uragano Katrina. I primi anni alla guida dell’azienda sono stati duri, poi finalmente l’attività è decollata. Hulls non ha scelto una vita priva di rischi.

È d’accordo con Skenazy sul valore dell’indipendenza nei bambini. Ed è anche d’accordo che “il culto della sicurezza esiste, e non è una buona cosa”. Ma in un mondo dove le famiglie sono già ossessionate dalla sicurezza, sostiene, Life360 in realtà concede agli adolescenti maggiore indipendenza, perché dà ai genitori la tranquillità necessaria per autorizzare attività che altrimenti vieterebbero. “Sicuramente alcuni genitori esagerano”, dice. “Ma credo che l’adolescente medio oggi abbia più libertà e autonomia, non meno”. L’amministratrice delegata di Life360, Lauren Antonoff, mi spiega che l’utente medio apre l’app cinque volte al giorno; un portavoce poi aggiunge che meno del 4 per cento degli utenti la apre dieci volte al giorno e meno dell’1 per cento più di venti volte. Secondo Antonoff, l’app è usata soprattutto per organizzarsi quando bisogna riprendere i figli a scuola e sbrigare altre faccende quotidiane, non per sorvegliarli.

Ma la sicurezza è comunque al centro del modello di business dell’azienda.

Life360 è un’app freemium: il tracciamento di base è gratuito, ma è possibile sbloccare funzionalità aggiuntive – come resoconti individuali sulla guida e la cronologia degli spostamenti su più giorni – pagando da 9,99 a 24,99 dollari al mese. La sicurezza “è un fattore importante per la fidelizzazione e per i nostri ricavi”, spiega Hulls. Allora qual era l’obiettivo della pubblicità in cui la madre canta tutti i modi in cui può morire la figlia? “Secondo me è l’opposto del terrorismo psicologico”, risponde. “È una presa in giro dell’allarmismo”. Ma forse il vero colpo di genio è che riesce a essere entrambe le cose. Su YouTube è stata vista quasi nove milioni di volte.

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Maureen Paschal, la madre che mi ha parlato della chat dei genitori con le figlie nello stesso dormitorio della sua, mi ha raccontato quella storia perché lei stessa è consapevole dell’impulso a controllare. “Sapevo che mi avrebbe ossessionato”, dice a proposito della possibilità di monitorare la figlia. La sua soluzione è stata far installare l’app al marito. In caso di vera emergenza avrebbe potuto chiedergli la posizione della ragazza, ma, mettendo un grosso ostacolo tra sé e l’app, non poteva controllarla in continuazione.

Anche altre mamme (sono soprattutto le mamme a localizzare) mi confidano di aver finito per consultare queste app per impulso, abitudine o semplice nostalgia. Quando la figlia è andata al college in un’altra città, Julie Bohannon-Wyczynski apriva Life360 ogni giorno. “Starei sempre a controllare e mandarle messaggi”, ricorda di aver pensato. “Devo lasciar perdere”. Era altrettanto ossessionata dai voti dei figli più piccoli pubblicati sull’app della scuola. A un certo punto si è resa conto che controllare il telefono appena aveva dieci minuti liberi al lavoro (è una psicoterapeuta) non era un comportamento sano.

Figlio dove sei Genitori con figli tra i 18 e i 34 anni che dicono di usare app e software per localizzarli, % ( pew research center )

Cura per adulti

In effetti gli psicologi sostengono che aprire ripetutamente un’app è esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare per gestire l’ansia. Questo comportamento viene definito ricerca di rassicurazione. “È una trappola”, dice Camilo Ortiz, uno psicologo clinico di Long Island. “Sul momento ti senti meglio, ma poi ne hai di nuovo bisogno”. Oppure, a volte, stai peggio. Qualche anno fa, racconta Ortiz, ha visto la posizione della figlia al centro di un parco alberato in pieno orario scolastico. “L’ho chiamata, ma non sono riuscito a raggiungerla e mi è preso il panico. Sono tornato a casa in macchina a centocinquanta all’ora, convinto che fosse stata rapita” (in realtà aveva preso la metropolitana e l’app era andata in confusione). “Se potessi tornare indietro, la controllerei molto meno”.

Di recente Ortiz, che fa parte del comitato consultivo di Let grow, ha avviato una sperimentazione di quella che chiama terapia dell’indipendenza per bambine e bambini ansiosi. Prevede che i bambini pensino e svolgano una serie di attività senza supervisione, come prendere l’autobus o andare a piedi all’alimentari a comprare gli affettati. Lo scopo è esporli a piccole dosi d’incertezza e disagio in situazioni che non sono la fonte diretta delle loro paure. Per analogia, Ortiz cita uno studio nel quale i partecipanti sottoposti a una terapia di esposizione per la fobia dei ragni avevano cominciato ad avere meno paura anche dell’altezza.

