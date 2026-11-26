Nel 1982, esasperato dall’ennesimo scontro con Margaret Thatcher, il presidente francese François Mitterrand si sfogò con il suo psicanalista. “Mi deve scusare”, esordì arrivando in ritardo alla seduta settimanale. “Avevo una divergenza da appianare con la Lady di ferro”. La prima ministra britannica aveva minacciato di scatenare una guerra nucleare contro l’Argentina se Mitterrand non le avesse dato i codici per neutralizzare i missili che la Francia aveva venduto a Buenos Aires. E Mitterrand aveva ceduto. Lo psicanalista chiese che effetto gli avesse fatto essere “simbolicamente evirato” in quel modo. “Avrò io l’ultima parola. La sua isola, glielo giuro, tra poco non sarà più un’isola. Mi vendicherò. Legherò l’Inghilterra all’Europa”, ribatté Mitterrand, come riportato dal libro di Ali Magoudi Rendez-vous. La psych­analyse de François Mitterrand (2005).

Qual era il grande piano di Mitterrand? “Costruirò un tunnel sotto la Manica”, spiegò al suo analista. Il progetto era meno fantasioso di quanto potesse sembrare. Il tunnel non avrebbe solo collegato fisicamente il Regno Unito all’Europa, ma ne avrebbe messo a nudo l’arretratezza rispetto al continente. I treni della nuova linea avrebbero sfrecciato per le pianure della Francia settentrionale per poi rallentare e procedere a passo d’uomo in Inghilterra, regalando ai fortunati passeggeri la possibilità di “fantasticare viaggiando a velocità ridotta, fino al giorno in cui qualcuno, laggiù a Londra, deciderà di uniformare il modo di fare le cose sul continente e sull’isola”, disse Mitterrand.

“Uniformare il modo di fare le cose sul continente e sull’isola” è stato a lungo il sogno di molti su entrambe le sponde della Manica, l’unica soluzione alla “sindrome insulare” dei britannici, come l’avrebbe chiamata Mitterrand nella conversazione con il suo analista. Il tunnel era dunque uno strumento di geopolitica, perfino di psicologia, oltre che un’opera d’ingegneria. Doveva cambiare il modo di viaggiare dei britannici almeno quanto la loro percezione del mondo. La storia è andata diversamente, eppure oggi siamo di nuovo alle prese con lo stesso dilemma. Come possono i britannici armonizzarsi con il continente, conservando le loro particolarità? Come possono tornare alla libera circolazione delle persone, mantenendo i controlli alle frontiere? Accogliere più giovani europei, ma solo per un periodo limitato? Accettare le regole europee e al tempo stesso “riprendere il controllo” delle leve della loro economia? È questo, mi ha detto il primo ministro Andy Burn­ham, il vero obiettivo del suo mandato.

Il 20 novembre Burnham ha incontrato a Bruxelles i leader dei paesi dell’Unione europea per approvare un pacchetto di misure sui prodotti agroalimentari, la mobilità giovanile e lo scambio di quote di emissioni. Il primo ministro spera che sia l’inizio di uno storico riavvicinamento, un “reset” – si augurano alcuni – che porti al rientro del Regno Unito nell’Unione, già ribattezzato “Breturn” dalla stampa francese. Ma i problemi non mancano.

Negli ambienti governativi (e non solo) si parla di procedere “al rallentatore”: l’economia britannica si allineerà, passo dopo passo e con cautela, alle regole europee, finché a un certo punto il rientro sembrerà la scelta più ovvia. Secondo questo ragionamento, invece di andare allo scontro diretto sulla questione della riadesione, il governo potrebbe concludere progressivamente una serie di accordi molto ragionevoli con Bruxelles, facendo apparire gli oppositori come retrogradi e troppo ideologizzati. In questo modo conquisterebbe un’ampia maggioranza progressista alle prossime elezioni, senza dover prendere impegni stringenti.

È questo il piano di Burnham? Oggi nessuno può dirlo con certezza, forse nemmeno lo stesso Burnham. Quando l’ho incontrato, il suo europeismo quasi naturale mi è apparso evidente, come del resto lo sono le sue reticenze. Le persone della sua cerchia ribadiscono che, vista l’incertezza su quanto succederà in Europa nei prossimi anni, nessun premier può prevedere oggi quale sarà il rapporto migliore con il continente tra un anno (quando Marine Le Pen sarà forse presidente della Francia e Donald Trump si avvicinerà alla fine del mandato). Nel frattempo nel governo britannico c’è parecchio scetticismo sulla prospettiva di un sostanziale riallineamento con Bruxelles e si continuano a promuovere politiche pensate per rafforzare i settori chiave dell’economia, che ormai funzionano in base al presupposto che il Regno Unito è definitivamente separato dall’Unione europea.

