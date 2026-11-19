I fiori sembrano usciti da un libro di fiabe: pompon rosa accanto a globi rosso fuoco e girandole color lavanda. In uno dei più antichi giardini di San Francisco mi è capitato di sentire un gruppo di bambini di un campo estivo lanciare gridolini di gioia davanti a corolle di petali gialli più grandi delle loro teste.

Per tutti i mesi di fine estate i turisti spalancano gli occhi e con i telefoni scattano foto mentre ammirano estasiati le dalie di San Francisco. “A volte è difficile credere che siano vere”, dice Deborah Dietz, 75 anni, mentre s’inginocchia a esaminare un bocciolo viola nel Dahlia Dell, il giardino fiorito all’interno del Golden gate park. Rispetto alle rose e alle orchidee le dalie sono molto più selvatiche e variegate, apprezzate da chi ama lo stupore più che la perfezione. Da generazioni ormai sono entrate nell’immaginario di San Francisco.

Nei primi del novecento la città era considerata uno dei posti migliori al mondo dove coltivare le dalie, originarie del Messico. Ogni anno nel lussuoso Palace hotel si tenevano concorsi dedicati alle dalie. In quelle occasioni, un tubero pregiato poteva arrivare a costare fino a quindici dollari, una cifra che all’epoca equivaleva allo stipendio di tre giorni di lavoro.

Nel 1926 il consiglio dei supervisori di San Francisco proclamò la dalia fiore ufficiale della città, celebrandone la natura resistente, le origini legate alla migrazione e un insieme di “allegria, vivacità e colori” senza paragoni. “Per la sua versatilità, la sua bellezza e la sua infinita varietà di colori e forme, è il simbolo stesso della vita di San Francisco e dello spirito della sua gente”, si legge nel proclama.

Questo succedeva molto prima dell’arrivo della tv, del motore a reazione o dello smartphone, e nei cento anni successivi gli abitanti di San Francisco si sono dedicati ad altre attività. Ma oggi, in un mondo caratterizzato da un’eccessiva attenzione alle notizie negative, dall’ansia climatica e dall’incertezza legata all’intelligenza artificiale, le dalie sono tornate di moda.

Clima ideale

Timothy Wong, 37 anni, ha cominciato a coltivare dalie a San Francisco sei anni fa e oggi trascorre più tempo di quanto vuole ammettere con le mani nella terra. I suoi amici sono stati ispirati da lui e hanno cominciato a coltivare i fiori. Wong ha anche notato che c’è un pubblico di persone più giovani che comincia a frequentare le vendite di tuberi e la mostra annuale organizzata dall’associazione locale dedicata alle dalie.

“Coltivare fiori è per tutti la fuga ideale dalla vita quotidiana”, afferma Wong, che ha creato da poco in città un giardino di dalie molto famoso.

All inizio del novecento nella parte occidentale di San Francisco, che all’epoca era quasi esclusivamente una distesa di dune di sabbia, c’erano parecchi coltivatori di dalie. In seguito le famiglie cominciarono a piantarle nei giardini delle loro abitazioni, lì sarebbero poi sorti i quartieri di Sunset e Richmond, accanto al Golden gate park. Le dalie sono originarie degli altopiani del Messico, e per questo faticano a crescere in molte zone degli Stati Uniti dove ci sono gelate prolungate o temperature superiori ai 29 gradi. Invece prosperano meravigliosamente nel terreno ben drenato e nella frescura della Bay area, dove gli estremi climatici sono mitigati dalla nebbia marina.

“Per molte persone, San Francisco è un posto piacevole dove vivere e lo è anche per tante piante”, afferma Isaac Lichter Marck, ecologo vegetale, studioso delle asteracee (la famiglia delle dalie) e componente dell’accademia delle scienze della California. La fioritura delle dalie raggiunge il culmine tra agosto e settembre e prosegue fino al tardo autunno, assecondando ancora oggi il ritmo di quando fiorivano dopo il passaggio dei monsoni messicani, spiega Marck.

La varietà cromatica delle dalie rende possibile una sorta di magia botanica, trasformando il giardino in un tripudio di fiori

A Dahlia Dell un uomo ha sistemato un tavolino pieghevole rivolto verso i fiori. Poi ha intinto il pennello nei suoi acquerelli. “Questo è il paradiso delle dalie”, afferma Kevin Woodson, un pittore che vive tra Taiwan e Oakland.

Le dalie sono coltivate nel Golden gate park fin dalla fine dell’ottocento. Oggi l’area è curata da sette volontari e a ciascuno è affidata una porzione di terreno. I nomi dei vari tipi di fiore sono stravaganti quanto le loro forme: Kung fu Kitty, Fuzzy wuzzy, Boogie nites e I’m a hottie. Il numero elevato di varietà cromatiche rende possibile una sorta di magia botanica, trasformando il giardino delle dalie in un tripudio di fiori tutti diversi per aspetto, forma e dimensioni.

Sarah Smith, 60 anni, tiene nel palmo della mano un fiore che ricorda una margherita bianca e rosa. Accanto c’è un’altra varietà simile al garofano rosso. Smith, insegnante di scuola media in pensione, racconta di essersi appassionata alle dalie circa cinque anni fa, quando ha cominciato a occuparsi della porzione di terreno che le avevano affidato all’interno del parco. Prendersi cura delle piante è stato un modo per sentirsi concentrata e sollevata in un mondo che ci distrae continuamente: “Osservare ogni stelo, ogni foglia, ogni bocciolo fa volare il tempo ed è molto terapeutico. È l’opposto che stare seduti davanti a uno schermo”.

Imporre il ritmo

Nel mondo degli amanti delle dalie ci si scambiano spesso piante e consigli per la coltivazione, ma anche splendidi mazzi di fiori. Per la signora Smith e gli altri coltivare è anche un antidoto all’attuale nomea di San Francisco come culla di grandi aziende tecnologiche e imprenditori miliardari. Al Dahlia Dell si riuniscono fornai, medici e impiegati che insieme si dedicano a creare qualcosa di meraviglioso di cui tutti possono godere gratuitamente.

Dietz, una rappresentante farmaceutica in pensione che coltiva fiori in questo giardino da più di trent’anni, partecipa ogni agosto al concorso dedicato alle dalie. I fiori sono valutati in base a caratteristiche come la forma dei petali, la rigidità dello stelo o le dimensioni delle foglie. Con la mano inguantata, accarezza i piccoli petali rosati di Elvira, una delle sue dalie preferite. Ogni anno la donna accoglie i volontari che desiderano imparare a prendersi cura dei fiori. Le dalie impongono i propri ritmi, spiega, e c’è qualcosa di profondamente naturale nel ritrovarsi insieme a loro con le mani nella terra.

Mentre la signora Dietz è intenta a curare il giardino, una turista cerca di convincere il suo labrador a sedersi nella posizione perfetta per essere immortalato accanto ai fiori dal rosa più acceso. Un’altra donna passa accanto al giardino, distratta dal telefono. Poi all’improvviso si ferma. Si volta e rimane incantata a fissare le dalie. ◆ nv

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