Tra le prime partecipanti, racconta Ortiz, c’era una bambina di nove anni che aveva paura di dormire nel suo letto. Aveva scelto di prendere l’autobus da sola e aveva saltato la sua fermata, ma un adulto l’aveva aiutata a scendere e a tornare indietro fino a casa. Quella notte aveva dormito per la prima volta nel suo letto. “Non posso affermarlo con certezza, ma credo che il fatto di essersi persa e di aver realizzato ‘posso cavarmela da sola, anche se succede qualcosa di brutto’ sia stato fondamentale per il suo senso di autoefficacia”, dice Ortiz.

Quando propone ai genitori la terapia dell’indipendenza, “la prima domanda che mi fanno è: ma posso continuare a localizzarli, vero?”. Certo, risponde, ma l’obiettivo finale è smettere del tutto. Come insegna ai bambini a tollerare l’incertezza e il disagio, la terapia dovrebbe insegnarlo anche ai genitori.

Di recente ha cominciato a sperimentare una versione della terapia solo per i genitori. S’incontrano in gruppo su Zoom prima di far svolgere ai figli e alle figlie, per tre settimane, un’attività quotidiana senza supervisione.

È possibile curare indirettamente i bambini curando i genitori? Un padre che ha seguito il programma di Ortiz, e che chiamerò con il suo secondo nome (Thomas), mi spiega di non essersi mai considerato una persona ansiosa. Lasciava che il figlio di dodici anni andasse a scuola e al parco con un amico, ma continuava a controllarne la posizione e a volte lo seguiva anche a piedi, “come un investigatore privato, giusto – che so – per assicurarmi che non morissero”.

Durante la terapia, Thomas ha capito che prima o poi avrebbe dovuto rinunciare a tracciare il figlio. “È una follia”, ricorda di aver pensato. “Devo sempre sapere dove si trova. Anche quando avrà venticinque anni vorrò sapere dove si trova”. Descrive quel momento come un punto di svolta: “Mi sono detto: ‘Oh cazzo, sono matto proprio come tutti questi altri genitori’”. Thomas ha effettivamente smesso di seguire il figlio a piedi, ma la localizzazione… be’, quella non è ancora riuscito a disattivarla.

Alcuni genitori mi dicono di aver imparato a contrastare non solo le loro ansie ma anche quelle degli adulti, ora che tutti sono poco abituati a vedere bambini in giro da soli. Quando Darleen Smith lasciava che la figlia di undici anni andasse da sola da Walmart, i familiari non ci potevano credere. Smith permetteva alla figlia di andare anche in farmacia, dall’estetista, al cinema e a organizzare un banchetto per vendere la limonata, che poi sarebbero diventati sei o sette banchetti. “A volte restava lì anche tre o quattro ore, e non si lamentava affatto. Questo mi sorprendeva”, dice. Non sempre andava tutto alla perfezione, ma lasciandole lo spazio per provare e sbagliare, le aveva anche dato la possibilità di superare le sue aspettative.

Non c’è bisogno d’iscriversi a un programma di terapia dell’indipendenza per lasciare che i figli prendano l’autobus o girino nei supermercati da soli senza essere localizzati. Basta semplicemente farlo. Ma dalle mie interviste capisco che il programma offre ai genitori un permesso di cui hanno un gran bisogno: quello d’infrangere le norme sociali, per quanto la cosa possa mettere a disagio tutti i soggetti coinvolti. Quasi sempre va meglio di quanto si aspettassero.

Quando Courtney Perrone, un’altra madre che ha partecipato alla terapia di gruppo, ha cominciato a chiedere alle figlie di nove e dieci anni di organizzare la cena e fare la spesa da sole, gli altri genitori della sua cittadina si sono resi conto che anche i loro figli potevano farlo. “Alla fine direi che ha un po’ favorito l’indipendenza dei bambini del quartiere”, mi spiega. “Ora ci sono tanti bambini e bambine che vanno da soli al supermercato”. Ed è questo il punto delle norme sociali: siamo noi a crearle, e siamo sempre noi che possiamo cambiarle. ◆ gc

Sarah Zhang è una giornalista dell’Atlantic che si occupa di scienza e tecnologia.

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