Finora Burnham ha parlato di quattro opzioni: lasciare le cose come stanno; unione doganale; ritorno nel mercato unico; piena adesione all’Unione europea. Oggi si dice che il primo ministro intenda affrontare la questione in modo “pragmatico”, assicurandosi che ogni scelta migliori concretamente la vita dei cittadini. Burnham non ha manifestato nessuna preferenza, limitandosi a sottolineare che la situazione attuale è inaccettabile, che “il controllo” sul nostro destino nazionale è cruciale e che nella sua vita si augura di vedere il paese tornare a far parte dell’Unione.

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Di contro il ministro delle finanze John Healey, più anziano di Burnham di dieci anni, ha ammesso di considerare improbabile un rientro nell’Unione prima della propria dipartita. Cosa possiamo aspettarci quindi? Forse una nuova adesione intorno al 2050, al termine di un periodo di riavvicinamento che potrebbe cominciare dopo le prossime elezioni? (Ovviamente, sempre che il Labour resti al potere. I conservatori hanno infatti promesso che se torneranno al governo si allontaneranno ancor di più dall’Europa).

Anche se uno scenario simile può sembrare plausibile, le persone con cui ho parlato – dai ministri britannici ai diplomatici europei – mi sono sembrate piuttosto prudenti. Davvero il paese si è nuovamente convinto di poter dettare i termini e i tempi dei negoziati futuri? “Ci risiamo”, si è lasciato andare un diplomatico, rispondendo alla mia telefonata qualche giorno fa. “Si ricomincia tutto da capo…”.

Fuori o dentro

Dai tempi di Clement Attlee (in carica dal 1945 al 1951), ogni primo ministro del Regno Unito ha dovuto fare i conti con la “questione Europa”. Negli anni cinquanta Winston Churchill sognava di far confluire la Comunità del carbone e dell’acciaio (Ceca), la prima incarnazione dell’Unione europea, nel Consiglio d’Europa, che prevedeva vincoli molto più elastici, trovando così magicamente la quadratura del cerchio: entrare in un blocco federalista senza farne parte davvero. Negli anni sessanta il conservatore Harold Macmillan cercò di riproporre lo stesso trucco. In entrambi i casi, la proposta fu rispedita al mittente senza essere presa in considerazione.

Un manifestante europeista a Londra, il 22 ottobre 2022 ( Maja Smiejkowska, Reuters/Contrasto )

A quel punto è cominciato il tormentato processo di adesione. Inizialmente ci fu il fallimentare tentativo di Macmillan di negoziare l’ingresso nel mercato comune, che si attirò le critiche sarcastiche del laburista Harold Wilson, secondo cui il governo “aveva perso fiducia” e si era rivolto al continente “nella vana speranza che un rapporto molto stretto con un’Europa più dinamica” potesse ridare slancio alla “economia in declino” del Regno Unito. Poi, nel 1966, Wilson cambiò idea e dichiarò che i britannici erano pronti a entrare, a patto di poter salvaguardare “gli interessi del Regno Unito e del Commonwealth”. La sua proposta fu prevedibilmente respinta dagli europei. Più tardi, nel 1973, il conservatore Ted Heath riuscì a negoziare l’ingresso, accettando i termini e il prezzo imposti dall’Europa, e poco dopo Wilson fu rieletto premier con la promessa di rivedere le condizioni dell’accordo e indire un referendum sul tema.

In effetti almeno per un po’ il referendum del 1975, vinto largamente dagli europeisti, sembrò chiudere la questione. Certo, c’erano ancora scontri sui cosiddetti rebates, i rimborsi dei contributi al bilancio comunitario da versare a Londra, e sui meccanismi di cambio, ma pochi mettevano in discussione l’adesione al nuovo ordine europeo. A ripensarci oggi, stupisce come la posizione di Londra, che allora sembrava definita una volta per tutte, abbia successivamente mostrato tutta la sua fragilità. Vent’anni dopo l’ingresso nell’Unione, Londra si è così ritrovata a negoziare una nuova serie di deroghe perché non accettava la direzione presa dall’Europa. Prima il governo conservatore di John Major ha scelto di non aderire alla moneta unica, poi quello del laburista Tony Blair ha tenuto il paese fuori dello spazio Schengen, due deroghe che Burnham ha giurato di salvaguardare in qualsiasi trattativa. Da Blair a Burnham, dunque, anche i laburisti hanno sempre voluto mantenere intatto lo “spirito insulare” del paese. Il risultato è che oggi possiamo viaggiare sull’Eurostar da Londra a Parigi, ma dobbiamo ancora superare il controllo passaporti.

Nel 2011, mentre il Regno Unito stava cercando di bloccare i nuovi trattati europei, è partito il travagliato processo di “rinegoziazione” che si sarebbe concluso con la Brexit cinque anni dopo. Da quel fatidico 2016 i leader che si sono alternati alla guida del paese hanno riproposto le solite manovre per strappare un trattamento di favore. Tutte si sono rivelate fallimentari. Alla fine è toccato al conservatore Rishi Sunak e al laburista Keir Starmer avviare il “reset” che l’attuale governo sta portando avanti. Burnham è l’ultimo di una lunga serie di premier a trovarsi in mano la patata bollente della Brexit. In teoria sta negoziando un nuovo accordo con l’Europa, ma in pratica sta accettando tutte le condizioni fissate da tempo da Bruxelles per l’accesso al mercato comune. Il Regno Unito ha scelto di omologare le proprie regole in materia di prodotti agroalimentari, quindi di “uniformare il modo di fare le cose sul continente e sull’isola”. Un’intesa simile è stata raggiunta sullo scambio di quote di emissioni, un complesso sistema ideato per impedire alle industrie europee di essere schiacciate dalla concorrenza asiatica, mentre il meccanismo per la mobilità dei giovani renderà più facile ai minori di trent’anni spostarsi per lavorare, studiare e viaggiare in Europa e nel Regno Unito. Questi sono gli accordi più semplici, anche se per approvarli ci è voluto più di un anno. Ora arriva il difficile, con l’allineamento sull’elettricità, i versamenti al bilancio dell’Unione e i sussidi per gli studenti europei (tema spinoso, considerato che Londra prepara nuovi tagli all’istruzione per i giovani).

Per Burnham e gran parte del mondo politico britannico l’importanza di questi accordi non sta tanto nei dettagli (che pochi conoscono) ma in quello che il loro “spirito” lascia immaginare per il futuro dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Le conseguenze dell’accordo sull’agricoltura possono essere rilevanti per un piccolo settore (in crescita) dell’economia britannica, ma la verità è che oggi tutti sono ossessionati da un’unica domanda: il paese sta rientrando nell’Unione?

“È davvero così?”, ho chiesto a un funzionario vicino al primo ministro. “Vedremo cosa succederà dopo l’accordo del 20 novembre. Presto avremo modo di pensare al prossimo passo”, mi ha risposto. In Europa queste discussioni suscitano una certa frustrazione. “Chiedete sempre cosa faremo in futuro, ma a qualcuno interessa quello che stiamo negoziando oggi?”, mi ha risposto stizzito un funzionario europeo. Per Bruxelles, il Regno Unito può scegliere il modello che preferisce, a patto che accetti le regole che ne derivano. In questo momento l’Europa ha ben altro di cui preoccuparsi.

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Nei prossimi mesi l’attenzione del vecchio continente sarà rivolta verso quelle che sono considerate le due principali minacce alla sopravvivenza stessa dell’Unione: i veicoli elettrici cinesi e Marine Le Pen. La risposta a questa doppia sfida determinerà il rapporto con il Regno Unito molto più di qualsiasi richiesta britannica.

Nei paesi europei il panico per la minaccia economica rappresentata da Pechino ha raggiunto livelli di guardia. Le persone vicine ai leader francese e tedesco Emmanuel Macron e Friedrich Merz sono convinte che senza misure protezionistiche, nuovi dazi doganali e quote draconiane sulle importazioni cinesi, interi settori potrebbero collassare, proiettando al potere la destra populista, che è determinata a distruggere l’Unione europea.

Torna il protezionismo

La prospettiva di una vittoria di Le Pen alle presidenziali francesi del 2027 suscita ansie ancora maggiori. Quando si parla con chiunque abbia a che fare con l’Unione europea, la risposta è sempre la stessa: Marine Le Pen non è come Giorgia Meloni, che alza la voce ma si può tenere a bada. Se la leader del Rassemblement national mantenesse la promessa di sospendere unilateralmente i finanziamenti al bilancio europeo, la crisi sarebbe immediata. Per non parlare della minaccia di liquidare la zona Schengen o ignorare il diritto comunitario in Francia. Con Le Pen all’Eliseo (e magari, in futuro, con Alice Weidel, la leader del partito di estrema destra Afd, al governo tedesco) cosa resterebbe dell’Unione europea? Di certo sparirebbe l’idea del continente come bastione liberaldemocratico in un mondo dominato dai populisti. Resterebbe solo il mercato unico, con il Regno Unito come concorrente.

La combinazione di questi due fattori avrà un effetto immediato su Londra, a prescindere dal dibattito sull’Europa promesso da Burnham. Attualmente il parlamento europeo sta valutando i dettagli di una nuova politica per proteggere l’industria continentale dalla concorrenza cinese. Senza un accordo specifico con l’Unione per partecipare a quest’iniziativa già dal 2027, le industrie britanniche dovranno affrontare barriere protezionistiche proibitive. Il problema è che per arrivare a un’intesa con Bruxelles, il governo britannico dovrebbe prima accettare di allineare le sue politiche a quelle europee, applicando dazi considerevoli alle importazioni cinesi. E questa è una mossa a cui finora i ministeri del tesoro e delle attività produttive si sono opposti, ritenendo che il Regno Unito sia ormai talmente deindustrializzato da rendere inimmaginabile la minaccia di uno “shock cinese 2.0”.

Eppure, il costo di un’eventuale opposizione alla politica protezionistica di Bruxelles si farebbe sentire in tutti i settori industriali che rischiano di restare esclusi dalle nuove barriere doganali europee. “È evidente che l’Unione europea gestirebbe la politica del ‘made in Europe’ in modo da colpire il Regno Unito dovunque sia possibile”, mi ha detto un veterano di Bruxelles. Dunque Londra si trova davanti a una decisione urgente e inevitabile, oltre che difficile: allinearsi controvoglia o rifiutarsi e pagare un prezzo ancora più alto di quello attuale. Lasciare le cose come stanno, evidentemente, non è un’opzione percorribile. Il modo in cui Londra affronterà questo problema determinerà non solo il futuro dei rapporti con la Cina, ma anche l’orientamento della sua strategia economica. Nel 2027 il Regno Unito sarà costretto a scegliere tra un riavvicinamento all’Europa (che eliminerebbe qualsiasi prospettiva di una politica commerciale indipendente) e un allontanamento dal continente (che comporterebbe un legame più stretto con gli Stati Uniti, oltre che la fine di ogni ipotesi di adesione all’Unione europea in tempi brevi). Tutti i governi che si sono alternati a Londra dal 1945 hanno risolto il problema sostenendo che il Regno Unito non fosse costretto a prendere una posizione netta. Oggi non è più possibile permettersi questo lusso.

Senza risorse Gli investimenti nelle imprese britanniche, primo trimestre del 2016=100 ( the guardian )

Oltre a questo problema, esistono anche interrogativi più profondi: che tipo di paese i britannici pensano di essere e vogliono essere? Dov’è la loro casa? Sono europei con valori e interessi europei, come ha suggerito il primo ministro nel suo discorso del 16 novembre? O sono un’entità distinta? Presto il mondo potrebbe avere un aspetto molto diverso, con un presidente democratico alla Casa Bianca e un’Europa che ha scelto la strada del populismo etnonazionalista. Che ne sarebbe allora del riavvicinamento al continente? In questo scenario la destra conservatrice britannica avrà finalmente l’Europa che ha sempre desiderato, ma non potrà entrare a farne parte, perché nel frattempo avrà stretto un patto di sangue con gli Stati Uniti dei giganti della tecnologia.

A corto di opzioni

Al momento non è chiaro se nel governo britannico qualcuno abbia riflettuto abbastanza a fondo per poter fare una scelta ponderata. La Commissione europea non è affatto convinta che, anche accogliendo i termini della nuova politica europea sulla Cina, Londra accetterebbe l’unione doganale o l’adesione al mercato unico. Entrare nel mercato unico, in particolare, significherebbe acconsentire al libero movimento delle persone e lasciare a Bruxelles la regolamentazione dei servizi finanziari britannici, un’idea scartata dal tesoro e dalla Banca d’Inghilterra. “Sono questi i nuovi paletti di Londra”, ha commentato un funzionario europeo.

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Oltre che sui servizi finanziari, di recente sta emergendo una spaccatura anche sulla grande questione economica dei nostri tempi: l’intelligenza artificiale. Dopo il referendum sulla Brexit, Londra è diventata un centro nevralgico dello sviluppo dell’ia, con un modello di regolamentazione completamente diverso da quello dell’Unione europea. E oggi stanno emergendo i primi segnali di un boom annunciato da tempo: circa un terzo della crescita economica britannica di quest’anno è dovuto agli investimenti nell’ia e all’incremento produttivo nel settore digitale, nei servizi finanziari e così via. È l’inizio di un nuovo futuro per Londra? O è solo l’ennesimo miraggio che le fa perdere la bussola, allontanandola dal suo ineluttabile avvenire europeo?

Opinioni contrastanti L’opinione dei britannici sull’Unione europea, 2013-2026, % della popolazione ( the economist )

Quando ho chiesto a Tony Blair cosa pensasse di un ipotetico rientro nell’Unione europea, mi ha risposto che, anche se per Londra è imperativo avere “un rapporto strutturato con il continente e di conseguenza con l’Unione”, quest’ipotesi si potrebbe realizzare solo alle “giuste condizioni”, in particolare per quanto riguarda il settore della tecnologia. Blair sostiene che alla luce dell’importanza dell’ia per lo sviluppo economico, il modo in cui l’Unione regolamenta il settore debba avere “un ruolo di primo piano in qualsiasi negoziato”.

Tuttavia le persone con cui ho parlato sono scettiche sulla possibilità che Londra possa raggiungere i suoi obiettivi nella trattativa con l’Europa. Per dirla in modo brutale: se negli ultimi settant’anni non abbiamo ottenuto il minimo successo negoziando con Bruxelles, cosa ci fa pensare che oggi la situazione sia diversa? Tutti i miei interlocutori hanno ribadito che l’Unione è già vicina al limite di quanto è disposta a concedere ed è preoccupata che Londra possa ritagliarsi un accordo su misura che le darebbe in sostanza “un mercato unico dei beni con l’Europa e uno dei servizi con gli Stati Uniti”, offrendo alla Cina una porta d’accesso a entrambi. In qualsiasi modo la si guardi, le opzioni si stanno restringendo.

Ivan Rogers, ambasciatore britannico a Bruxelles ai tempi del referendum del 2016, mi ha spiegato che a conti fatti la scelta si riduce al solito vecchio dilemma: tirare avanti nelle condizioni attuali fino a quando partirà il lungo e doloroso processo di preparazione per un rientro, oppure, sotto un nuovo governo guidato dai conservatori o dai populisti di Reform, allontanarsi ulteriormente dall’Europa, abbandonando la Convenzione europea sui diritti umani e qualsiasi accordo di allineamento siglato dal Labour. “Non abbiamo quasi più margine di manovra”, ha sottolineato Rogers. “Qual è esattamente la nostra speranza? Qualcuno lo sa?”.

Nei prossimi anni Londra potrebbe trovarsi a corto di opzioni. Dopo aver lasciato l’Unione nel peggior momento possibile, mentre le condizioni di una Brexit “globale” all’insegna del libero scambio si facevano sempre più difficili, Londra rischia di scegliere il “Breturn” in una fase altrettanto inopportuna, con l’Europa sul punto di rivoltarsi contro se stessa sotto la pressione della concorrenza economica estera e dell’opposizione politica interna.

Se si esaminano le loro prospettive economiche, né il Regno Unito né l’Unione europea sembrano aver sviluppato una risposta coerente alla minaccia rappresentata dal dominio cinese e statunitense. Un importante sostenitore della Brexit mi ha detto di aver abbandonato da tempo la speranza di veder emergere una strategia economica sensata nel Regno Unito post-Brexit. Negli anni successivi alla Brexit lo stato britannico si è dimostrato quasi comicamente incapace di funzionare a un livello anche solo vicino a quello necessario per garantire una crescita accettabile. D’altra parte anche l’Unione europea non sembra in grado di definire una solida strategia economica, per mancanza di energia politica, di rilevanza internazionale, di coerenza interna, sviluppo tecnologico e competitività.

Il risultato è la farsa che abbiamo davanti agli occhi, in cui – come mi ha spiegato Pascal Lamy, ex braccio destro di Jacques Delors, presidente della Commissione europea dal 1985 al 1995 – i britannici hanno pagato il prezzo del divorzio per continuare a dormire nello stesso letto del partner e a pretenderne la monogamia. Ora che l’Unione comincia a ricostruire le sue barriere protezionistiche, la farsa potrebbe non essere più sostenibile.

Così il Regno Unito si potrebbe trovare presto davanti alla scelta che non vuole fare: restare fuori al freddo mentre l’Unione solleva il ponte levatoio, andando alla deriva verso un’America che non nasconde più il suo disprezzo per i britannici? Oppure tornare nella vecchia fortezza mentre si prepara a vivere un periodo di introspezione isolazionista? Legare l’Inghilterra all’Europa: è proprio la rivincita che Mitterrand non è mai riuscito a prendersi e la decisione di cui Burnham potrebbe presto pentirsi. ◆ as

Tom McTague è il direttore del New Statesman.

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